Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, care se află într-o vizită de lucru la Kiev, Ucraina, anunță că a avut mai multe întrevederi unde a discutat despre securitatea energetică a R. Moldova.

Viceprim-ministrul Spînu afirmă că a propus autorităților din Ucraina extinderea semnatarilor memorandumului de înțelegere privind acordarea suportului reciproc în situații de crize energetice.

„Împreună cu ministrul Energiei al Ucrainei, German Hałuszczenko am discutat conceptul Parteneriatului Regional pentru Securitate Energetică (RESP), pe care Ucraina l-a propus Comisiei Europene prin crearea unui hub de depozitare a gazelor naturale. De asemenea, am propus extinderea semnatarilor memorandumului de înțelegere privind acordarea suportului reciproc în situații de crize energetice. M-am întâlnit cu directorul NPC Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi. Am vorbit despre interconectarea sincronă de comun cu Ucraina la sistemul continental european ENTSO-E (…)”, a spus Spînu într-o postare pe Facebook.