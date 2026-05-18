Zilele Literaturii Române la Chișinău, ediția a X-a: lista invitaților și programul complet

Mottoul ediției: „se zvonește că toate cărțile au povestit de fapt, pe ascuns, viața mea”.

Matei Vișniec

Cum vorbim despre iubire? Ce facem față în față cu sistemul? Este hip-hopul poezia secolului XXI? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care le punem în ediția a X-a a festivalului Zilele Literaturii Române la Chișinău.

Scriitori precum Matei Vișniec, Dan Coman, Dumitru Crudu, Anastasia Gavrilovici, Mircea A. Diaconu, Codruța Simina, Cătălin Pavel, Laura T. Ilea, Liuba Rusnac, Clara Caradimu și alții își vor da întâlnire cu cititorii chișinăuieni în librării, teatre, cluburi, săli de muzeu, în aule universitare și în licee. De la dialoguri despre cum vorbim despre iubire sau cum rămânem noi înșine în fața sistemului la tradiționalul maraton de poezie și chiar un concert de hip-hop dat de Peace the Gun și Kazi ploae, o formă de poezie a secolului XXI, această ediție jubiliară va injecta o doză proaspătă de literatură în viața Chișinăului și a altor localități din Republica Moldova.

Iată programul:

Luni, 18 mai

Ora 17:00 Dezbatere: Paranoia, sânge și moarte la Chișinău. De ce este actual Shakespeare azi

Participă: Petru Hadârcă, Slava Sambriș, Anatol Durbală

Moderatoare: Paula Erizanu

Locul: Teatrul Național „Mihai Eminescu”

Ora 19:00 Dezbatere: Cum să nu ne lăsăm manipulați

Participă: Mihai Șleahtițchi, Codruța Simina, Ana Revenco

Moderator: Daniel Vodă

Locul: Muzeul Național al Literaturii Române

Vinul serii: Purcari

Marți, 19 mai

Ora 10:30 Întâlniri Lyceum cu Codruța Simina

Moderatoare: Angela Tomiță

Locul: Liceul „Mihai Eminescu”

Ora 11:30 Întâlniri Universitas cu Paula Erizanu

Moderator: Nicolae Leahu

Locul: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți



Ora 13:45 Întâlniri Lyceum cu Codruța Simina și Mihai Șleahtițchi

Moderatoare: Galina Pleșco

Locul: Liceul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Grigoriopol, cu sediul în s. Doroţcaia

Ora 17:00 Lecturi. Seară de poezie & proză

Colțul liniștit al pernei, de Ada Lupu (Editura Cartier)

Grădini singuratice, de Artiom Oleacu (Tracus Arte)

Interviul, de Irina Gotișan (Editura Arc)

Carnetul medical e poezia de care te temi, de Nadejda Ivanov (Editura Prut)

tot ce-i suav produce tăieturi, de Codruța Simina (Editura Cartier)

Moderator: Emilian Galaicu-Păun

Locul: Librăria din Centru

Ora 19:00 Dezbatere: Istoria literaturii, cu note picante din gastronomie

Participă: Mircea V. Ciobanu și Mircea A. Diaconu

Moderatoare: Maria Șleahtițchi

Locul: Muzeul Național al Literaturii Române

Vinul serii: Fautor

Miercuri, 20 mai

Ora 11:20 Întâlniri Lyceum cu Dan Coman

Moderatoare: Viorica Oleinic

Locul: Liceul „Da Vinci” (str. Constantin Stamati nr.10)



Ora 16:00 Întâlniri Universitas.

