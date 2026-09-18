Moldova Tourism Forum 2026: tehnologie, investiții și tendințe globale pentru viitorul turismului din Republica Moldova

Organizat în contextul Zilei Mondiale a Turismului, Forumul se desfășoară în acest an sub genericul „Turismul ne unește. Moldova primește Europa în ospeție”, cu subtema „Construim o destinație conectată la tendințe, piețe și tehnologii, care multiplică valoarea în economie, comunități și imaginea de țară”.

Forumul reprezintă principala platformă de dialog strategic între autoritățile publice, sectorul privat, asociațiile de profil și partenerii internaționali de dezvoltare. Prin reuniunea acestor perspective într-o singură platformă, Forumul urmărește să stimuleze cooperarea dintre sectorul public și cel privat și să contribuie la dezvoltarea unui sector turistic mai competitiv, conectat și adaptat noilor modele de consum și promovare.

Scopul reuniunii vizează construirea unei destinații competitive, adaptate cerințelor pieței europene și capabile să genereze valoare adăugată în economie, comunități și imaginea de țară.

Ediția din acest an aduce în prim-plan o deschidere internațională remarcabilă, reunind pe scena de la Chișinău actori și branduri globale de referință în turism, tehnologie și transport, precum platforma gigantică digitală Booking.com, reprezentanți ai companiei aeriene Air Baltic și colegii europeni ai Oficiului de Turism al Sloveniei, precum și experți agreați UN Tourism, reprezentanți ai corpului diplomatic, lideri din sistemul financiar și specialiști din industriile creative.

Moldova Tourism Forum 2026 își propune să creeze un spațiu în care instituțiile, antreprenorii și experții să poată discuta nu doar despre tendințele care transformă turismul la nivel internațional, ci și despre modul în care acestea pot fi aplicate concret în Republica Moldova. În acest scop va fi organizată și o Masă Rotundă (14:40 – 15:40) cu reprezentanții Booking.com, unde participanții vor discuta despre importantă prezenței pe Booking.com, ce beneficii poate aduce și care sunt pașii pentru înregistrarea și listarea unei proprietăți pe platformă.

Link înregistare la Masă Rotundă: https://forms.gle/r1wkNRbMa4iBQJ3f7

Digitalizarea produselor turistice, utilizarea datelor în luarea deciziilor, creșterea vizibilității internaționale a operatorilor locali, utilizarea inteligenței artificiale în marketing și accesul la finanțare sunt câteva dintre subiectele care vor sta la baza discuțiilor din acest an.

Agenda evenimentului:

Panelul 1: Moldova conectată la viitor – tendințe globale, tehnologii și politici inteligente pentru turism (politici publice, diplomație integrată, sustenabilitate și parteneriate locale);

Panelul 2: Destinația Moldova: marketing integrat, creativitate, inovație și inteligență artificială (distribuție digitală, aplicarea soluțiilor AI, campanii de promovare și rolul industriilor creative);

Panelul 3: Din resurse în experiențe – produse și destinații care dau motive să alegi Moldova (tichetul de vacanță, digitalizarea patrimoniului cultural prin tururi 3D și dezvoltarea turismului medical);

Panelul 4: Capital pentru creștere – IMM-uri, investiții și finanțarea turismului (instrumente de garantare și creditare comercială, dezvoltarea turismului rural și colaborarea prin clustere).

Evenimentul va avea loc la Capitoles Park, Chișinău, și va reuni pe parcursul zilei reprezentanți ai sectorului public și privat, organizațiilor de dezvoltare, mediului academic, platformelor internaționale și experți implicați direct în transformarea industriei turistice.

Moldova Tourism Forum 2026 va avea loc pe 24 septembrie 2026, la Capitoles Park, Chișinău.

Ora 9:00 – 16:00

Participarea la eveniment se face în baza înregistrării prealabile: https://forms.gle/bzaTrio7gy5GpqnTA

Forum este organizat de către Instituția Publică „Oficiul Național al Turismului” cu suportul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării

Despre Oficiul Național al Turismului

Instituția Publică „Oficiul Național al Turismului” Este instituția publică responsabilă de dezvoltarea și promovarea turismului în Republica Moldova. Misiunea noastră este să transformăm Moldova într-o destinație turistică atractivă, sustenabilă și competitivă, recunoscută atât pe plan intern, cât și internațional.