Arta Dianei Voevuțki de a croi visuri: „E fenomenal să vezi cum din niște bucățele de material se naște o rochie care va face o femeie să se simtă regină”

„O femeie poate fi acoperită din cap până-n picioare, dar să emane o sexualitate debordantă – asta pentru că rochia îi vine ca o mănușă și cel care i-a creat-o a știut să-i citească personalitatea”, spune Diana Voevuțki, designeră vestimentară, care crede că o rochie nu e doar o simplă piesă, ci o întreagă poveste, cusută cu migală și dăruire, un simbol al feminității.

Deși a trecut prin momente dificile, Diana a reușit să-și transforme pasiunea din copilărie într-o afacere prosperă. Astăzi, nu doar că îmbracă femeile în rochii ce le reflectă individualitatea, dar se bucură și de o familie în care educă aceleași valori ce au ghidat-o pe ea.

„Lumea frumosului m-a atras întotdeauna”

„Pe la 14-15 ani, în timp ce fetele de vârsta mea trăiau primii fiori de dragoste, eu coseam hăinuțe la păpuși. Tăiam tot ce-mi nimerea în cale, inclusiv rochii de-ale mamei. Ea, sărmana, a luptat cât a luptat cu acest obicei nu prea bun al meu, dar apoi a înțeles că, probabil, ar putea ieși ceva din asta”, relatează Diana Voevuțki. „Se pare că n-a greșit”, adaugă ea, pentru că fetița care odată cosea hăinuțe pentru păpuși, în prezent, îmbracă femeile în zâmbet și rafinament.

Părinții i-au insuflat întotdeauna dragostea pentru învățătură și lucrurile frumoase. „Sunt unul dintre acei copii care au avut noroc de o familie fericită”, mărturisește Diana.

„Părinții mei, intelectuali, au pus mare accent pe învățătură și valori. Aveam o bibliotecă enormă și eu, fiind un copil retras, îmi găseam refugiul în cărți. Acolo era viața mea adevărată”, ne împărtășește designera. Își amintește că a fost mereu un copil creativ. „Desenam, croșetam, țeseam covorașe – lumea frumosului m-a atras întotdeauna și părinții n-au prea opus rezistență. Eu cred că anume datorită lor am avut încrederea că ceea ce fac e bine, iar ei, deși cu posibilități limitate, m-au încurajat să-mi urmez visul, lucru pe care nu îl întâlnești la fiecare părinte”, susține aceasta.

Sursa foto: arhiva personală

„Atunci când lupți pentru ceva, rezultatul final este mult mai apreciat”

Momentul în care a fost nevoită să-și transforme pasiunea într-o afacere a venit „dintr-o necesitate de a supraviețui”. „Deși aveam facultatea UTM în spate și eram designer cu acte în regulă, la 23 de ani eram încă o visătoare cu planuri mari de viață. M-am căsătorit, am născut un băiețel minunat și îmi construiam în minte viitorul.” Viața însă a avut alte planuri pentru ea. Și-a pierdut soțul într-un tragic accident rutier, fiind nevoită să înfrunte realitatea dură. „Nopțile răscoleam internetul pentru a găsi măcar ceva tehnici de cusut, pentru că îmi doream să mă dezvolt în domeniul rochiilor de ocazie. Multe lucruri le-am învățat singură, croind și probând de nenumărate ori. Dar, probabil, atunci când lupți pentru ceva, rezultatul final este mult mai apreciat”, crede Diana.

Recunoaște că nu a fost ușor, fiind de părere că în societatea noastră încă mai există prejudecățile că locul femeii este la bucătărie și deseori aceasta nu este protejată împotriva abuzului, inclusiv emoțional. „Eu, cel puțin, regulat m-am ciocnit de nedreptăți. Dar, din fericire, tata m-a crescut cu multă verticalitate, lucru care m-a făcut să înfrunt uneori anumite situații, chiar dacă îmi tremurau genunchii”, punctează aceasta. Consideră că trăim într-o țară în care multe industrii sunt încă în dezvoltare, iar efortul antreprenorilor merită apreciat. „E un act de eroism să creezi ceva într-o țară în care până și acele de cusut sunt importate. De aici vin costurile destul de mari ale produselor autohtone. Însă, ce plăcere e să vezi că într-o țară ce abia se vede pe hartă avem atât de mulți oameni talentați.”

