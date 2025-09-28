VIDEO „Surpriza” conturată de rezultatele preliminare ale parlamentarelor din 2025

Niciunul dintre sondajele prezentate oficial nu includeau Partidul „Democrația Acasă” în lista formațiunilor care ar putea accede în Legislativ. Rezultatele preliminare însă îl poziționează în top cu aproape 7%.

Ziarul de Gardă vă propune o radiografie a Partidului Democrația Acasă.

Au apărut primele rezultate ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Potrivit rezultatelor preliminare, în top se află Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Politic Patriotic, Partidul Democrația Acasă, Blocul Alternativa și Partidul Nostru.

Profil de candidat: Partidul Politic Democrația Acasă

Partidul Politic „Democrația Acasă”, pe scurt PPDA, este o formațiune cu doctrină populară. În ultimii ani, formațiunea politică și liderul acesteia, Vasile Costiuc, s-au aliat cu partidul extremist AUR din România, condus de George Simion. PPDA este pe locul doi în buletinul de vot pentru parlamentarele din 28 septembrie.

Vasile Costiuc – de la protestatar, la politician

Partidul „Democrația Acasă” a fost înregistrat în septembrie 2011 și se declară succesor al Mișcării de Tineret „Democrația Acasă”, creată de tineri care au participat la protestele din aprilie 2009. De la înființare, funcția de președinte este deținută de Vasile Costiuc. Profesor de meserie, Costiuc a fost anterior membru al Partidului Liberal, iar ulterior a activat în calitate de consultant politic în cadrul Alianței „Moldova Noastră”, condusă de fostul primar de Chișinău, Serafim Urechean. A fost participant la protestele din 7 aprilie 2009 și a fost căutat de poliție, el fiind atunci cameraman la postul Jurnal TV. A participat pentru o scurtă perioadă și la protestele anti-oligarhice din 2015, organizate de Platforma DA, dar s-a retras după câteva zile, lansând acuzații în adresa conducerii Platformei.

Acuzat de relații cu PDM-ul lui Plahotniuc

De la fondare, Partidul Democrația Acasă a participat la trei scrutine parlamentare. Nu a reușit niciodată să treacă pragul electoral. În 2021, în plină campanie electorală, câțiva membri ai PPDA l-au învinuit pe Costiuc de trădare și că acesta s-ar fi autoproclamat președinte al formațiunii, fără a fi organizat un congres în care să fie ales. Costiuc a respins acuzațiile și a spus că acei oameni au fost plătiți pentru a-l denigra.

Tot în 2021, Eugeniu Nichiforciuc și Andrian Candu, foști deputați și membri ai Partidului Democrat din perioada Plahotniuc, au vorbit despre faptul că Vasile Costiuc ar fi avut întâlniri frecvente cu membri ai formațiunii și că ar fi fost finanțat de Plahotniuc.

„Întrebați-l apropo de dumnealui, de câte ori, în anii precedenți, 2018-2019, când PDM se afla la guvernare, s-a văzut cu mine în restaurantul Tbilisi, care se află la 50 de metri de noul sediu a PDM? De câte ori s-a văzut cu mine și ce discuta cu unii din conducerea PDM la acea masă. Cu ce venea și cu ce se ducea?”, a declarat Eugeniu Nichiforciuc.

„Vasile Costiuc este un personaj care a fost întotdeauna finanțat de, inclusiv, de fosta echipă a domnului Plahotniuc. El întotdeauna juca un fel de rol de spoiler și întotdeauna trebuia să aducă tot felul de mai mult zgomot decât substanță și conținut”, afirma și Candu, însă, Costiuc a respins acuzațiile.

MEGA „scandal” cu conservatori europeni

În 2024, partidul lui Costiuc a încurajat oamenii să voteze opțiunea „DA” la referendumul privind parcursul european al R. Moldova. În 2025 însă, Costiuc a participat la Chișinău la întâlnirea „MEGA” – mișcarea conservatorilor de extremă dreaptă din Europa, Make Europe Great Again, unde au fost rostite și discursuri despre UE.

Serviciul de Informații și Securitate a anunțat că evenimentul a avut „organizatori obscuri, fără transparență de finanțare și cu legături dubioase cu gruparea criminală Șor”. Victoria Furtună, lidera partidului pro-rus „Moldova Mare”, cât și reprezentanți ai partidului extremist „AUR” din România, la fel, au fost prezenți la acel eveniment. Unii europarlamentari cu viziuni pro-ruse și-au anunțat și ei prezența, dar nu au fost lăsați de autorități să intre în țară.

Alegerile din România și creșterea anormală pe TikTok

„Democrația Acasă” l-a susținut pe George Simion la alegerile prezidențiale din România, făcând campanie intensă în favoarea candidatului, care, are interdicție de a intra în R. Moldova și care este acuzat de legături cu Rusia.

În august 2025, Expert Forum – un think tank din România, a identificat că o rețea coordonată de conturi de TikTok au contribuit în ultimele luni la promovarea lui Vasile Costiuc după modelul Georgescu în România. Doar timp de o săptămână au putut fi observate peste 1 milion de vizualizări folosind hashtag-ul #vasilecostiuc.

Candidații la parlamentare din partea PPDA

PPDA a desemnat 88 de candidați la funcția de deputat. Cap de listă este președintele formațiunii, Vasile Costiuc, care s-a făcut cunoscut prin diverse acuzații lansate în timpul transmisiunilor live pe rețelele sociale. Multe dintre informațiile lansate de el de-a lungul vremii au fost dezmințite ulterior de autorități sau de jurnaliști independenți.

În luna ianuarie 2022, Vasile Costiuc a fost reținut pentru abuz de putere în interesul unui grup criminal organizat și de spălare de bani. Acesta era suspectat că a intrat ilegal în posesia unor terenuri, fiind în cercul de apropiați ai fostului primar de Durlești, Nicolae Crudu. Ulterior, a fost eliberat din arest. Costiuc a acuzat că dosarul ar fi fost deschis la comanda unui fost procuror.

În august 2023, Vasile Costiuc l-a luat la pumni pe paznicul unui hotel care încercase să-l oprească să-și parcheze microbuzul în fața hotelului. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală, însă procesul a fost clasat, fiind stabilită doar existența unei contravenții. Costiuc și-a recunoscut vina, însă a declarat că ar fi fost provocat de către paznic.

După Costiuc, al doilea pe lista de candidați este fermierul Sergiu Stefanco, care este și vicepreședinte al partidului. În ultimii ani, acesta a devenit cunoscut opiniei publice prin participarea la mai multe proteste ale unui grup de agricultori și prin acuzațiile aduse ministerului Agriculturii. A treia pe lista PPDA este Ana Țurcan-Oboroc, angajată la o companie privată, Valentina Meșină, primărița satului Ruseștii Noi, antreprenorul Alexandru Chițu și juristul Mihail Ioncu.