DOC/ Șase funcționari din cadrul Primăriei Chișinău vor investiga de ce un viceprimar a lipsit de la muncă. Primarul Capitalei a semnat o dispoziție pentru crearea unui grup de lucru în acest sens

În baza unei Dispoziții semnate joi, 17 iunie, de primarul general al Capitalei, Ion Ceban, șase funcționari din cadrul Primăriei Chișinău urmează, în cadrul unei anchete, să „elucideze circumstanțele absenței de la serviciu a viceprimarului mun. Chișinău Victor Chironda în vederea constatării consecințelor faptei constatate”.

Dispoziția în acest sens a fost semnată de edilul capitalei, Ion Ceban, joi, 17 iunie și vine după ce acum două zile viceprimarul Capitalei Victor Chironda, în cadrul unei conferințe de presă, a solicitat inițierea unei anchete de serviciu asupra arhitectului-șef al orașului și șefei Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, Svetlana Dogotaru, dar și suspendarea ei din funcție pe perioada desfășurării acesteia, acuzând că Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare (DGAURF) a emis autorizația de demolare a Hotelului Național cu încălcări. În replică la solicitarea lui Chironda, primarul a menționat că „era bine dacă viceprimarul nu lipsea nemotivat zile întregi de la lucru”.

Într-un mesaj pe pagina de Facebook, Chironda spune că „este uimit” de această decizie a primarului și menționează că „a solicitat prelungirea concediului aprobat inițial din cauza concediului de boală intervenit ulterior”.

„În biroul viceprimarul Ilie Ceban se aflau el și alți 6 colegi, funcționari ai primăriei. Ei mi-au adus la cunoștință Dispoziția primarului general nr. 547-dc din 17 iunie 2021 prin care se dispune crearea unui grup de lucru care are drept scop elucidarea circumstanțelor absenței de la serviciu a dlui Victor Chironda, Viceprimar al mun. Chișinău, precum și în vederea consecințelor faptei constatate”. Am fost mirat să aflu acest lucru, așa cum atât primarul general cît și șefa de la resurse umane erau la curent cu faptul că eu am solicitat prelungirea concediului aprobat inițial din cauza concediului de boală intervenit. Am anunțat grupul de lucru că voi consulta avocatul meu și voi veni cu o explicație oficială pe acest subiect”, scrie Chironda pe Facebook.

Marți, 16 iunie, viceprimarul Capitalei Victor Chironda i-a solicitat primarului general, Ion Ceban, inițierea unei anchete de serviciu asupra arhitectului-șef al orașului și șefei Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, Svetlana Dogotaru, dar și asupra executorilor care, potrivit lui Chironda, au falsificat procesul-verbal al Consiliului Urbanistic din 11 martie curent și „au contribuit la încălcarea procedurilor de elaborarea a PUD-ului și încălcarea procedurilor de autorizare a desființării Hotelului Național.” Viceprimarul a solicitat și suspendarea din funcție a arhitectei-șef a orașului, Svetlana Dogotaru, pe perioada desfășurării anchetei de serviciu.

Victor Chironda a declarat că, în timp ce se afla în concediu, viceprimarul Ilie Ceban a semnat autorizația de demolare a Hotelului Național, lucru pe care el a refuzat anterior să-l facă din motiv că nu exista o decizie finală și aprobată în legătură cu ceea ce urmează să fie construit în locul Hotelului Național după demolare.

În replică, primarul Capitalei, Ion Ceban, a făcut un live pe Facebook în care a făcut un comentariu scurt pe marginea acestui subiect, menționând faptul că „era bine dacă viceprimarul nu lipsea nemotivat zile întregi de la lucru”, declarând și că acesta (Chironda) „are restanțe la capitolul comunicare cu responsabilii de la alte Direcții”.