O rețea coordonată de 17 conturi pe Tik Tok cu mii de urmăritori îl ridică în algoritm pe Costiuc, aliatul lui Simion din R. Moldova

O rețea coordonată de 17 conturi pe Tik Tok care au contribuit la creșterea promovării candidatului la alegerile parlamentare Vasile Costiuc și care doar în ultima săptămână au adunat peste 1 milion de vizualizări folosind #vasilecostiuc, a fost identificată Exper Forum (EFOR).

Rețeaua prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi „soldați” care urmăresc sistematic aceleași profiluri politice. „Este un exemplu de cum sistemele electorale sunt vulnerabile la manipulare prin publicitate politică mascată pe platformele de social media.”

Potrivit EFOR, perioadele de alegeri rămân un moment delicat şi o problemă nerezolvată pentru companiile de social media, care teoretic susțin că oferă cetățenilor informație, dar în practică devin un mediu predilect de propagare a dezinformării.

„Așa cum Tik Tok a făcut în repetate rânduri – ne-a adus în punctul în care oamenii se informează masiv de pe social media, dar statele democratice au mâinile legate în impunerea de condiții de transparență, monitorizarea influenței externe (FIMI) și a publicității politice mascate. În UE se va derula un experiment pe viu cu atât mai interesant cu cât atât Meta cât și Google renunță la publicitate politică din cauza noii reglementări europene TTPA care intră în vigoare pe deplin în octombrie. [TTPA – Transparency and Targeting of Political Advertising – reprezintă noua reglementare europeană care obligă platformele la transparență sporită în privința publicității politice.]”, se arată în analiză

S-a ajuns aici pentru că în Europa există încă multă inerţie şi ca atare o cooperare foarte modestă cu platformele de social media. Majoritatea ţărilor europene nici măcar nu şi-au cartat spațiul informațional în privinţa principalelor amenințări, tipare de infiltrare inautentică ori trafic artificial.

Alegerile din R. Moldova, un teren fertil pentru manipulare

Conform EFOR, în R. Moldova toate aceste limitări în a crea un ecosistem informațional transparent și sigur pentru utilizatori în timpul unor momente intense precum alegerile parlamentare din septembrie, crează un teren propice pentru a exemplifica cât suntem de vulnerabili.

Pe de-o parte, ne confruntăm cu rezerva platformelor de a oferi acces la date publice pentru a se monitoriza live ce se întâmplă. Pe de altă parte, există goluri de reglementare în legislația europeană, altfel la rândul ei excesivă pe nişte detalii care ne preocupau acum cinci ani, dar acum sunt mai puţin relevante, ceea ce alimentează lipsa de voință a platformelor de a mai fi responsabile. În plus, există permanent în fundal un interes al Rusiei, generos finanţat de a se amesteca în alegeri din state europene cu mijloace mergând de la intervenția directă prin mituirea votanților, până la operațiuni de influență mai rudimentare şi uşor de organizat online.

Cazul Vasile Costiuc: o creștere suspectă pe online

Vasile Costiuc, este președintele Partidului Politic „Democrația Acasă”, pretins unionist radical şi partener al partidului AUR din România şi al liderului său, George Simion, împreună cu care a avut acţiuni politice comune. Costiuc a făcut campanie electorală pentru AUR în alegerile prezidențiale din România, inclusiv acțiuni mediatice legate de presupuse fraude la vot (fără dovezi), acțiuni care au fost preluate și amplificate de AUR.

În trecut Costiuc a fost activ în acțiuni publice de demascare a corupției, uneori adevărate, uneori pretinse doar. Totodată a făcut parte dintr-un grup mai extins de politicieni „de buzunar” al oligarhului Vladimir Plahotniuc, fiind instrumentalizat contra opoziției de atunci. Anterior a apărut informația că Vasile Costiuc a fost implicat în Rusia în evenimente organizate de Alexandr Kondyakov, general FSB.

Costiuc a înregistrat o explozie neobișnuită pe Tik Tok în ultimele săptămâni. Creșterea de 300% în ultimele şapte zile față de săptămâna precedentă stârneşte suspiciuni legitime privind autenticitatea acestei popularități.

Cifrele sunt impresionante, dar nu atipice pentru platforma Tik Tok unde totul se viralizează imprevizibil: peste 1 milion de vizualizări strânse doar în ultima săptămână. Această explozie ne-a determinat să investigăm existența unor tipare de comportament inautentic în spatele acestei creșteri și să vedem cine creează conținutul despre politician, dar și cine îl consumă – adică cine sunt urmăritorii săi.

Expert Forum arată că cele 17 conturi suspecte au creat 417 videoclipuri în ultimele șapte zile, promovând majoritar politicianul Vasile Costiuc și partidul acestuia. Datele Expert Forum arată că aceste clipuri au generat un număr mare de vizualizări de pe conturi care aveau puțini urmăritori.

Analiza a mai identificat în această rețea peste 13 mii de urmăritori suspecți că ar participa la operațiuni de manipulare a algoritmilor.