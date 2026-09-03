Retro Florin Piersic 90, la ZFR Chișinău 2026

Actorul Florin Piersic va fi omagiat printr-o retrospectivă la a 12-a ediție a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău. Iubit de publicul de pe ambele maluri ale Prutului, Florin Piersic a aniversat, în ianuarie 2026, 90 de ani, dintre care aproape 70 dedicați unei activități artistice remarcabile, deopotrivă pe scene și pe ecrane. El însuși a ales, din bogata sa filmografie, cele trei titluri de referință prezentate publicului din Chișinău.

Ediția a 12-a mai cuprinde două filme pentru copii și familie (o animație clasică și un lungmetraj live-action recent, lansat anul acesta la Festivalul de la Berlin), un masterclass al invitatului special, cineastul Laurențiu Damian, și lansarea unei importante cărți de cinema în limba română, semnată de Liri Chapelan.

Programul complet poate fi găsit pe site-ul zfrmd.ro, precum şi pe pagina de Facebook a festivalului. Evenimentul va avea loc între 17 şi 20 septembrie 2026, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Ca întotdeauna, intrarea la toate proiecții va fi liberă, pentru filmele prezentate la Cineplex Loteanu fiind necesară rezervarea prealabilă a biletelor cu valoare zero la casieria cinematografului; proiecțiile de la Cinema Odeon vor funcționa după principiul „primul venit, primul servit”.

Născut la Cluj, din părinți originari din Bucovina, pe 27 ianuarie 1936, Florin Piersic este unul dintre cei mai populari actori români de film, teatru, radio și televiziune. În 1958, a debutat pe marele ecran în „Ciulinii Bărăganului”, adaptarea regizorului francez Louis Daquin după Panait Istrati. Coproducția româno-franceză a reprezentat începutul unei filmografii impresionante, care numără peste 50 de titluri. A colaborat cu numeroși regizori români importanți, precum Ion Popescu Gopo, Savel Știopul, Mihai Iacob, Mircea Drăgan, Francisc Munteanu, Sergiu Nicolăescu, Dinu Cocea, Gheorghe Naghi, Mircea Moldovan, Geo Saizescu, Virgil Calotescu, Adrian Petringenaru, Doru Năstase, Mircea Mureșan, Gheorghe Vitanidis, George Cornea și Florin Piersic Jr. A mai jucat în coproducții, lucrând cu regizori ca Bernard Borderie, Károly Makk și Robert Siodmak.

A primit Premiul TIFF și Premiul Gopo pentru întreaga carieră, Premiul UNITER pentru întreaga activitate, Ordinul național „Steaua României” în grad de ofițer și Medalia „Mihai Eminescu”, precum și titlul de „cetățean de onoare” a peste zece orașe importante din România (printre acestea, București, Cluj-Napoca și Iași). În 2012, actorului i s-a acordat cetățenia Republicii Moldova; în scrisoarea sa adresată președintelui republicii, Florin Piersic și-a motivat solicitarea prin faptul că în Moldova este primit foarte bine de oameni și se simte iubit, iar tatăl său a activat, în calitate de medic veterinar, atât în Bucovina, cât și în Basarabia (la Cernăuți, respectiv Soroca).

Programul „Retro Florin Piersic 90” de la ZFR 2026 include trei lungmetraje alese chiar de actor: „Parașutiștii” (regia Dinu Cocea, 1973), „Pintea” (regia Mircea Moldovan, 1976) și „Drumul oaselor” (regia Doru Năstase, 1980). Despre aceste filme va discuta cu publicul Laurențiu Damian, președintele Uniunii Cineaștilor din România.

Laurențiu Damian este regizor și scenarist român, profesor universitar doctor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București și președintele Uniunii Cineaștilor din România, membru de onoare al Cinematecii Italiene din Milano, cât și membru al uniunilor UPFAR și UARF. A absolvit UNATC și a urmat cursuri de specializare în filme documentare și de televiziune în țară și în străinătate. În 2003 a devenit Doctor Magna cum laude în Cinematografie și Media. A scris scenarii de film, a produs filme și a regizat peste 100 de filme documentare, scurtmetraje și lungmetraje de ficțiune, precum și filme experimentale, pentru care a primit premii valoroase. Este autorul a peste 600 de studii și articole pe teme de istorie și estetică cinematografică, apărute în reviste de specialitate.

Laurențiu Damian va susține, în fața studenților de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) din Chișinău, masterclassul „Filmul de autor, între estetică și concept dramaturgic”.

La fiecare ediție, ZFR dedică o secțiune din program publicului tânăr. La a 12-a ediție, festivalul oferă două filme pentru copii și familie, dintre care unul foarte recent, proiectat în premieră în Republica Moldova: „Atlasul universului”, în regia lui Paul Negoescu, lungmetraj live-action lansat la Festivalul de la Berlin din 2026, unde a fost distins cu Mențiunea specială a secțiunii „Generation Kplus”. Filmul a mai fost prezentat și premiat la alte festivaluri internaționale notabile (Sofia, Cannes Écrans Juniors, SIFF on the Coast, Kristiansand International Chidlren’s Film Festival, Busan International Kids & Youth Film Festival, Minneapolis St. Paul, Zlin, Europe on Screen, TIFF Cluj-Napoca).

Pe lângă „Atlasul universului”, programul ZFR la Chișinău propune, la fel ca în anii precedenți, un film românesc clasic pentru copii. De data aceasta, este vorba de primul lungmetraj românesc de animație (realizat în colaborare cu Italia): „Robinson Crusoe” (1974), o adaptare după romanul omonim de Daniel Defoe, în regia lui Victor Antonescu și Francesco Maurizio Guido „Gibba”.

Şi la ediţia a 12-a, ZFR include lansarea unei valoroase cărţi de cinema apărute recent în limba română, în parteneriat cu librăriile Cărtureşti. În holul cinematografului Cineplex Loteanu, înaintea galei de deschidere din data de 17 septembrie, va fi lansat volumul „Viața de după moarte a mediilor. Persistență, rezistență, reinvenție”, în prezența autoarei sale, Liri Chapelan (arhivistă și cercetătoare la UNATC București și Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, precum și curatoare a Cinematecii Române din București).

Evenimentul cinematografic ZFR continuă şi în acest an tradiţia de a merge prin ţară, astfel că, în afară de Chişinău, vor mai fi proiecţii în alte zece oraşe din Republica Moldova: Hâncești (17 septembrie), Nisporeni (18 septembrie), Călărași (19 septembrie), Strășeni (20 septembrie), Cimișlia (23 septembrie), Ungheni (24 septembrie), Florești (25 septembrie), Sângerei (26 septembrie), Bălți (26-27 septembrie) şi Cahul (9-10 octombrie).

Mai multe informaţii pot fi găsite pe pagina de Facebook a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău, precum şi pe site-ul zfrmd.ro.

ZFR Chișinău este un eveniment cinematografic organizat de către Asociaţia Cineaştilor Independenţi din Republica Moldova ALTERNATIVE CINEMA și casa de producţie ROVA FILM din România.

Proiectul Zilele Filmului Românesc la Chișinău, ediția a XII-a, este finanțat de: Centrul Național al Cinematografiei din Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Centrul Național al Cinematografiei din România și Uniunea Cineaștilor din România.

Parteneri: Moldova Film, Cineplex Loteanu, DACIN SARA, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) „I.L. Caragiale” București, Arhiva Națională de Filme a României, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) din Chișinău.

Sponsori: BT Leasing, PrintCaro, Diego Sky, Trigor, Symbol Media, casa de modă Raquette.