ACUZAȚII Fiul unui șef din MAI, învinuit de escrocherii de milioane. Unele victime invocă implicarea tatălui

Veaceslav Ionel, fiul comandantului adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri, Vasile Ionel, este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220 de mii de dolari, echivalentul a aproximativ patru milioane de lei, după ce le-a promis mașini aduse din SUA. Una dintre familiile care-l acuză pe acesta de escrocherie reclamă că tatăl și-ar „apăra” fiul și „ar cunoaște activitățile acestuia”.

Un alt bărbat care susține că a fost victima lui Ionel spune că șeful din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri ar fi fost cel care i-a întors datoria pe care o avea către el fiul funcționarului. Contactat de ZdG, colonelul Ionel a declarat că „nu este implicat și este justiție care va face claritate în toate momentele”.

Veaceslav Ionel a fost extrădat din SUA în decembrie 2025, fiind „căutat de autoritățile moldovene pentru activități frauduloase comise înainte și după intrarea sa ilegală în Statele Unite”, conform Ambasadei SUA în R. Moldova. Imediat a fost plasat în arest preventiv. El este vizat în două dosare penale – pentru escrocherie și pentru comiterea unui accident rutier soldat cu deces, dosar în care a fost condamnat la închisoare în primăvara anului 2025, când nu se afla în țară.

„Acesta îl apără pe fiul său și, conform informațiilor deținute, ar cunoaște activitățile acestuia”

„Am fost prejudiciată cu suma de 82 de mii de dolari de către Veaceslav Ionel, în baza unor contracte de cumpărare a automobilelor din SUA. Urma să deschidem cu soțul o afacere auto în R. Moldova. Banii au fost achitați integral, însă automobilele nu au mai fost transportate, iar afacerea nu a mai avut loc. Veaceslav Ionel s-a prezentat drept car dealer (distribuitor de mașini, n.r.) și transportator auto. Prin conturile acestor persoane au fost licitate automobilele. Există contracte semnate, banii au fost încasați, iar obligațiile contractuale nu au fost respectate”, a scris redacției Doinița Rudenco, cea care împreună cu soțul său, Evghenii Donțu, acuză că au pierdut 82 de mii de dolari în urma „relației” cu Veaceslav Ionel, fiul colonelului Vasile Ionel, comandantul adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri (IGC).

Sursa: Doinita Rudenco/Facebook

Cei doi soți acuză că tatăl lui Veaceslav, colonelul Vasile Ionel, și-ar „apăra” fiul și „ar cunoaște activitățile acestuia”.

„Veaceslav a fost prins furând șosete dintr-un market, a fost reținut și ulterior trimis în R. Moldova cu ajutorul Ambasadei. Cu toate acestea, avocatul lui Veaceslav a declarat la Curtea de Apel că acesta ar fi fost trimis din SUA din cauza politicii lui Trump. Este fals (…). Există mai multe persoane cu care am discutat, unele dintre ele fiind inițial dispuse să dea declarații, însă ulterior au refuzat, motivând că se tem de legăturile tatălui său. Tatăl lui Veaceslav, Vasile Ionel, este colonel adjunct la Carabinieri. Acesta îl apără pe fiul său și, conform informațiilor deținute, ar cunoaște activitățile acestuia. Dat fiind faptul că domnul colonel ar fi returnat personal o sumă de bani unei fete, se poate presupune că este la curent cu modul în care fiul său obține banii și cu activitățile în care este implicat”, acuză soții Donțu-Rudenco într-o declarație pentru ZdG.

„M-a sunat taică-su într-o zi, ne-am văzut și mi-a restituit banii”

Despre implicarea comandantului adjunct al IGC a vorbit și prima persoană care a depus o plângere penală pe numele lui Veaceslav Ionel – Ion Braga. Bărbatul afirmă că „și-a întors banii” recent, cei 50 de mii de euro, primindu-i de la Vasile Ionel, după trei ani de solicitări.