Poezia postmodernă românească: lecturi în dialog cu Mircea A. Diaconu

Moderatoare: Nina Corcinschi

Coorganizator: Institutul de Filologie „B.P. Hasdeu”

Locul: USM

Ora: 17:00 Lecturi. Seară de proză:

Ce preferi?, de Dan Coman (Polirom)

Tu și alte femei, de Dumitru Crudu (Cartier)

Adevărul despre vacanțe, de Cătălin Pavel (Humanitas)

Costul vieților noastre, de Liuba Rusnac (Cartier)

Lecția de rusă, de Maria Pilchin (în curs de apariție la Paralela 45)

Moderator: Emilian Galaicu-Păun

Locul: Librăria din Centru

Ora 19:00 Dezbatere: Cum vorbim despre iubire

Participă: Dan Coman, Dumitru Crudu, Cătălin Pavel, Ada Lupu

Moderatoare: Nina Corcinschi

Locul: Muzeul Național al Literaturii Române

Vinul serii: Cricova

Joi, 21 mai

Ora 13:00 Întâlniri Lyceum cu Dumitru Crudu și Laura T. Ilea

Moderatoare: Veronica Postolache

Locul: Liceul „Prometeu”

Ora 17:00 Lecturi. Seară de poezie și proză:

lipsa de greutate a lumii, de Dan Coman (Charmides)

Piciorul meu de trandafir, de Clara Caradimu (Cartier)

N-am chef să mor, de Laura T. Ilea (Cartier)

ce ne-a rănit cel mai mult a fost gingășia, de Cătălin Pavel (Vinea)

Acolo unde se termină Drumul Viilor de Adelina-Labic Lungu (Editura Arc, 2025)

Moderator: Emilian Galaicu-Păun

Locul: Librăria din Centru

Ora 19:00 Dezbatere: Noi față în față cu sistemul

Participă: Laura T. Ilea, Liuba Rusnac, Codruța Simina

Moderator: Victor Cobuz

Locul: Muzeul Național al Literaturii Române

Vinul serii: Purcari

Vineri, 22 mai

Ora 10:30 Întâlniri Lyceum cu Laura T. Ilea

Moderatoare: Angela Tomiță

Locul: Liceul „Mihai Eminescu”

Ora 11:00 Întâlniri Lyceum cu Cătălin Pavel

Moderatoare: Mariana Jitari

Locul: Liceul „Spiru Haret” (str. Maria Cebotari 53)

Ora 11:00 Întâlniri Lyceum cu Dan Coman și Liuba Rusnac

Moderatoare: Eugenia Bejan și Cătălina Mocanu

Locul: Biblioteca pentru copii „Ion Creangă” (str. Alexei Șciusev 65)

Ora 12:30 Întâlniri Lyceum cu Clara Caradimu, Anastasia Gavrilovici, Ada Lupu

Moderatoare: Rodica Jăpălău

Locul: Liceul „Iulia Hașdeu”

Ora 17:00 Dialog cu Matei Vișniec. Poezie, proză și teatru pe axa Rădăuți – Paris

Moderator: Emilian Galaicu-Păun

Locul: Muzeul Național al Literaturii Române

Vinul serii: Fautor

Ora 19:00 Maraton de poezie

Participă: Matei Vișniec, Ion Buzu, Dan Coman, Clara Caradimu, Anastasia Gavrilovici, Codruța Simina, Cătălin Pavel, Tatiana Grosu, Silvia Berdan, Nadejda Ivanov, Augustina Vișan

Locul: Nod Space

Intrare liberă.

Sâmbătă, 23 mai

Ora 13:00 Ce preferi? Întâlnire cu Dan Coman la Clubul de carte „Diez-Librăriile Cartier”

Moderatoare: Ana Mărgineanu

Locul: Librăria din Centru

Ora 19:00 Dezbatere: Hip-hopul și poezia secolului XXI

Participă: Kazi Ploae, Anastasia Gavrilovici, Clara Caradimu

Moderatoare: Paula Erizanu, Victor Cobuz

Locul: Nod Space

Concert: Peace the Gun, Kazi Ploae

Intrare în baza biletelor.

Invitați:

Clara CARADIMU (n. 2001, București) este poetă și artistă, absolventă de Filosofie la Universitatea din București. Face parte din Cenaclul Visceral. Volumul de poezie Piciorul meu de trandafir (Cartier, 2025) este debutul său editorial.

Dan COMAN (n. 1975, s. Gersa, Bistrița-Năsăud) este unul dintre cei mai îndrăgiți și premiați poeți și prozatori români. Coorganizator al festivalului poezia e la bistrița. Cele mai recente volume: Ce preferi (Polirom, proză scurtă, 2022) și lipsa de greutate a lumii (Charmides, poezie, 2025).

