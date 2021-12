Președintele Parlamentului, despre majorarea salariilor pentru judecătorii CC: „În cazul președintei o să fie vorba despre un salariu de bază de 45 de mii de lei”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că a fost operată o majorare a salariilor în privința judecătorilor de la Curtea Constituțională (CC). Declarația a fost făcută luni seara, 27 decembrie, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8.

„Referitor la Curtea Constituțională, recunosc, a fost o greșeală, deși intenția a fost una bună și eu consider în continuare că atât judecătorii, cât și angajații Curții Constituționale trebuie să fie remunerați bine și este o instituție de care depind tare multe procese și lucruri în R. Moldova. Deci, de această instituție a depins, anul trecut, pe ce cale avea să meargă R. Moldova. Eu am mai spus-o și cu alte ocazii, oamenii ăștia au fost supuși presiunii, au fost sub presiune, filați. Acum, desigur că este greu să explici la oameni această discrepanță. Până la urmă, a fost operată o majorare. În cazul președintei o să fie vorba despre un salariu de bază de 45 de mii de lei și în cazul judecătorilor ordinari este vorba despre 40 de mii și ceva. Într-un caz este o creștere de 6000 de lei și în alt caz este vorba despre creșterea de 8800 de lei, ceva de genul”, a spus Igor Grosu.

Pe 24 decembrie curent, Parlamentul a reexaminat proiectul care prevede majorarea salariilor de bază pentru judecătorii CC. Astfel, salariile judecătorilor CC se vor majora, dar nu așa cum a anunțat Legislativul anterior. Amendamentul care prevede modificarea sporului cu caracter specific, de la 40% la 100%, pentru judecătorii CC și personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific a fost exclus din proiectul politicii bugetar-fiscale. Astfel, începând cu 2022, salariile de bază ale magistraților CC se vor majora de la 31 954 de lei la 40 950 de lei.

Legea a fost supusă reexaminări din cauza nepromulgării a acesteia de către președinta R. Moldova. Deputații au examinat obiecțiile expuse de către șefa statului, în special asupra amendamentului ce vizează majorarea remunerării judecătorilor Curții Constituționale prin modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Astfel, potrivit deputatului PAS, Dumitru Alaiba, începând cu 2022 salariul de baza al magistraților CC se va majora de la 31 954 de lei la 40 950 de lei.

Anterior, Guvernul R. Moldova nu a acceptat amendamentul respectiv motivând că propunerea depășește cadrul de resurse disponibil, neavând acoperire financiară în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022.

Legea nr.204 privind modificarea unor acte normative a fost reexaminată, acumulând 59 de voturi ale deputaților.