„Banii mi i-am întors, aceasta a fost cel mai important pentru mine. Nu prea am timp să merg prin instanțe. Domnul (Vasile Ionel, n.r.) mi-a dat banii înapoi, nu am pretenții. A fost un împrumut, sub pretextul unei afaceri pe care o are el. Mi s-a promis că are business și pot să primesc dividente. Știu că atunci când am depus cererea, el, la scurt timp, o săptămână-două, a dat bir cu fugiții. Știam că e în America, mă mai telefonau prietenii lui și îmi spuneau să-mi întoarcă banii pe rate, dar nu am mai ajuns la asta. Am ajuns doar la faptul că m-a sunat taică-su într-o zi, ne-am văzut și mi-a restituit banii. Am fost contactat cu vreo lună jumătate în urmă de tatăl său. Mi-a spus că a luat credit, că a împrumutat să îmi dea mie”, a declarat Ion Braga pentru ZdG.

Două dosare penale pentru escrocherie și un prejudiciu de aproape patru milioane

ZdG a aflat că numele lui Veaceslav Ionel figurează în două dosare penale deschise pentru escrocherie. Totodată, acesta este condamnat pentru „încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din imprudență decesul unei persoane”.

Veaceslav Ionel

Pe lângă cauza penală inițiată în martie 2023 la plângerea lui Ion Braga, cel care și-a recuperat între timp banii, în iulie 2025, oamenii legii au mai inițiat o cauză penală după ce alte trei persoane au depus plângeri.

Dosarul a fost deschis „pe faptul că un grup de persoane în curs de identificare, în perioada anilor 2023-2024, prin abuz de încredere și inducere în eroare, sub pretextul achiziționării la licitație și transportării automobilelor din SUA în R. Moldova, au sustras în mai multe tranșe de la Evghenii Donțu bani în sumă de 81,6 mii de dolari, de la cetățeanul Mihalaș Mihai au sustras bani în sumă de 61 de mii de dolari și de la cetățeanul Tudor Dumbrava au sustras bani în sumă de 9 mii de dolari, pricinuind victimelor o daună totală de 151,6 mii de dolari, care, conform cursului mediu al BNM, constituie 2 725 162 lei, sumă ce depășește 100 de salarii medii lunar pe economie prognozate”, se arată într-un document emis de Inspectoratul Național de Investigații (INI), analizat de ZdG.

În martie 2023, la câteva zile de la deschiderea primului dosar penal pentru escrocherie, Veaceslav Ionel a părăsit R. Moldova. Înainte de asta, acesta i-a scris unei persoane apropiate că a mers la poliție și că „trebuie să aducă 30 de mii de lei”, pentru că „este mandat de reținere”.

„În țară numai să te legi cu miliția, cu poliția și așa mai departe, e p***ț. Nu știu ce să fac, unde să o apuc, nu știu cum să fac. Bani am, dar nu pot să scot mai mult de o mie de euro pe zi (…). Am fost la miliție cu situația aceea, mi-au pus condiții, până acum am stat acolo. Noroc că am fost printr-un oper (ofițer, n.r.) de-al meu, prin Costea Cardaniuc (Anton-Constantin Cardaniuc, în 2023 ofițer de investigație la Inspectoratul de Poliție Rîșcani, în prezent ofițer de investigație la Procuratura Anticorupție, n.r.). Mi-a pus condiții că într-un ceas, până se duce el la abed (masă, n.r.), la ora 14:00, trebuie să mă duc să-i duc suma de 30 de mii de lei. 20 de mii am, îmi mai trebuie într-o oră 10 mii. (…) La tine să apelez îmi e rușine. Este mandat de reținere pe mine, pe 72 de ore. Dacă nu am să găsesc, am să mă duc în România”, a spus acesta la 14 martie 2023, la cinci zile după inițierea anchetei, în câteva mesaje audio consultate de ZdG.

Ulterior, Ionel a fost anunțat în căutare în cauza penală, fiind reținut în primăvara anului 2025 în SUA. Cardaniuc nu a răspuns la apelurile și mesajele ZdG pentru a comenta afirmațiile lui Ionel.

„Până în prezent, nici una dintre părțile vătămate nu și-au retras plângerea prealabilă”

În decembrie 2025, după circa nouă luni de arest în Atlanta, SUA, Veaceslav Ionel a fost extrădat în R. Moldova.

„Săptămâna aceasta, agenți speciali ai Serviciului de Securitate Diplomatică al Ambasadei Statelor Unite și ofițeri ai Serviciului american pentru Imigrare și Control Vamal (ICE) au colaborat cu Procuratura Generală a Republicii Moldova, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției pentru a extrăda un fugar din Atlanta la Chișinău. Căutat de autoritățile moldovene pentru activități frauduloase comise înainte și după intrarea sa ilegală în Statele Unite, acest individ va fi acum adus în fața justiției la Chișinău”, se arată într-un comunicat de presă emis pe 17 decembrie de Ambasada SUA la Chișinău.