Victor COBUZ (n. 1996, Suceava) este critic literar, jurnalist cultural, redactor al revistei Observator Cultural. A câștigat Premiul „Tânărul critic al anului 2024”, în cadrul Galei Tinerilor Scriitori.

Dumitru CRUDU (n. 1967, s. Flutura, Ungheni) este unul dintre cei mai cunoscuți și traduși scriitori din Republica Moldova. Cea mai recentă carte publicată este romanul Tu și alte femei (Cartier, 2025).

Laura T. ILEA (n. 1976) este prozatoare și eseistă. A studiat filosofie și literatură comparată. Este conferențiar la Catedra de literatură comparată a Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, cercetător atașat la Centre d’Études Littéraires et Culturelles sur la Planétarité (CELCP), Université de Montréal, și la Three Ecologies Institute, Universitatea Concordia. Cea mai recentă carte: romanul N-am chef să mor (Cartier, 2025).

Anastasia GAVRILOVICI (n. 1995, Suceava) este poetă. A absolvit Facultatea de Litere a Universității din București, după care a urmat cursurile programului masteral „Societate, Multimedia, Spectacol” la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, pe care le-a încheiat în 2019 cu o disertație pe tema „Violența feminină și femininul violenței. Patternuri cinematografice”. A debutat în toamna lui 2019 cu volumul de poezie Industria liniștirii adulților (Casa de Editură Max Blecher) care i-a adus mai multe premii, printre care Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru debut, Premiul „Tânărul scriitor al anului 2019” la categoria „Poezie” și Premiul revistei „Observator cultural” pentru debut.

Irina GOTIȘAN (n. 1984, s. Gotești, Cantemir) este absolventă a Institutului John McCain (Washington D.C.) și a Școlii de Jurnalism din Moldova. A fost jurnalistă și corespondentă la Moldova 1 și Radio Europa Liberă (Praga), consultantă în comunicare, șefa Direcției Informare și Comunicare cu Mass-media a Președinției în 2022-2024. Interviul este romanul său de debut(Arc, 2025).

Petru HADÂRCĂ (n. 1963, Sângerei) este regizor multipremiat, actor, director general al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău. Este fondatorul festivalului Reuniunea Teatrelor Naționale. Cea mai recentă carte: 100 de spectacole în 100 de ani pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” de la Chișinău (Cartier, 2022).

Maria PILCHIN (n. 1982, s. Răuţel, Făleşti) este scriitoare, critic literar, autoare de manuale. Are studii în litere, limbi străine și business. Debut editorial: De mână cu Marele Joker, 2013. În 2026 publică romanul Lecția de rusă (Paralela 45).

KAZI PLOAE (n. 1985, București) este artist hip-hop underground cu un interes sporit față de poezie. Kazi este cunoscut pentru producția muzicală și activitatea ca MC din 2007.

Ada LUPU (n. 1991, Botoșani) este absolventă a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, iar în prezent activează ca actriță angajată a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași. În paralel, este implicată în proiecte cinematografice și de televiziune. În 2024 a publicat cartea Radu Afrim picătura prințului Rupert, Fundația Culturală „Camil Petrescu”, București, derivată din teza sa de doctorat, Universul spectacular al lui Radu Afrim. Joacă personajul Irinei, o jurnalistă de investigație, în serialul Plaha (2025), în regia lui Igor Cobileanski. Debutează în poezie cu volumul Colțul liniștit al pernei (Cartier, 2025).

Cătălin PAVEL (n. 1976) este scriitor și arheolog. A urmat studii doctorale și postdoctorale la Oxford (Hertford College), Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Institutul Arheologic Albright din Ierusalim, Universitatea din Hamburg și Colegiul „Noua Europă” din București. Este conferențiar la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Cele mai recente cărți: Adevărul despre vacanțe (Humanitas, 2023), ce ne-a rănit cel mai mult a fost gingășia (Vinea, 2025), nominalizat la Premiile Radio România Cultural, Marea cu ferestre (Humanitas Junior, 2025).