„Rochia perfectă trebuie să completeze femeia”, consideră designera. Foto: arhiva personală

„Rochia perfectă trebuie să completeze femeia, să îi scoată în evidență calitățile forte”

„Eu mă apuc de orice mă face fericită. Tatăl meu mereu zicea: «Mai bine să-ți pară rău pentru ceea ce ai făcut decât pentru ceea ce n-ai făcut»”, adaugă Diana, care iubește să dezvăluie feminitatea într-un mod elegant, creând rochii care, inclusiv prin simplitatea lor, pot scoate în evidență senzualitatea și, în același timp, caracterul unei femei.

„Rochia perfectă trebuie să completeze femeia, să îi scoată în evidență calitățile forte, personalitatea și să-i ascundă micile imperfecțiuni. O femeie poate fi acoperită din cap până-n picioare, dar să emane o sexualitate debordantă – asta pentru că rochia îi vine ca o mănușă și cel care i-a creat-o a știut să-i citească personalitatea”, consideră designera.

Pentru ea, esențial este ca femeia să rămână mereu fidelă feminității sale. „Nu e un secret că eu ador să dezbrac femeia într-un mod frumos – o rochie obișnuită la prima vedere scoate la iveală într-un moment un picior lung și strălucitor sau un spate dezgolit ușor.”

Designera vestimentară susține că nu a tratat vreodată clientele ca pe surse de venit, considerând aceasta o greșeală pe care mulți antreprenori o fac. „Omul trebuie să simtă că tu ești cel care îi vei rezolva problema, îi vei oferi un produs la care el visează.” Spune că apreciază stofele scumpe și că îi aduce o mai mare bucurie procurarea unei dantele noi decât a unei bijuterii. „E fenomenal să vezi cum din niște bucățele de material se naște o rochie care va face o femeie să se simtă regină”, accentuează Diana Voevuțki.

În proces de creație. Foto: arhiva personală

„Cred că noi, părinții, ar trebui să oferim mai puține lucruri materiale și mai multe spirituale”

Recunoaște că o afacere de la zero implică multă muncă, deseori mult mai multă decât ar fi trebuit. „Cred că întâi de toate, acest lucru l-au simțit copiii, dar ei au văzut o mamă care a luptat de fiecare dată pentru viitorul lor și acest lucru se reflectă în educația pe care au primit-o. Cred că noi, părinții, ar trebui să oferim mai puține lucruri materiale și mai multe spirituale”, punctează aceasta.

„La noi în familie se vorbește foarte mult despre valori și corectitudine. Copiii mei niciodată nu vor cere ghete de brand sau gadget de ultima generație. Și asta e minunat, pentru că e tare trist să întâlnești un om împopoțonat cu de toate, dar în momentul în care îl cunoști, să înțelegi că regele, de fapt, e gol”, menționează Diana Voevuțki.

Este recunoscătoare pentru oamenii care o fac fericită. „În fiecare seară, în gând, mulțumesc Domnului pentru ceea ce am – o copilărie frumoasă din care am ieșit fără sechele, niște copii minunați care vor să devină Oameni pentru țara lor, o mamă care îmi e alături de mulți-mulți ani și un soț care mă susține în orice nebunie, chiar dacă e departe de lumea mea”, relatează designera. Spune despre mama ei că este o femeie puternică, înțeleaptă și frumoasă, iar la 76 de ani ai săi, brodează rochii de mireasă, modelează flori din ciocolată, citește cărți de dezvoltare personală și se uită la știri. „E de o verticalitate extraordinară. Dacă am avea mai mulți oameni ca ea, țara noastră ar înflori”, este convinsă Diana.

„Omul trebuie să simtă că tu ești cel care îi vei rezolva problema, îi vei oferi un produs la care el visează”, spune Diana. Foto: arhiva personală

Fericirea și mulțumirea de sine îi aduc și posibilitatea de a-i ajuta pe alții. „Visul meu e să deschid un centru pentru femeile abuzate”, ne împărtășește aceasta. Este convinsă că și atunci când viața ne pune la încercări neașteptate, important e să nu renunțăm.