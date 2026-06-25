FOTO Peste 100 de familii vulnerabile din R. Moldova își construiesc un viitor mai sigur prin soluții sustenabile de autonomie economică

„Pentru prima dată, nu m-am culcat cu grija zilei de mâine”, ne-a spus o mamă, stând în pragul serei sale, cu mâinile încă pătate de pământ după ce și-a plantat primele răsaduri.

Pentru ea, sera nu înseamnă doar legume. Înseamnă liniște. Înseamnă demnitate. Înseamnă speranța că își va putea crește copiii acasă.

În această primăvară, peste 100 de familii vulnerabile din Republica Moldova au început să privească viitorul cu mai multă încredere. Nu datorită unui miracol, ci datorită unor oportunități concrete, oferite la momentul potrivit oamenilor care își doresc să își schimbe viața.

Cu o valoare totală de peste 500 000 de lei, proiectul a fost implementat datorită generozității Kaufland Moldova, Fundației Mara din Olanda, Vlad Gațcan, Cătălin Lungu, Nicolae Alyousef, Corneliu Său și Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, care au ales să investească în soluții durabile pentru reducerea sărăciei și consolidarea familiilor vulnerabile.

Prin Proiectul de Primăvară 2026, Asociația Obștească „The Moldova Project” a sprijinit familii din raioanele Călărași, Cimișlia, Criuleni, Anenii Noi, Hîncești și din alte comunități rurale din centrul și sudul țării.

Sprijinul oferit a inclus păsări de curte, purcei, bovine și caprine, sere moderne, un plug agricol, precum și oportunități de calificare profesională pentru mame și adolescente, oferindu-le șansa de a obține un venit propriu și de a-și consolida independența economică, sau de a obține o profesie nouă.

Pentru o familie aflată în dificultate, o seră, câteva animale sau o nouă calificare profesională înseamnă mai mult decât o sursă de venit.

Înseamnă că o mamă își recapătă speranța.

Înseamnă că un tată nu mai simte că și-a dezamăgit familia.

Înseamnă că părinții încep să creadă din nou că își pot construi singuri un drum înainte.

Republica Moldova continuă să se confrunte cu niveluri ridicate de vulnerabilitate și migrație, iar mulți copii cresc departe de unul sau ambii părinți. Nu din lipsă de iubire, ci din lipsa oportunităților.

Atunci când o familie își poate asigura singură hrana și veniturile de bază, presiunea disperării scade, iar posibilitatea separării familiale devine mai mică. Copiii rămân alături de părinți, iar familiile au șansa de a rămâne unite.

Victoria Morozov, Președinta Asociației Obștești „The Moldova Project”: „Atunci când investim în capacitatea unei familii de a se susține singură, investim în siguranța și viitorul copiilor săi. Nu oferim doar resurse materiale. Oferim oamenilor înapoi ceva ce sărăcia le răpește adesea: încrederea în propriile forțe și convingerea că pot reuși”.

Pe lângă sprijinul material, fiecare familie a beneficiat de mentorat, consiliere și sesiuni de informare, pentru că o resursă oferită fără îndrumare rămâne doar un obiect. Cu sprijin și însoțire, ea devine o oportunitate reală de schimbare.

Proiectul de Primăvară 2026 a fost posibil datorită oamenilor și companiilor care au ales să creadă că investițiile făcute cu grijă și responsabilitate pot schimba destine.

Asociația Obștească „The Moldova Project” a fost înființată în 2008 și este o forță motrice a sistemului de asistență umanitară în Republica Moldova. The Moldova Project a venit cu inițiativa de a împuternici familiile numeroase din mediul rural și alte grupuri vulnerabile îmbinând armonios ajutorul material, sprijinul educațional, juridic și cel psiho-emoțional. Integrând familiile vulnerabile în societate prin intermediul programelor multidisciplinare pe termen lung, The Moldova Project pavează o nouă cale menită să stopeze caracterul ciclic al sărăciei. Misiunea asociației conturează schimbarea durabilă, coeziunea comunității și puterea de neegalat a inițiativelor civice.

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