Liuba RUSNAC (n. 1985) este scriitoare. După o carieră în tehnologie și finanțe la București, Bratislava și Viena, Liuba Rusnac studiază la Universitatea din Viena, în cadrul Institutului de Romanistică. Costul vieților noastre (Cartier, 2026) este primul său roman.

Slava SAMBRIȘ (n. 1981, s. Vadul Leca, Telenești) este regizor multipremiat, actor și director artistic al Teatrului Republican „Luceafărul”. A făcut studii la Academia Națională de Arte din Chișinău și la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

Codruța SIMINA este poetă, jurnalistă, expertă în investigații privind tacticile de dezinformare online. Cea mai recentă carte a sa: tot ce-i suav produce tăieturi (Cartier, 2025).

Mihai ȘLEAHTIȚCHI (n. 1956, s. Târnova, Dondușeni) este profesor universitar, doctor habilitat în psihologie socială (Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău, 2019), doctor în psihologie generală (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, România, 1998) și doctor în științe ale educației (Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, Rusia, 1987). Este autor a peste 250 de studii incluse în volume colective și reviste de specialitate. A fost ministru al educației în perioada 2011-2012. Cea mai recentă carte: Mecanica dezinformării. De ce și cum suntem induși în eroare (Cartier, 2026).

Matei VIȘNIEC (n. 1956, Rădăuți) este poet, prozator și dramaturg român stabilit în Franța. A studiat filosofia la Bucureşti, a devenit membru fondator al Cenaclului de Luni, s-a remarcat ca dramaturg chiar şi când piesele îi erau interzise. În 1987 a plecat în Franţa, unde iniţial a fost exilat politic. Acolo a lucrat drept corespondent Radio France International. De atunci numele său s-a aflat pe afişe în peste 40 de ţări.

Nadejda IVANOV (n. 1988, Tiraspol) este poetă și critic literar. A studiat la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. A debutat cu studiul Vladimir Beșleagă sau anevoioasa cale a cunoașterii de sine, Editura Știința, 2021. Carnetul medical e poezia de care te temi (Editura Prut, 2026) este primul său volum de poezie.

Tatiana GROSU (n. 1999, Chișinău) are studii în litere, limbi străine și vinificație. A debutat în 2021 cu volumul Ce vedem noi când ne uităm unul la altul (Casa de Pariuri Literare).

Adelina LABIC-LUNGU (n. 1976, s. Meleșeni, Călărași) a studiat sociologie, filosofie socială și italiană la Universitatea de Stat din Moldova și la Universitatea din Liechtenstein. A lucrat în sectorul non-guvernamental, în organizații internaționale și proiecte ale Băncii Mondiale, implementate în Republica Moldova. Este autoare de cărți pentru copii. Acolo unde se termină Drumul Viilor (Arc, 2025) este primul său roman.

Augustina VISAN (n. 2001, s. Florițoaia Nouă, Ungheni) este scriitoare și învățătoare la Gimnaziul „Grigore Vieru” din s. Sărata Veche, Fălești. A debutat cu volumul Fă ceva, tată (Editura Prut, 2021). Cea mai recentă carte: Domnișoară, aveți copii? (Editura Prut, 2025).

PEACE THE GUN este un proiect de poezie performativă și hip-hop alternativ semnat de poetul și solistul Dumitru Fanfarov și producătorul Von Aim. stepă și transă delete (2024) este albumul lor de debut, care a pornit de la volumul de poezie stepă și transă, de Dumitru Fanfarov, la Casa de Editură Max Blecher (2020).

Evenimentul este organizat de ROST în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, Editura Cartier, BITEI, Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Institutul de Filologie „B.P. Hasdeu”, Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Liceul „Spiru Haret”, Liceul „Iulia Hașdeu”, Liceul „Mihai Eminescu”, Liceul „Da Vinci”, Liceul „Prometeu”, Liceul „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol cu sediul la Doroțcaia, Nod Space. Evenimentul are loc cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova.