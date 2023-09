Pe lângă Chișinău, Zilele Filmului Românesc ajung în alte şapte oraşe din R. Moldova

Evenimentul de tradiție Zilele Filmului Românesc (ZFR) va merge în acest an, în premieră, pe lângă Chișinău, în alte şapte oraşe – un număr record.

Astfel, publicul din Hânceşti (21 septembrie), Nisporeni (22 septembrie), Călăraşi (23 septembrie), Orhei (24 septembrie), Soroca (28 septembrie), Bălţi (30 septembrie – 1 octombrie) şi Cahul (7-8 octombrie) va putea vedea, în proiecţii cu intrare liberă, câteva dintre filmele din selecția ediţiei a noua a ZFR de la Chişinău, care se va desfăşura între 21 şi 24 septembrie.

„De mai mulţi ani mergem cu filme româneşti noi şi clasice, dar şi cu producţii pentru copii, şi în alte oraşe în afara Chişinăului. Ne dorim ca în acest fel cinematografia română să ajungă la cât mai mulţi oameni din Moldova, nu doar la publicul din capitală. În acest an, vom avea proiecţii în alte şapte oraşe, care se vor desfăşura în paralel sau imediat după cele de la Chişinău”, spun organizatorii ZFR.

Spectatorii din toate cele şapte localităţi vor putea vedea unul dintre cele mai de succes filme româneşti din ultimul an, „Oameni de treabă” (2022), de Paul Negoescu, care a avut anul trecut premiera mondială în competiţia Festivalului de la Sarajevo, iar în primăvara acestui an a câştigat mai multe premii la Gala Gopo, inclusiv trofeul pentru cel mai bun film. Lungmetrajul îl are ca protagonist pe Ilie (Iulia Postelnicu), un poliţist de la ţară care își dorește un trai modest și confortabil, dar sfârșește prin a lua cele mai greșite decizii.

Nici din programul din acest an nu putea să lipsească un film pentru copii.

Cei mici, dar şi părinţii şi bunicii lor vor putea să vadă, de asemenea în toate cele şapte oraşe, „Copacul dorințelor: Amintiri din copilărie” (2021), de Andrei Huţuleac.

Mara, o fetiță de 12 ani grav bolnavă, pornește într-o călătorie fantastică plină de năzuințe. Fata descoperă lângă un centru de îngrijiri paliative un copac care o poate transporta în povestea ei preferată: „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă. Un film pentru întreaga familie, inspirat din fapte reale şi care spune o poveste plină de peripeții, momente de umor, emoție și speranță.

În afara celor două filme, la Bălţi şi Cahul va mai putea fi văzut şi „Occident” (2002), debutul cunoscutului regizor Cristian Mungiu, care va fi invitatul special al ediţiei de la Chişinău a ZFR.

„Occident” împletește trei istorii diferite care se petrec în aceeași săptămână, cu personaje ale căror trasee în viaţă se întretaie, se suprapun şi se condiționează, cel mai adesea mai presus de voința lor. Luci și logodnica lui, Sorina, sunt scoși afară din apartament și se trezesc în stradă.

Tânăra decide atunci că e timpul să meargă la mormântul tatălui ei și să ceară un „semn”. O sticlă îi lovește în cap și ajung la un spital, ajutați de Jerome. Francezul devine astfel speranța Sorinei de a scăpa de sărăcie. Un alt fir urmărește povestea unei tinere și a mamei ei, care îi caută un soț. Italianul pe care îl găsesc are, la rândul lui, mai multe lucruri de ascuns.

Mai multe informaţii despre filme, întregul program şi spaţiile de proiecţie pot fi găsite pe pagina de Facebook a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău, precum şi pe site-ul zfrmd.ro.

ZFR este un eveniment organizat de către Asociaţia Cineaştilor Independenţi din Republica Moldova ALTERNATIVE CINEMA și casa de producţie ROVA FILM din România.

