„Echipa lui Ilan Șor” tipărește aproape un milion de ziare, lunar, în care trece în revistă „principalele reușite” și explică cum s-a furat miliardul: Cine plătește?

Lunar, „echipa lui Ilan Șor” tipărește un ziar color, de opt pagini, în limba română și în limba rusă cu un tiraj cumulativ de 700 500 de exemplare. „Tipărite și achitate la inițiativa comună a poporului”, ziarele sunt inițial depozitate, în mare parte, în cadrul Primăriei orașului Orhei, iar ulterior, distribuite către o treime din populație. Pe lângă faptul că se prezintă ca fiind „binefăcătorul R. Moldova”, Ilan Șor promovează narative de „integrare în Uniunea Economică Euroasiatică”.

ZdG a intrat în posesia unui asemenea ziar și vă prezintă detalii despre acesta.

Începând cu luna ianuarie 2024, „echipa lui Ilan Șor”, așa cum se prezintă, elaborează și distribuie ziare într-un tiraj de peste 700 de mii de exemplare. „Buletinul informativ tipărit și achitat la inițiativa comună a poporului”, așa cum este specificat la finalul acestui ziar, dezvăluie propria versiune despre evenimentele și situația politică din R. Moldova, în limba română și în limba rusă. De exemplu, în prima pagină, Ilan Șor explică „cum de fapt s-a furat miliardul”.

„În 2014, eu nu eram nici șef al statului, nici premier, nici președinte al Parlamentului. Nu aveam cum să iau acest miliard! Banii au fost cheltuiți de către Guvern, Parlament și toți funcționarii care erau atunci în comitetul financiar. Acești oameni trebuie să stea la pușcărie și, cu siguranță, vor ajunge acolo”, scrie echipa lui Ilan Șor.

Totodată, Ilan Șor anunță și despre faptul că „este gata să transfere 5,2 miliarde de lei în bugetul R. Moldova” – suma imputată acestuia drept prejudiciu pe care acesta l-ar fi cauzat Băncii de Economii.

„Pledez nevinovat. Dar sunt gata să răscumpăr aceste 5,2 miliarde de lei, în termen de o săptămână . Într-o săptămână Moldova va primi bani pentru proiecte sociale, pentru oameni. În schimb, Procuratura, în lipsa prejudiciului, renunță la acuzațiile împotriva mea. În acest fel, voi deveni victimă în acest caz și voi contribui la identificarea adevăraților vinovați de falimentarea Băncii de Economii”, se arată în filele ziarului.

În celelalte pagini, Ilan Șor vorbește despre „binefacere și sprijin pentru copii, tineri și vârstnici din Găgăuzia, Orhei și Taraclia”. „Ilan Șor îndeplinește visurile familiilor din toată Moldova”, mai accentuează acesta.

Mai mult, înainte de a fi distribuite, aceste ziare sunt depozitate chiar în incinta Primăriei orașului Orhei. Despre aceasta a semnalat Sergiu Aga, consilierul local din partea Partidului Politic „Voința Poporului”.

Potrivit lui Aga, prin intermediul acestor ziare, susținătorii lui Ilan Șor promovează nu doar „așa-zisele succese”, ci și „narative periculoase”.

„În ianuarie, ziarele astea tirajau titluri „Uniunea EuroAsiatică – singura soluție, singura cale eficientă sau colacul de salvare al R. Moldova și tot așa și despre Uniunea Vamală Belarus-Rusia-Kazakstan”. Eu nu zic că nu este dreptul fiecăruia să-și expună politic părerea, dar sunt întrebări referitoare la:

„De unde are un partid atâția bani pentru a promova asemenea mesaje , într-un tiraj atât de mare? După cum vedeți, în limba române au fost tipărite 370 700 de exemplare și în limba rusă – 329 800 de exemplare. În total, e vorba de 700 de mii, 500 de exemplare. După calculele mele, deci e vorba o treime din populația R. Moldova. Deci o treime dintre moldoveni au primit asemenea ziare. 700 de mii de oameni – să aibă un partid atâția alegători, el rupe PAS-ul și tot viitorul european”, spune Sergiu Aga. „De ce asemenea ziare stau în incinta primăriei orașului Orhei, de acolo fiind distribuite de membrii partidului sau de patratiste? Mă întrebam retoric cumva, cu o doză de ironie, câte ziare au tirajat cei de la PAS, spre exemplu, pentru a promova beneficiile Uniunii Europene și în care primării sunt depozitate pentru a fi distribuite? Bineînțeles că răspunsul e cât se poate de retoric – niciunul. Și nicio primărie nu și-a permis ca să folosească instituția publică pe post de punct de depozitare și de distribuție a materialelor de acest gen”, concluzionează consilierul local.

Sergiu Aga, consilierul local din partea Partidului Politic „Voința Poporului”

Totodată, consilierul local susține că Șor „își atribuie realizări mărețe, pe bani publici, de fapt”.

„Șor are niște oameni de minune în PR. Focusează anumite chestii de rezultate din bugetul nostru, focusează chestii de divertisment, focusează niște lucruri mărunte, dar care preamărite la maximum – pentru oamenii simpli, acestea sunt niște rezultate enorme. Nu ar trebui instituțiile statului, Curtea de Conturi să se expună? Să întrebe și ceea ce ține de transparență, de achiziții. În ceea ce ține de Grădina publică Orhei e construită din bugetul local, banii orheienilor și ei și-o pun că e inițiativa lor, «Ilan Șor a dăruit Orheiului o grădină publică». Și nu e singurul caz. Toate aceste momente se fac pe banii Orheiului și banii reieșiți din vânzări masive de terenuri, fără consultări publice”, explică Aga.

„Aici la Orhei noi suntem lăsați cam de izbeliște. Orheiul este evitat, nu știu din ce considerente”, accentuează Aga.

Am apelat la Asociația „Promo-LEX” pentru a afla dacă este o ilegalitate în faptul că sediul unei primăriei este folosit pe post de sediu de partid, dar și cum pot interveni oamenii legii în acest caz.

Mariana Focșa, analistă în cadrul asociații, a depistat nereguli și la tipărirea ziarelor, și la depozitarea acestora.

Mariana Focșa, analistă „Promo-LEX”

„Noi nu cunoaștem dacă partidul a luat în arendă de la primărie un birou. Știm că în Orhei, multe locații sunt legate de fostul partid Șor și nu putem fi siguri dacă închiriază sau nu un spațiu din primărie. Dacă închiriază – nu este o problemă să folosească biroul acela pentru depozitare, dar dacă nu – înseamnă că deja este o problemă, fiindcă este utilizat sediul Primăriei, fără a fi achitate taxe pentru a păstra bunurile partidului, care sunt distribuite pentru promovare politică”, susține Focșa.

„Este o problemă și cu ziarele respective, căci nu este indicat cine este plătitorul, adică cine este comanditarul acestor ziare, ceea ce este contrar cadrului legal. Cadrul legal prevede că fiecare material politic și în cazul acesta este un material politic pentru că este promovată activitatea politică a echipei Ilan Șor, trebuie să conțină date cu privire la plătitorul ziarului respectiv, compania care a tipărit materialul, factura și data când a fost achitat ziarul respectiv și tirajul total. Deci lipsește transparența cu privire la cine finanțează această activitate politică și nu știm de unde vin banii”, explică analista Promo- LEX.

„Este vorba de distribuirea publicității politice contrar prevederilor legale și oamenii legii trebuie să se autosesizeze”, conchide Mariana Focșa. Așa-zisul buletin informativ este tipărit de către Tipar Global Print Grup SRL. Compania a fost fondată în august 2020 și de către Ciprian Gabura (63%) și Larisa Usatîi (37%), primul fiind și administratorul. Reportera ZdG a telefonat la numerele afișate în dreptul companiei pentru a afla detalii despre serviciile de tipar, dar ni s-a răspuns că „Ciprian Gabura este într-o deplasare în China pentru două săptămâni și doar el răspunde de prețuri”. În 2021, la alegerile parlamentare, fostul Partid Politic Șor declară la CEC cheltuieli pentru servicii de tipar către această companie, dovadă a faptului că au colaborat anterior.

Două zile la rând, am telefonat la primăria orașului Orhei pentru a vorbi cu primărița Tatiana Cociu, pentru a afla cum au ajuns ziarele respective în sediul primăriei și dacă „echipa lui Ilan Șor” închiriază acel spațiu pentru depozitare. Am fost redirecționați telefonic la „consiliera Nicoleta” a Tatianei Cociu. „Spuneți-mi cine sunteți și dacă o să considere important, Tatiana Cociu o să revină cu un apel la dvs”, ni s-a spus la telefon. Nu am fost telefonați și ulterior nici nu ni s-a mai răspuns la acest număr de telefon.

Totodată, am telefonat-o și i-am scris un mesaj și Marinei Tauber, unul dintre cei mai vocali reprezentanți ai lui Ilan Șor în politica din R. Moldova, pentru a afla de unde, din ce bani „echipa lui Ilan Șor” își permite să tipărească lunar peste 700 de mii de ziare și cât îi costă acest „buletin informativ”, dar nu am primit vreun răspuns până la publicarea acestui articol.

llan Șor, liderul fostului partid „Șor”, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019, după căderea regimului Plahotniuc, a fost condamnat, pe 13 aprilie 2023, de magistrații Curții de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de 5 ani. Conform Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei Băncii de Economii.

Din 2019, acesta se află pe teritoriului Israelului, având și cetățenia acestui stat. În prezent, Șor, cetățean al Statului Israel, este căutat la nivel internațional pe canalele INTERPOL, cu scopul arestării și extrădării. Cea mai recentă vizită a lui Ilan Șor la Moscova a fost la începutul lunii februarie. Chișinăul a solicitat autorităților ruse să-l rețină și să-l extrădeze pe Șor, dar acestea au refuzat.