„Ne dorim să fim un partener tehnologic de încredere”. R. Moldova va beneficia de un grant de 3,7 milioane de dolari din partea SUA, pentru consolidarea securității cibernetice

R. Moldova beneficiază de un sprijin direct în valoare de 1,2 milioane de dolari, oferit de Guvernul Statelor Unite ale Americii, în cadrul unui pachet mai amplu de investiții americane, informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), precizând că sprijinul este destinat dezvoltării unui Centru Operațional de Securitate, „care va contribui la consolidarea capacităților naționale de prevenire, monitorizare și gestionare a amenințărilor cibernetice”.

Acordul de grant a fost semnat astăzi, 22 octombrie, în prezența Ambasadorului Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, a secretarei de stat Michelle Iliev, a directorului general interimar S.A. „Moldtelecom”, Viorel Motorniuc și reprezentanților USTDA.

Directorul general interimar al „Moldtelecom” a precizat că dezvoltarea centrului va fi susținută printr-o finanțare în valoare totală de 3,7 milioane de dolari, dintre care 1,2 milioane de dolari sunt oferite de Agenția SUA pentru Comerț și Dezvoltare, iar restul banilor vin din partea unui partener american.

“Un mediu digital de încredere este esențial atât pentru cetățeni și mediul de afaceri, cât și pentru investitori. Vom continua să promovăm modernizarea infrastructurii digitale, să avansăm în aplicarea practicilor de securitate cibernetică aliniate standardelor europene și să contribuim la dezvoltarea unei economii competitive și reziliente” a declarat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui.

Potrivit MDED, Centrul Operațional de Securitate va contribui la îmbunătățirea capacităților de identificare și monitorizare a incidentelor cibernetice, precum și la consolidarea mecanismelor de reacție în fața amenințărilor digitale.