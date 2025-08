OAMENI Victor Pietraru, regizor: „Visul meu e să fac un film pe care oamenii îl vor privi de cel puțin două ori”

Victor Pietraru este un tânăr regizor din R. Moldova, creator al scurtmetrajului „Alte frunze de dor”, dar și al mai multor videoclipuri pentru artiștii autohtoni. Deși inițial și-a început studiile la București, la Universitatea Politehnică, Victor a revenit în R. Moldova și a studiat Regie Film. „La Regie Film am ajuns, aș zice, mai mult accidental. Uitându-mă însă peste umăr – sunt unde ar trebui să fiu”, menționează tânărul. Spune că filmul îl face pentru oameni, iar visul lui este să creeze un film pe care spectatorii să vrea să-l privească „de cel puțin două ori”. Următorul său film, pentru care a lansat un anunț public în vederea obținerii finanțării, se numește „Noel și Nadia”. Este „un film despre ziua de mâine”, care pune accent pe problemele ecologice.

Primele amintiri ale lui Victor despre cinematografie i se trag din copilărie, atunci când filmele se priveau la videomagnetofon.

„Amintirile vii din copilărie încep în anii când lumea se aduna duminica în casa celui care avea un videomagnetofon și priveau un film. Eram prea mic ca să am loc măcar la podea, dar țin minte bucuria care ți-o putea aduce un film în acele timpuri”, spune regizorul.

„Am studiat Regie Film la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Am înțeles că mi-aș dori să fac altceva când am lăsat studiile la Politehnica București. La Regie Film am ajuns, aș zice, mai mult accidental. Uitându-mă însă peste umăr – sunt unde ar trebui să fiu”, este sigur Victor.