Oameni Povestea Teatrului de la Soroca, spusă de Petre Popa, ajunge chiar și acolo unde cultura lipsește

De Ziua lucrătorului din domeniul culturii, marcată în fiecare an în cea de-a treia duminică a lunii mai, am stat de vorbă cu scriitorul Petre Popa, directorul Teatrului „Veniamin Apostol” de la Soroca. Dacă până astăzi nu ați știut că la Soroca avem un teatru care poartă numele regretatului regizor Veniamin Apostol, de baștină din satul Dubna, vom încerca să dezvăluim aici aspecte din activitatea acestei instituții de cultură și artă.

Tinerețea și experiența care au făcut un teatru la Soroca

Despre începuturi, Petre Popa își amintește cum, cu vreo două decenii în urmă, omul de cultură, regizorul, actorul, profesorul Veniamin Apostol l-a îndemnat, „poate în glumă, poate în serios”: „Hai, Petre, tu cu tinerețea, eu cu experiența, să facem un teatru la Soroca…” Acum 17 ani, spune interlocutorul nostru, s-a dedicat total acestei idei, după care au urmat colaborări cu alte personalități din diferite domenii ale artei care au onorat scena Teatrului de la Soroca: actori, regizori, scriitori români de pretutindeni. „Spiridon Vangheli și Dumitru Matcovschi au fost doi titani ai literaturii. Am avut ocazia să întrețin lungi discuții cu ei, iar scrisul lor l-am explorat în profunzime. Mai mult ca atât, Spiridon Vangheli mi-a scris referința de candidat în calitate de membru al Uniunii Scriitorilor, iar regizorul Alexandru Cozub a «transformat» multe din scrierile sale în scenarii pentru piesele de teatru «În cătușele Siberiei» , «Lumea lui Guguță» , «Tatăl lui Guguță». Chiar recent, am montat spectacolul «Basme din Coliba Albastră». La fel, în acest an, am organizat cea de a IV-a ediție a Festivalului de Teatru pentru amatori «Coliba Albastră», unde trupele de teatru prezintă spectacole montate în baza creației lui Spiridon Vangheli. Tot la a IV-a ediție se află și «Secolul Guguță», montat sub formă de spectacol stradal”, povestește Petre Popa.

Acum 17 ani, printr-o decizie a Consiliului Raional Soroca, a fost fondat Teatrul „Veniamin Apostol”, condus de atunci de Petre Popa. Primul spectacol montat pe scena noului teatru a fost „Amintiri din copilărie”, după Ion Creangă, adaptare și regie Alexandru Cozub, spectacol care se regăsește și până în prezent în repertoriul teatrului, alături de alte zeci de piese montate pe scena de la Soroca: „În cătușele Siberiei”, „Anonimul venețian”, „Ce vor femeile?”, „Aripi” sau „La o margine de sat”.

Despre spectatorii Teatrului „Veniamin Apostol” de la Soroca directorul instituției spune că sunt „de la mic la mare” – așteptați, iubiți și menajați, deoarece „avem spectacole pentru copii de diferite categorii de vârstă și spectacole pentru maturi”. Potrivit lui Petre Popa, deseori, în sala de spectacole poți găsi concomitent diverse categorii de spectatori. „E ca și în cazul cărților, or, o carte pentru copii neapărat este și o carte pentru părinți, educatori, profesori. La fel și spectacolele. Mai știu că avem un spectator inițiat în ale teatrului, deci, un spectator sensibil. Avem spectatori „de casă”, dar și spectatori fideli care vin din Chișinău, Dondușeni, Florești. Pentru a înlesni accesul la spectacole efectuăm miniturnee prin localitățile republicii”, explică directorul teatrului, precizând că în raionul Soroca nu există localitate în care trupa teatrală nu ar fi ajuns cu vreo reprezentație, iar turneele prin localitățile R. Moldova și ale României sunt evenimente care fortifică trupa, dar și repertoriul.

