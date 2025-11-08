Împreună pentru copii: zeci de persoane publice, artiști și oameni de afaceri au servit și au dăruit, la invitația Asociației The Moldova Project 

Într-o seară plină de generozitate, cinci personalități publice: vicepreședinta Parlamentului Doina Gherman, interpreta Tania Turtureanu, iluzionistul Garry Cozma, femeia de afaceri Angela Gladei și moderatorul radio/TV Sergiu Beznițchi au îmbrăcat șorțul de ospătar pentru a sprijini peste o mie de copii din satele Republicii Moldova, la invitația Asociației Obștești The Moldova Project. Fondurile strânse în cadrul cinei caritabile „Serviți și Dăruiți”, 135 de mii de lei, vor fi folosite pentru programele multidisciplinare ale asociației: sprijin material, educațional, medical, juridic și psiho-emoțional.

Fondurile strânse în cadrul cinei caritabile „Serviți și Dăruiți”, în valoare totală de 135 de mii de lei, vor fi utilizate pentru programele multidisciplinare ale asociației: sprijin material, educațional, medical, juridic și psiho-emoțional, destinate familiilor vulnerabile din 42 de sate ale Republicii Moldova.

Evenimentul a fost sprijinit și de mai mulți politicieni și funcționari publici, care au dorit să fie alături de comunitate și să contribuie la strângerea de fonduri pentru copiii vulnerabili. Prezența lor a întărit mesajul că solidaritatea funcționează atunci când fiecare contribuie, indiferent de statut sau poziție.

Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului, a menționat:

„A fost o bucurie să particip, în calitate de chelner voluntar, la cina caritabilă Serviți și Dăruiți. Mulțumesc colegilor care s-au alăturat acestei misiuni importante și organizatorilor pentru invitație. Acum peste 1000 de copii vor primi cadouri de sărbătorile de iarnă.”

Prezent la eveniment, Premierul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj de susținere și de îndemn pentru comunitate și clasa politică:

„Peste 1000 de copii din 42 de sate ale Moldovei vor primi ajutor datorită oamenilor cu inimă mare care s-au adunat în această seară la cina caritabilă organizată de The Moldova Project. Atunci când punem umărul, bunătatea ajunge departe.”

Fiecare chelner voluntar a fost o verigă vitală în lanțul solidarității în seara zilei de 6 noiembrie. Tania Turtureanu, interpretă și compozitoare apreciată pentru vocea ei inconfundabilă, a declarat:

„Este o bucurie să susțin acest proiect mai mulți ani consecutiv. Fiecare gest contează, iar faptul că putem aduce zâmbete copiilor vulnerabili din satele Moldovei este de neprețuit.”

Cunoscutul moderator, jurnalist și Ambasadorul The Moldova Project, Sergiu Beznițchi, care a fost și licitarul serii, a subliniat:

„Sunt seri speciale la care vin cu mult drag și fac tot ce pot pentru a colecta o sumă mai mare decât data precedentă. Nevoile sunt continue și mari, pentru a susține și dezvolta proiectele asociației.”

Iluzionistul Garry Cozma, a adus magie și optimism:

„Să particip la astfel de evenimente a fost o experiență unică. Magia nu este doar pe scenă, ci și în bucuria copiilor pe care îi putem ajuta.”

Pentru prima dată în proiect, Angela Gladei, femeie de afaceri, s-a implicat direct și s-a descurcat admirabil în rolul de chelner, adăugând profesionalism și căldură serii.

În semn de recunoștință pentru efortul și dăruirea depusă, Asociația The Moldova Project a oferit chelnerilor voluntari medalii și scrisori oficiale de mulțumire.

„Prin „Serviți și Dăruiți” demonstrăm că implicarea socială poate fi elegantă, sinceră și profund umană. În spatele fiecărui zâmbet servit la masă se află un copil dintr-un sat al Moldovei care va primi sprijin, consiliere, o șansă reală la o viață mai bună. Pentru noi, această seară nu a fost doar un eveniment caritabil, ci o dovadă că solidaritatea poate deveni o forță națională”, a menționat Victoria Morozov, președinta asociației The Moldova Project.

Suma de 135 de mii de lei a fost colectată atât de chelnerii voluntari sub formă de bacșiș, cât și prin intermediul licitației caritabile, a Meniului Bunătății și donațiilor directe.

Muzica live, oferită voluntar de către artiștii Valentina Nejel și Eugeniu Cujba, a completat atmosfera caldă și plină de energie.

Cina a fost mai mult decât un eveniment social, a fost o lecție despre puterea comunității, despre cum oameni cu inima deschisă, sprijiniți de personalități publice și parteneri generoși, pot contribui la binele comun.

Vă invităm să urmăriți activitatea The Moldova Project pe rețelele sociale, pentru a afla despre proiectele sociale aflate în derulare și impactul lor asupra comunităților vulnerabile.

Despre A.O. The Moldova Project:

Prin implementarea unor proiecte complexe în peste 40 de localități ale țării, Asociația s-a afirmat drept un pilon esențial al asistenței umanitare din Republica Moldova. Organizația oferă servicii de sprijin holistic familiilor vulnerabile din mediul rural, îmbinând în mod echilibrat ajutorul material, educațional, juridic, medical și psiho-emoțional.

Prin programe multidisciplinare de lungă durată, The Moldova Project contribuie la reintegrarea socială a familiilor aflate în dificultate, rupând ciclul intergenerațional al sărăciei și redând oamenilor încrederea în propriile forțe. Echipele mobile ale asociației, formate din specialiști cu experiență, ajung zilnic în comunități pentru a oferi sprijin direct, personalizat și constant, chiar acolo unde nevoile sunt mai mari. Acest model de intervenție dinamic și empatic permite o înțelegere profundă a realităților din teren, o identificare rapidă a problemelor și un răspuns adaptat fiecărui caz în parte.

Serviciile oferite de The Moldova Project sunt continue și flexibile, fiind acordate atât prin vizite directe, cât și prin asistență la distanță, ceea ce asigură stabilitate și încredere în relația cu beneficiarii.

Activitatea organizației se desfășoară în raioanele Călărași, Cimișlia, Anenii Noi, Criuleni, Hîncești, Orhei și în municipiul Chișinău, contribuind la consolidarea unor comunități mai solidare, mai educate și mai reziliente.

Mai multe informații AICI.