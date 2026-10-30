LIVE TEXT Operațiunea umanitară din Oleșkî: delegațiile Ucrainei și Rusiei au părăsit orașul împreună cu locuitorii evacuați. Război în Ucraina, ziua 1710

UPDATE 21:00 Operațiune umanitară în Oleșkî: delegațiile Ucrainei și Rusiei au părăsit orașul împreună cu locuitorii evacuați, scrie BBC.

Liderul fracțiunii „Slujitorul Poporului” din Rada Supremă a Ucrainei, David Arahamia, a anunțat că delegația ucraineană, împreună cu o parte dintre locuitorii evacuați din Oleșkî, a pornit spre Anapa.

„De acolo, aceștia vor zbura cu avionul în Belarus, iar ulterior vor ajunge acasă cu autobuzele”, a scris Arahamia pe Telegram.

Ulterior, și ombudsmanul rus a anunțat că evacuarea s-a încheiat cu succes.

„Ne încheiem misiunea umanitară în Oleșkî. În prezent, ne aflăm deja pe teritoriul Armiansk. Ne organizăm în coloane, iar acum îi însoțim pe oameni către centrele de cazare temporară”, a declarat Lantratova într-un videoclip publicat pe canalul său de Telegram.

UPDATE 17:15 Pe 29 octombrie și în noaptea de 30 octombrie, Forțele de Apărare Ucrainene au lovit un lansator de sistem de rachete tactice „Iskander-M” în regiunea Kursk a Federației Ruse, precum și depozite de muniții, instalații logistice și unități de reparații ale Armatei Ruse.

Potrivit Ukrinform, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat acest lucru pe Facebook.

Forțele de apărare au lovit un lansator de sistem de rachete tactice „Iskander-M” în zona de transbordare a rachetelor balistice, lângă Fatej, în regiunea Kursk.

De asemenea, au lovit depozite de muniții ale armatei ruse în zonele Maloianysoli (regiunea Donețk), Novoyehorivka (regiunea Harkiv) și Hanusivka (regiunea Luhansk). De asemenea, a fost lovită o bază de reparații și restaurare aparținând Rusiei, lângă Pysarivka, în regiunea Luhansk.

UPDATE 14:05 Douăzeci și cinci de autobuze cu o capacitate de 750 de pasageri, împreună cu ambulanțe pentru persoanele cu mobilitate redusă, au fost pregătite pentru a evacua locuitorii din Oleşkî, ocupat de Rusia, în regiunea Herson, a declarat pe 29 octombrie Dmitro Lubineț, Ombudsmanul pentru Drepturile Omului din Ucraina, scrie Kyiv Independent.

Declarația lui Lubineț vine pe fondul unor afirmații conform cărora Rusia a început evacuarea locuitorilor înainte de data convenită.

„Tuturor celor care doresc să părăsească Oleşkî li se va oferi posibilitatea de a pleca în siguranță. În același timp, cei care au decis să rămână pot rămâne și vor primi tot sprijinul umanitar necesar”, a declarat Lubineț.

Lubineț și comisarul rus pentru drepturile omului, Iana Lantratova, au ținut o conferință de presă comună la Armiansk, Crimeea ocupată de Rusia, înainte de evacuarea din Oleşkî.

Lubineț a declarat că delegațiile ucraineană și rusă au fost însoțite de reprezentanți ai mass-media din trei țări. Cu toate acestea, fotografiile publicate de Biroul Ombudsmanului din Ucraina arată predominant instituții media rusești.

Aproape la ora 11:30, ora Kievului, delegația ucraineană ajunsese în siguranță la Oleşkî, iar armistițiul era în vigoare de 80 de ore și era încă valabil, a declarat Lubineț.

Lubineț a adăugat că vorbește cu locuitorii locali pentru a afla despre nevoile lor și pentru a înțelege de ce fel de asistență au cea mai mare nevoie.

David Arakhamia, șeful fracțiunii parlamentare a președintelui Volodimir Zelenski, a declarat în jurul prânzului, ora locală, că ajutoare umanitare au fost livrate la Oleşkî și că se oferă „suport tehnic” celor care doresc să evacueze.

Lantratova a confirmat, de asemenea, pe rețelele de socializare că evacuarea din Oleşkî a început, oamenii urcând treptat în autobuze. Ea a adăugat că unii locuitori doresc să călătorească în Rusia, în timp ce alții doresc să meargă pe teritoriul controlat de Ucraina, fără a specifica câte persoane se află în fiecare grup.

Cinci sute douăzeci și șapte de locuitori ai orașului Oleşkî, ocupat de Rusia, intenționează să călătorească pe teritoriul controlat de Ucraina, a declarat prim-ministrul Serhii Koretskyi ca răspuns la întrebările parlamentarilor în timpul unei sesiuni publice de întrebări și răspunsuri cu guvernul, pe 30 octombrie.

