VIDEO/ Viceprimarul Capitalei Victor Chironda a sesizat PG și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității privind ancheta de serviciu în care este vizat: „Se urmărește demisia mea”

Viceprimarul Capitalei Victor Chironda a sesizat Procuratura Generală (PG) și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității privind ancheta de serviciu inițiată în privința sa de către primarul Capitalei, Ion Ceban. Declarațiile au fost făcute vineri, 18 iunie, de către Oxana Eșanu, avocata viceprimarului Victor Chironda, în cadrul unui briefing de presă.

Potrivit avocatei lui Chironda, ancheta inițiată de către Ceban „conține falsuri și fictivități” din aceste motive Chironda a sesizat Procuratura Generală și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

„Suntem în prezența unor falsuri, unor fictivități în această anchetă de serviciu inițiată pe numele clientului meu. Am sesizat Procuratura Generală și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Am solicitat să fie instituită o anchetă de serviciu pentru Ina Babin așa cum ea a instituit această anchetă cu date false. Am solicitat să fie trași la răspundere cele trei persoane care au constatat actul care datează 31 mai 2021, care de altfel nici nu s-au prezentat în birou ca să vadă dacă este sau nu la birou. (…) Sunt ilagalități grave care au scot de a-l hărțui și discrimina”, a declarat Oxana Eșanu, avocata lui Chironda.