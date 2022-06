„Suntem alături de poporul și guvernul Moldovei prietene”. Mesajul ministrului de Externe de la Kyiv după declarațiile amenințătoare ale rușilor

Într-o postare pe Twitter, ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a scris că Ucraina este alături de poporul și de guvernul Republicii Moldova. Mesajul demnitarului de la Kyiv vine drept răspuns la comentariile ministerului rus de Externe, conform cărora apropierea R. Moldova de UE va avea „consecințe negative”.

„Suntem alături de poporul și guvernul Moldovei prietene în contextul noilor amenințări care vin de la Moscova. Tot ce i-a mai rămas Rusiei este să scuipe amenințări către alte state după decenii de politici eșuate bazate pe agresiune, constrângere și lipsă de respect. Acest lucru arată doar slăbiciunea Rusiei”, a scris ministrul ucrainean Dmytro Kuleba pe Twitter.

We stand with the people and the government of friendly Moldova amid renewed threats coming from Moscow. All Russia has left is spitting out threats at other states after decades of failed policies based on aggression, coercion, and disrespect. This only shows Russia’s weakness.