Potrivit Procuraturii Chișinău, după ce a ajuns acasă, printr-o ordonanță din 30 decembrie 2025, la prima cauză penală, în care partea vătămată era Ion Braga, a fost conexată cauza penală referitoare la celelalte trei persoane.

„La moment, se investighează faptele învinuitului Ionel Veaceslav Vasile în privința a 4 părți vătămate, suma totală a prejudiciului cauzat prin infracțiune pe aceste episoade fiind 3 736 402 lei. Vă comunic că până în prezent, nici una dintre părțile vătămate nu și-au retras plângerea prealabilă. Pe caz a fost audiat în calitate de învinuit Ionel Veaceslav Vasile, acesta a pledat nevinovat și, folosindu-se de drepturile procesuale, a refuzat de a face declarații. La fel, vă comunic că prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 14 ianuarie 2026, a fost admis integral demersul procurorului privind prelungirea măsurii preventive – «arestul preventiv» în privința lui Ionel Veaceslav Vasile pe un termen de 30 zile, până la data de 15 februarie 2026”, a răspuns la 19 ianuarie procurora care gestionează dosarul, Elena Panfil, la o solicitare de informații expediată de ZdG.

Acționat în judecată de mai multe persoane pentru datorii

ZdG a constatat că în ultimii ani, Veaceslav Ionel a fost atacat în instanță de șapte persoane care și-au cerut înapoi banii dați acestuia cu împrumut. În total, este vorba despre câteva zeci de mii de euro, aproape 13 mii de lire și în jur de 300 de mii de lei. Cea mai recentă decizie a fost adoptată în decembrie 2024, un alt dosar fiind în continuare examinat. Instanța a admis toate acțiunile civile. Ionel a contestat cu apel unele dintre decizii, dar, pentru că nu era în țară și nu a motivat contestațiile, Curtea de Apel Centru a restituit cererile.

În plus, ZdG a constatat că doi executori judecătorești au cerut anuțarea lui Veaceslav Ionel în căutare, după ce „s-a stabilit că nu dispune de careva bunuri ce pot fi urmărite” și „nu este cunoscut locul aflării”. Ambele cereri au fost admise de instanță, în iulie și octombrie 2024. „Conform informației privind veniturile și proprietățile debitorului din registrele de stat, Ionel Veaceslav nu dispune de venituri lunare declarate și nu este angajat în cîmpul muncii”, menționa unul dintre executorii judecătorești.

Prima persoană și-a cerut banii înapoi de la Ionel prin instanță în 2019. Totuși, la câteva luni după, în decembrie 2019, persoana a renunțat la cererea de chemare în judecată împotriva acestuia cu privire la încasarea datoriei în sumă de 3050 de euro și a penalității în sumă de 370 de euro.

ZdG a vorbit cu încă o persoană, care îl cunoștea pe Ionel și i-ar fi împrumutat bani în timp ce se aflau în SUA. Denis Surugiu nu a mers în instanță pentru a cere restituirea împrumutului, dar spune că i-ar fi dat bani de mai multe ori lui Veaceslav Ionel în schimbul unui comision. Ultima sumă, dată în decembrie 2024, pentru care ar fi lăsat gaj o mașină, așa cum făcea și anterior, a fost de 27 de mii de dolari. Veaceslav Ionel i-ar fi promis că-i întoarce banii, dar a fost arestat la câteva luni după, în primăvara anului 2025. Poliția ar fi luat ulterior mașina, care nu era deținută de Ionel. Surugiu susține că Ionel ar fi acționat într-un fel similar cu schemele piramidale, împrumutând de la cineva pentru a plăti altă datorie.

Lipsa bunurilor deținute de Veaceslav Ionel a fost confirmată pentru ZdG și de procurora de la oficiul Rîșcani al Procuraturii municipiului Chișinău, Elena Panfil, cea care a inițiat prima cauză penală în privința bărbatului. Totodată, acuzatoarea de stat a precizat că până în prezent, Veaceslav Ionel este singura persoană învinuită în dosarul de escrocherie, deși mai multe victime spun că acesta ar fi lucrat cu alți trei bărbați, doi dintre care ar fi în SUA. Potrivit acesteia, Ionel a fost anunțat în căutare încă în 2023, după inițierea dosarului penal în baza plângerii lui Braga. „Astăzi l-am audiat trei ore”, a declarat Panfil luni, 26 ianuarie.

