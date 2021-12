Președintele Parlamentului susține că un fost șef al unei întreprinderi de stat și-a cumpărat o insulă în Marea Mediterană: „Individul a fost luat la întrebări”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că un fost șef al unei întreprinderi de stat din R. Moldova și-a cumpărat o insulă în Marea Mediterană. Declarația a fost făcută miercuri seara, 8 decembrie, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la postul de televiziune TVR Moldova.

Igor Grosu nu a precizat despre cine este vorba, însă a menționat faptul că fostul funcționar, care și-ar fi cumpărat o insulă în Marea Mediterană, a condus o „întreprindere de stat strategică”.

„(…) Lupta încă continuă. Noi încă suntem într-o luptă foarte serioasă cu cei care pierd și au foarte mult de pierdut. Este vorba despre averi colosale. Nu demult un individ a fost luat la întrebări, care, atenție, omul are cumpărată o insulă în Marea Mediterană. Nu știu dacă a fost deputat, însă a condus o întreprindere de stat strategică. Oamenii ajung să-și cumpere insule. Nu vreau să dau acum detalii, este partea anchetei. Ca să vă dați seama cât de mult au de pierdut acești oameni. Ei au de pierdut enorm, de aceea, noi trebuie să ținem pozițiile. Trebuie să ne asigurăm că în sistemul judiciar rămân oameni care într-adevăr vor să lupte și care într-adevăr au văzut aceste ilegalități (…)”, a declarat Igor Grosu.

Cât privește numirea unei noi conduceri la Centrul Național Anticorupție (CNA), șeful Legislativului dă asigurări că acest lucru se va întâmpla în perioada imediat următoare.

„Noi ne dorim mai repede să ne mișcăm. Eu cred că în timpul cel mai apropiat o să se avanseze în acest sens. Eu am avut o singură interacțiune cu directorul interimar al instituției. L-am rugat să asigure funcționalitatea instituției până va fi votat un nou director. I-am spus toleranță zero indiferent din partea cărui partid politic face parte o persoană. Centrul Național Anticorupție trebuie să demonstreze că este o instituție viabilă care combate corupția și, din păcate, până la moment noi nu am văzut acest lucru. Noi trebuie să numim aici o conducere, iar referitor la comasare, asta va mai lua ceva timp (…)”, a spus Grosu.