Pentru că am ajuns la repertoriu, încercăm să aflăm ce conține acesta. „Varietatea tematică a spectacolelor acoperă interesul, vârsta, gustul și genul. Spectacole dramatice, spectacole de comedie, spectacole de mișcare și pantomimă, spectacole muzicale, cu prezența vie a interpreților, instrumentiștilor de marcă… Concursuri, recitaluri, serate-portret ale oamenilor de teatru și alte genuri prezente în arta teatrală, astea însemnând adevărate revelații pentru cei care ne pășesc pragul. De asemenea, de câteva ori pe an, găzduim trupe de teatru din Chișinău, Cahul, Botoșani, Iași, București”, povestește Petre Popa, subliniind că în ultimii ani s-a făcut un salt calitativ în activitatea culturală de la sate. „S-au dat niște salarii mai consistente, datorită unor proiecte europene și a fraților parteneri din România, s-au reparat biblioteci, case și centre de cultură, școli de învățământ artistic. S-au dotat formațiile artistice cu instrumente, costume populare. S-au intensificat schimburile culturale, astfel s-a diversificat și produsul cultural. Atât doar că e mereu în scădere numărul «consumatorului» de cultură și instituțiile se tot reprofilează, se adaptează din mers, iar activitățile nu se raportează, cum ar trebui, la esența culturii, ci la gustul de moment al publicului”, povestește directorul Teatrului „Veniamin Apostol”.

Convingerea lui Petre Popa e că politicile în domeniul culturii și învățământului trebuie să vină pe verticală din partea ministerelor de resort. „În teritoriu, aceste domenii sunt supravegheate politic, ajungând instrumente de promovare a intereselor partinice. Urmăriți pe rețelele de socializare activitățile culturale din localitățile republicii și veți vedea cum diferă mesajele, caracterul și participanții activităților culturale de la o localitate la alta, ele fiind de multe ori în disonanță cu politica statului pe diferite domenii”, punctează interlocutorul nostru.

„Poezia este spațiul unde evadează sufletul meu când se sufocă de proza vieții”

În contextul Zilei lucrătorului din domeniul culturii, Petre Popa consideră că ar fi bine ca aceasta să fie marcată prin oferirea unui bonus pentru lucrătorii din cultură, cum ar fi o invitație la teatru, la Sala cu Orgă etc., acolo unde aceștia ajung mai rar din cauza programului lor, care se încadrează cu greu în normalitate. „Aici mă refer mai întâi la lucrătorii instituțiilor de cultură de la sate. Ei trebuie să-și încarce undeva bateriile, or, multe instituții au zile le odihnă luni, adică atunci când toți sunt la muncă. După ei, ar trebui și nunțile, petrecerile unde ar putea fi invitați, să fie tot oficiate în zile de luni. Prin raioane, în ziua de luni, toți șefii departamentelor instituțiilor de cultură sunt invitați la «ședințe operative» de vreo două ore. Bucură faptul că atunci când se cere implicare undeva, într-o activitate cu caracter social, toți apelează la lucrătorii din cultură, considerându-i oameni serioși, responsabili. Deci, lumea înțelege că ei trebuie respectați. În drumul spre valorile europene, sunt sigur, se vor schimba multe lucruri și în domeniul culturii, a drepturilor de autor, pentru a așeza la loc de cinste neobosiții creatori și purtători de cultură”, spune Petre Popa.

S-a născut în satul Tătărăuca Veche, Soroca. Și-a făcut studiile la Școala de vinificare și viticultură din Stăuceni, după care la Institutul de Stat de Arte, având și un master la Academia de Administrare Publică. A deținut funcția de șef al Departamentului Cultură al județului Soroca (1999–2007). Din anul 2009 este director al Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca. Petre Popa este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și din România. A fost distins printr-un decret prezidențial cu cea mai înaltă decorație de stat a României – Ordinul Steaua României.

Despre locul poeziei în viața sa? „Poezia este spațiul unde evadează sufletul meu când se sufocă de proza vieții”, încheie scriitorul și dramaturgul de la Soroca.