Festivalul CHILL recrutează voluntari pentru ediția 2026  

Festivalul CHILL – Chișinău Laborator Literar anunță deschiderea apelului de voluntari activ în perioada 30 august – 5 septembrie, pentru ediția din 2026, care se va desfășura la Chișinău în perioada 17–24 septembrie.

Cea mai amplă ediție de până acum va transforma capitala Republicii Moldova într-un spațiu internațional al literaturii, ideilor și dialogului cultural. Timp de opt zile, CHILL va reuni scriitori, traducători, editori, profesioniști din domeniul culturii și cititori din Republica Moldova, Ucraina, România și din alte țări europene, în cadrul unor lecturi publice, dialoguri, lansări de carte și întâlniri cu publicul.

În 2026, Festivalul CHILL devine spațiul comun de întâlnire pentru FILIT – Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Chișinău și international literature festival odesa (ilo). Astfel, voluntarii vor avea ocazia să contribuie direct la construirea unei ediții internaționale care aduce împreună literatura, traducerea, filmul, teatrul, artele vizuale, muzica, turismul cultural și educația.

Căutăm tineri și adulți curioși, responsabili, atenți la oameni și dornici să descopere cum funcționează din culise un festival cultural internațional. Voluntarii vor putea participa la buna desfășurare a evenimentelor, la orientarea publicului și a invitaților, la sprijinirea echipei de organizare, la activități de comunicare și documentare fotografică, precum și la alte misiuni importante din cadrul festivalului.

Nu este necesară experiența anterioară de voluntariat. Ne interesează mai ales disponibilitatea, seriozitatea, inițiativa, capacitatea de a lucra în echipă și dorința de a învăța. Apelul se adresează persoanelor care vor să cunoască oameni noi, să fie aproape de autori și profesioniști ai culturii și să contribuie la una dintre cele mai importante întâlniri literare ale anului.

Persoanele interesate sunt invitate să completeze formularul de aplicare până la data de 5 septembrie, disponibil pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale Festivalului CHILL, pe site (https://www.chill.md/) și AICI.

Prin implicarea lor, voluntarii vor deveni parte din experiența pe care Festivalul CHILL o construiește pentru public, invitați și comunitatea culturală din Chișinău.

Festivalul CHILL – Chișinău Laborator Literar este organizat de Fundația CHILL Corner, în parteneriat cu FILIT – Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Chișinău, organizat de Fundația KA-TET, și international literature festival odesa (ilo), organizat de Bebelplatz e.V.

Perioada festivalului: 17–24 septembrie 2026

Locul: Chișinău, Republica Moldova