UPDATE 11:55 Cel puțin 27 de persoane au fost ucise și 127 rănite în atacurile rusești din Ucraina din ultima zi, un atac cu drone asupra gării din Dnipro reprezentând cel mai mare număr de victime, au declarat autoritățile locale, conform Kyiv Independent.

Un atac rusesc a lovit un peron la gara din Dnipro în dimineața zilei de 29 octombrie, ucigând cel puțin 15 persoane și rănind cel puțin alte 14, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Hanzha.

Un tren de pasageri se pregătea să plece spre Zaporijjea când gara a fost lovită de o dronă rusească cu reacție, a scris Căile Ferate Ucrainene pe rețelele de socializare. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Dnipro a fost vizat de patru drone rusești cu reacție în jurul orei 11:00, dintre care trei au fost doborâte de apărarea aeriană ucraineană înainte de a-și atinge țintele.

„Un atac rusesc oribil asupra gării din Dnipro”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare ca răspuns la atac. „Rușii au folosit o dronă pentru a ataca un peron unde se aflau un tren de navetiști și un tren de pasageri.”

Liderii internaționali au reacționat pe parcursul zilei, condamnând atacurile pe fondul progreselor raportate în negocierile de pace.

Mai târziu în cursul zilei, primarul orașului Dnipro, Boris Filatov, a raportat că o dronă rusească a lovit căminul unei școli profesionale din Dnipro, incendiind întregul etaj al cincilea. Nu au existat răniți, a spus Filatov, deoarece elevii reușiseră să ajungă la adăpost înainte de atac.

Pe parcursul zilei, atacurile rusești din regiunea Dnipropetrovsk au rănit alte patru persoane, inclusiv o fată de 15 ani, a declarat Hanzha într-un comunicat emis seara, pe 29 octombrie.

În urma atacurilor rusești de peste noapte, aproximativ 350 de mii de persoane din regiune au rămas fără electricitate, a declarat Hanzha în primele ore ale dimineții.

UPDATE 09:45 O persoană a fost ucisă și o alta rănită în atacurile rusești cu rachete balistice și drone asupra Kievului, care au început în seara zilei de 29 octombrie. Administrația Militară a orașului Kiev a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

Au fost raportate pagube în două districte ale capitalei. În districtul Darnytskyi, atacul rus a declanșat un incendiu într-o zonă nerezidențială. Incendiul a fost stins.

În districtul Dniprovskyi, clădirile rezidențiale au fost avariate în urma atacului. O parte a unei clădiri comerciale a fost distrusă, iar un incendiu a izbucnit. Incendiul a fost stins. Într-o altă locație, ferestrele unei benzinării au fost avariate, la fel și mașinile parcate în apropiere.

Poliția din Kiev a raportat pe Telegram că un bărbat a fost ucis în districtul Dniprovskyi, în timp ce un rezident în vârstă de 35 de ani al unui complex rezidențial a fost rănit.

UPDATE 08:20 Un incendiu ar fi izbucnit la rafinăria de petrol Novokuybyshevsk din regiunea Samara din Rusia în noaptea de 30 octombrie, în urma unui presupus atac cu drone ucrainene, conform unor imagini publicate de canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+, scrie Kyiv Independent.

Canalul a publicat fotografii și videoclipuri trimise de locuitorii locali, care par să arate incendii extinse în vecinătatea rafinăriei, cu relatări despre drone zburând deasupra.

Kyiv Independent nu a putut verifica independent imaginile sau stabili amploarea pagubelor.

Atacul raportat este numit „reluarea atacurilor” pe diverse canale de monitorizare, fiind primul după o pauză neoficială a campaniei Ucrainei împotriva rafinăriilor de petrol, care a început la mijlocul lunii octombrie.

Wall Street Journal a relatat pe 29 octombrie că unitățile militare ucrainene care efectuează atacuri la distanță lungă au suspendat informal atacurile asupra rafinăriilor rusești în urma presiunilor din partea administrației președintelui american Donald Trump.

Încetarea atacurilor rafinăriilor pe teritoriul rus era așteptată să continue până după viitoarele alegeri intermediare din SUA, potrivit raportului, care a citat oficiali familiarizați cu operațiunile.

Rafinăria de petrol Novokuybyshevsk este deținută de compania petrolieră rusă de stat Rosneft. Această instalație procesează aproximativ 8,8 milioane de tone metrice de țiței și produce combustibil pentru aviație, benzină, motorină, lubrifianți și alte produse petroliere. Rafinăria a fost vizată în atacuri anterioare cu drone ucrainene, inclusiv unul din august 2026.