Festivalul Vinului de Autor încheie cea de-a IV-a ediție cu aproximativ 4000 de vizitatori și pregătește ediția aniversară, în septembrie 2027

Aproximativ 4000 de vizitatori, printre care cunoscători ai vinurilor de autor, somelieri, degustători sau pasionați și membri ai comunității de susținători, au participat, în perioada 4 – 6 septembrie, la cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor. În primul weekend al toamnei, curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei a devenit neîncăpătoare, evenimentul reunind 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale Republicii Moldova, care au prezentat aproximativ 250 de vinuri.

Pentru prima dată, Festivalul Vinului de Autor s-a extins de la două la trei zile, în contextul creșterii interesului din partea comunității de pasionați de vinuri și este singurul eveniment din țară dedicat exclusiv micilor producători de vin și una dintre puținele ocazii în care publicul îi poate întâlni pe toți în același loc, în afara unităților lor de producție.

Arcadie Foșnea, Președintele Consiliului Asociației Micilor Producători de Vinuri din Moldova: „Pentru noi, un vin de autor înseamnă libertatea de a crea, dar și responsabilitatea de a păstra calitatea și identitatea vinului. Într-o lume în care vinurile devin tot mai standardizate, credem că există loc pentru vinuri care spun o poveste diferită. Iar Republica Moldova are multe asemenea povești: avem „terroir”-uri diferite, soiuri autohtone, tradiții și, mai ales, o generație nouă de producători care are curajul să experimenteze și să-și creeze propriul stil. Festivalul este despre ei, despre familiile care muncesc împreună și despre oamenii care pun pasiune în ceea ce fac.”

Extinderea Festivalului este susținută și evoluția Asociației Micilor Producători de Vinuri din Moldova, care, în prezent, are 65 de membri, iar vinurile produse sunt tot mai vizibile atât pe piața locală, cât și peste hotare.

Andrian Digolean, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare: „Festivalul Vinului de Autor a ajuns la cea de-a patra ediție și vedem cum crește de la an la an. În acest an sunt prezenți 40 de producători, iar Festivalul s-a extins de la două la trei zile. Acest lucru vorbește despre un interes tot mai mare din partea consumatorilor. Am un respect deosebit pentru micii producători și pentru creatorii de vin, pentru că ei aduc diversitate și personalitate sectorului vitivinicol.”

Stella Jemna, Reprezentantă de țară pentru Moldova la Ukraine-Moldova American Enterprise Fund: „Ne dorim ca producătorii din Moldova să ajungă pe cât mai multe piețe internaționale, dar înainte de toate trebuie să recunoaștem și noi, acasă, că avem vinuri bune. Festivalul este exact o asemenea ocazie: să le degustăm, să le descoperim și apoi să le promovăm mai departe.”

Vinul și experiențele construite în jurul lui au devenit în ultimii ani și o parte tot mai importantă a promovării Republicii Moldova ca destinație turistică.

Ana Sandra, Director interimar al Oficiului Național al Turismului al Republicii Moldova: „Vinul, gastronomia, cultura și patrimoniul sunt lucrurile care ne reprezintă ca destinație turistică. În spatele fiecărei sticle este o muncă enormă, dar și un om, o poveste și o tradiție pe care acesta le pune în vin. Sunt povești cu care ne mândrim atunci când mergem peste hotare și pe care vrem să le descopere și cei care ne vizitează țara.”

Prima ediție a Concursului Național de Degustare a Vinurilor în Orb: șapte echipe și opt vinuri evaluate

Una dintre premierele ediției din acest an a fost Concursul Național de Degustare a Vinurilor în Orb, organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova împreună cu Asociația Somelierilor din Republica Moldova. La prima ediție a competiției au participat șapte echipe, formate din somelieri, degustători certificați, profesioniști și pasionați de vin, inclusiv familii în care interesul pentru vin este împărtășit de generații.

Participanții au avut de evaluat și identifica opt vinuri, având la dispoziție câte cinci minute pentru fiecare probă.

Mihai Druță, Președintele Asociației Somelierilor din Republica Moldova: „Preponderent, vinurile prezentate în concurs au fost vinuri ale micilor producători prezenți la Festival și cred că este un început foarte bun. Am ales ca evenimentul să se desfășoare în incinta Bibliotecii Naționale pentru că vinul nu este doar o băutură, este ca o carte, care trebuie studiată, iar astfel promovăm și susținem și cultura vinului și a unui consum responsabil.”

Concursul s-a desfășurat după principiile competițiilor internaționale de degustare în orb. Echipele care s-au clasat pe primele trei locuri au câștigat câte o sticlă de vin, o diplomă de participare și o excursie cu o degustarea de vinuri inclusă, la crama unui mic vinificator din Ungheni.

Timp de trei zile, componenta educațională a Festivalului a continuat prin trei masterclass-uri de degustare ghidată. Participanții au putut descoperi vinuri de autor obținute din soiuri autohtone și internaționale, dar și o degustare verticală, în cadrul căreia au fost comparate vinuri produse din același soi în ani diferiți. Festivalul a oferit astfel publicului posibilitatea de a degusta vinurile de autor, de a discuta direct cu cei care le produc, de a înțelege diferențele dintre soiuri, ani de recoltă și stiluri de vinificație și de a descoperi diversitatea vinurilor produse în loturi mici.

Ediția aniversară a evenimentului, cea de-a cincea la număr, va avea loc în perioada 3-5 septembrie 2027. Detaliile vor fi disponibile pe: https://festival.vindeautor.md/

Despre Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova

Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova a fost fondată în 2010 și are, în prezent, 65 de membri, care lucrează împreună peste 500 de hectare de viță-de-vie, care produc anual peste un milion de sticle de vin. Vinurile sunt exportate în 25 de țări, iar în 2025 valoarea exporturilor a depășit 1,17 milioane de dolari, aproape dublu față de 2020. În perioada 2020- 2025, vinăriile membre ale Asociației au obținut 649 de medalii la concursuri de profil din țară și din străinătate.

Cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor a fost organizată de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova, sub brandul vinicol de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”.

Partener principal: Victoriabank

Parteneri strategici: Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, BASF Moldova (www.agro.basf.md), Orange Business

Parteneri instituționali: Agenția de Investiții, Oficiul Național al Turismului

Parteneri: Lagmar, AVI Clima, Logico Solutions și Vadalex Agro