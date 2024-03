VIDEO Noul plan al Rusiei pentru R. Moldova, legăturile cu Ilan Șor și cum ar urma să fie folosiți oamenii din Autonomia Găgăuză și regiunea transnistreană. Precizările șefului SIS

Federația Rusă încearcă să pună în aplicare tentative de a compromite referendumul pentru integrarea europeană, de imixtiune în alegerile prezidențiale, precum și de denigrare a instituțiilor și candidaților politici care vor promova aderarea la UE. Declarația aparține directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, care spune că a intrat în posesia mai multor date care indică asupra unui „nivel fără precedent al intensității acțiunilor săvârșite de Federația Rusă”.

Potrivit directorului SIS, „cel mai important actor pe care mizează Federația Rusă este gruparea lui Ilan Șor, cu extensiile sale social-politice, care are indicația de a provoca radicalizare și violență”. Alexandru Musteața atenționează asupra faptului că Federația Rusă „va utiliza în continuare potențialul din regiunea transnistreană în acțiuni hibride anti-Chișinău în contextul proceselor politice din R. Moldova, pe fundalul invocării unei așa-numite presiuni economice impuse de Chișinău pe regiune”.

„(…) Scopul acestor acțiuni este să compromită aderarea R. Moldova la UE, să deturneze procesele democratice și să mențină R. Moldova sub sfera sa de influență. Prima etapă a început în 2023, iar acum se încearcă realizarea a două etape. Avem informații că se pun în aplicare tentative de a compromite referendumul pentru integrarea europeană, de imixtiune în alegerile prezidențiale, precum și de denigrare a instituțiilor și candidaților politici care vor promova aderarea la UE (…). A treia etapă planificată pentru 2025 are drept scop controlul asupra Parlamentului R. Moldova prin accederea în Legislativ a partidelor politice, aflate sub influența Federației Ruse.