Elena Panfil a fost eliberată din funcție miercuri, 28 ianuarie, după ce Consiliul Superior al Procurorilor a admis contestațiile depuse de ex-procurorul general Ion Munteanu și adjunctul procurorului general, Sergiu Rusu. Aceasta a fost sancționată disciplinar pentru „nerespectarea, din motive imputabile procurorului și fără să existe o justificare rezonabilă, a dispozițiilor legale privitoare la termenele de îndeplinire a acțiunilor de procedură ori întârzierea în efectuarea acestora”, dar și pentru „aprecierea defectuoasă a probatoriului” care a dus la clasarea unei cauze.

Tatăl – colonel, cu credite luate în ultimii ani

Vasile Ionel, tatăl lui Veaceslav, deține funcția de comandant adjunct al IGC, instituție subordonată Ministerului Afacerilor Interne (MAI), din 2020, anterior activând la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Serviciul Vamal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și câteva companii. Soția acestuia, Lilia Ionel, s-a angajat în aprilie 2025 în calitate de felcer la punctul medical din cadrul Inspectoratului unde soțul ei e unul dintre șefi.

Vasile Ionel. Sursa: carabinier.gov.md

Vasile Ionel a declarat pentru anul 2024 un salariu de 537 460 de lei, adică aproape 45 de mii de lei lunar, fiind singurul care a obținut venituri în acel an. Începând din 2020, acesta a declarat mai multe credite: 2020 – 22 de mii de euro (418 mii de lei, scadent în 2024, n.r.) și 200 de mii de lei (scadent în 2025); 2021 – 100 de mii de lei (scadent în 2022); 2022 – două credite a câte 100 de mii de lei (scadente în 2027), 2023 – două credite a câte 200 de mii de lei (scadente în 2028). În declarația pentru 2024, acesta a inclus cele două credite din 2023, în valoare totală de 400 de mii de lei.

Întrebat de ZdG dacă a contractat creditele pentru a plăti datoriile fiului, comandantul adjunct al IGC a spus că acestea au fost „personale”. El a mai declarat că „nu este implicat și este justiție care va face claritate în toate momentele”.

Comandantul adjunct al IGC: „ZdG, dacă s-a coborât atât de jos să facă reportaj dintre două persoane…”

„Părțile vătămate spun din unghiul loc de vedere. Eu nu am cunoscut (despre escrocherii, n.r.), acum cunosc. Și ZdG, dacă s-a coborât atât de jos să facă reportaj dintre două persoane… Cred că zborul vostru e mult mai înalt, nu niște relații între două-trei persoane, nu vă face față, dacă vreți un sfat”, a comentat Vasile Ionel, care a spus că citește ZdG.

Când am menționat că nu este vorba de doar „două-trei persoane”, ci de cel puțin 10 persoane care au rămas fără bani, părți în cauze civile și penale, acesta a spus că „nu cunoaște” despre acest lucru.

Întrebat cum a ajuns să îi întoarcă banii lui Ion Braga și de unde a luat suma, având în vedere că e de două ori mai mare decât salariul lui pentru 2024, Ionel a afirmat că „nu este parte implicată, ci doar a fost contactat de acele persoane”.

