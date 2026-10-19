VIDEO Au trăit experiențe de neuitat în țări UE și le-au adus în Moldova. Vezi poveștile acestor tineri!

Negocieri, clustere, reforme… Dar integrarea noastră în Uniunea Europeană e mai mult decât ce se întâmplă la nivel oficial. E despre fiecare om din țara aceasta, despre felul cum trăiește și cum își respectă valorile – demnitate, egalitate, siguranță, dezvoltare.

Campania „Europa de acasă!” prezintă o serie de povești și reportaje despre tineri care aduc acasă experiențe și idei din țările europene, le adaptează la realitățile noastre și le transformă în proiecte și inițiative pentru comunitățile lor.

Campania este realizată de TeVezi Media cu sprijinul ‪Agenției Naționale de Tineret‬ și aduce în prim-plan tineri curajoși și implicați, care schimbă lucrurile în diferite domenii și îi inspiră și pe alții să o facă.

Istoriile tinerilor vor putea fi văzute în următoarele zile pe paginile ‪TeVezi Atelier Media‬ și ‪Ziarul de Gardă‬.