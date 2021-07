VIDEO/ Victor Chironda, despre demiterea sa: „Voi merge până în pânzele albe, inclusiv în instanța de judecată, pentru a demonstra că mi-am îndeplinit atribuțiile corect și așa cum prevede legea”

Ex-viceprimarul capitalei Victor Chironda susține că demiterea sa din funcție a fost „o simplă răfuială politică și nu sunt adevărate și nici justificate” acuzațiile care i-au fost aduse de către primarul general al capitalei, Ion Ceban. Acesta spune că motivele demiterii sale din funcția de viceprimar sunt motive inventate. În context, Victor Chironda susține că va merge inclusiv în instanța de judecată pentru a demonstra faptul că și-a îndeplinit „atribuțiile de serviciu corect și așa cum prevede legea”.

Ex-viceprimarul capitalei Victor Chironda spune că „așa-zisa lipsă de la serviciu este pur și simplu o capcană, un lucru urât pe care mi l-au organizat proprii mei colegi”.

„Nu contest dreptul primarului și a consiliului de a mă demite din funcția de viceprimar. Așa prevede legea, însă, voi contesta anume motivele care au fost expuse în proiectul de decizie al Consiliului Municipal și voi merge până în pânzele albe, inclusiv în instanța de judecată pentru a demonstra faptul că mi-am îndeplinit atribuțiile corect, așa cum prevede legea și responsabilitatea pe care mi-am asumat-o când am acceptat această funcție. Așa-zisa lipsă de la serviciu este pur și simplu o capcană, un lucru urât pe care mi l-au organizat proprii mei colegi. Am explicat acest lucru de nenumărate ori și am depus toate plângerile necesare, atât la Procuratură, dar am pregătit și demersurile pentru instanță. Eu cred că vom clarifica aceste aspecte în perioada următoare”, a declarat Chironda.