„El (Braga, n.r.) atunci nu a vrut să ia o suma anumită rămasă din afacerea lor, iar pe urmă s-a răzgândit”, a indicat colonelul, care susține că acum nu i-ar fi întors acestuia 50 de mii de euro, așa cum a relatat pentru ZdG bărbatul. „Tot ei (cei care au depus plângerile în baza cărora a fost inițiată cea de-a doua cauză penală, n.r.) m-au contactat și mi-au spus. Le-am spus că nu cunosc, dar o să mă informez și o să încerc să ajut. Este în detrimentul meu să mă implic în toată chestia aceasta, pentru că nu am cunoscut, nu l-am văzut de trei ani, vă spun cum este. El a fost reținut acolo pe momentele de azil și a stat nouă luni închis, așa că s-au blocat toate discuțiile (…). S-a apropiat Braga de mine, nu altcineva. Știu că a fost o încercare să-i restitui o parte, el a refuzat, după care a trecut timp… Nu i-am întors 50 de mii de euro, sunt 20 de mii de atunci (2023, n.r.). Am un credit în decembrie 2025 luat de 600 de mii de lei, dacă vreți să verificați. În 2023, din presupusa lor afacere le-au rămas 20 de mii de euro, Ion nu a vrut atunci să-i ia, pentru că a vrut toți banii. Cât s-au întors acum – nu s-au întors 50 de mii, ci o părticică – 20 de mii. Eu am cu el o înțelegere și îi dau lunar, mai am de achitat lui”, a spus Ionel, care a menționat că oamenii legii au efectuat percheziții acasă la el în primăvara anului 2023, după ce Braga, cu care fiul său ar fi fost „prieten”, a depus plângerea. Acesta a evitat să spună clar dacă anterior a mai întors bani persoanelor care se declară păgubite de fiul său.

„Cu persoanele care sunt aici (Donțu, Mihalaș și Dumbrava), da, am discutat. Da, vreau să-i ajut, că le-am spus că nu-i normal și nu-i bine. Chiar le-am spus lor că e nevoie de timp, că nu dispun de surse financiare”, a subliniat Vasile Ionel, care neagă că fiul său ar fi încălcat legea și în SUA, fapte pentru care a fost reținut.

Avocat: „El nu a pus banii în buzunar și a dispărut”

Contactat de ZdG, avocatul lui Veaceslav Ionel, Oleg Cojocari, a afirmat că clientul său „a avut intenții de afaceri”.

„În primul episod, cu un cetățean (Ion Braga, n.r.) care a investit o sumă de bani de care dumnealui știa care sunt riscurile. Prima parte vătămată a primit, la un moment dat, dividende, să spunem așa. După aceea, clientul meu, fiind o afacere, a avut o pierdere. Merge vorba despre o sumă de 50 de mii de euro, pe care niciodată nu a spus că nu îi va restitui. Acum, în luna decembrie, a fost restituită jumătate din suma datoriei. Referitor la ultimele episoade, cu doamna care zice că i-a dat bani clientului meu pentru procurarea unui automobil… (…) Clientul meu nu neagă, pentru că banii au fost transferați pe contul companiei dumnealui din SUA. Nu el a pus banii în buzunar și a dispărut. S-a întâmplat așa o situație că nu a putut fi livrat automobilul. După care, din ce declară el, i-au fost furați banii și documentele. Intenționăm să ne adresăm la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru arest abuziv. (…) Care este necesitatea să-l ții pe omul acesta arestat? Este ucigaș? Criminal în serie? Merge vorba despre datorii”, a explicat apărătorul.

Condamnat la închisoare pentru un accident rutier soldat cu deces

În aprilie 2025, Veaceslav Ionel a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoare pe un termen de cinci ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip deschis și cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de patru ani. Totuși, magistrata Aurelia Cazacliu a decis că Ionel va executa pedeapsa cu închisoare pe un termen de doi ani şi șase luni, în penitenciar de tip deschis, iar executarea restului pedepsei a suspendat-o condiționat pe un termen de probațiune de trei ani, „dacă în acest termen, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune şi prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat”.

Acesta a fost găsit vinovat de „încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din imprudență decesul unei persoane”. Mai exact, pasagerul din mașina pe care o conducea și-a pierdut viața după ce automobilul s-a ciocnit într-o intersecție cu un taxi, fiind proiectat ulterior în altă mașină care era pe banda opusă. Ionel s-ar fi deplasat cu o viteză de 100 km/h.

Ionel a contestat sentința cu apel. În luna octombrie, magistrata Olga Cojocaru a citat inculpatul, iar în decembrie ședința nu a mai avut loc, judecătoarei fiindu-i restricționată activitatea după ce nu a promovat evaluarea integrității.

În timp ce era investigat pentru accidentul rutier din 2018, conform unei decizii din iunie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Veaceslav Ionel a fost găsit vinovat pentru că a „manifestat comportament agresiv” în trafic, încălcând regulile de circulație, fără a fi oferite mai multe detalii. Acesta își recunoscuse vina și a fost sancționat contravențional, cu o amendă de 1500 de lei și cu aplicarea a 5 puncte de penalizare, fără a fi privat de dreptul de a conduce vehicule.