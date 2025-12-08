O nouă demisie în rândul acoliților lui Șor. Anastasia Svetlicinîi, consilieră municipală la Bălți și secretară a fracțiunii „Pentru Bălți”, renunță la funcții

Anastasia Svetlicinîi, consilieră municipală Bălți și secretară a fracțiunii „Pentru Bălți”, renunță la funcțiile deținute. Anunțul a fost făcut luni, 8 decembrie, într-o înregistrare video pe Telegram, la o săptămână după ce oligarhul Ilan Șor a declarat că-și închide așa-numitele proiecte sociale și că-și retrage sprijinul politic pentru aleșii locali afiliați acestuia.

La fel ca Lupov și Cociu, Anastasia Svetlicinîi, care deține în prezent funcția de secretară a fracțiunii „Victorie”, afiliată lui Șor, a venit cu acuzații în adresa partidului de guvernământ.

„(…) Am contribuit la reparația instituțiilor de învățământ și am susținut sportul local. Un alt proiect important, care ar fi trebuit să înfrumusețeze Bălțiul – parcul de distracții NordLand. Inspirat din parcurile din Orhei și Găgăuzia, acesta urma să devină o adevărată perlă a orașului și a întregului nord. Dar, spre regret, din cauza numeroaselor piedici impuse de regimul PAS, proiectul nu a putut fi realizat. Am fost mereu în dialog cu cetățenii și am cunoscut în detaliu despre necesitățile lor grație întâlnirilor noastre periodice, unde fiecare locuitor avea posibilitatea să-și exprime deschis problemele și să le discute. Am notat cu atenție toate solicitările și am găsit soluții, fie prin intermediul consiliului municipal Bălți, fie în colaborare cu echipa lui Ilan Șor (…).

De aceea, am fost nevoită să iau o decizie dificilă — în aceste condiții nu mai este posibil să activez. Demisionez din funcțiile de consilier municipal Bălți și secretar al fracțiunii „Pentru Bălți”. Nu mai putem garanta atingerea rezultatelor eficiente și suntem nevoiți să sistăm toate proiectele noastre. Dragi bălțeni, sincer vă sunt recunoscătoare pentru anii de colaborare. Îi mulțumesc din suflet lui Ilan Șor și întregii echipe pentru sprijin și încredere (…)”, a spus ea.

Anterior, Svetlicinîi a fost primară a comunei Ghetlova, raionul Orhei, din partea fostului partid „Șor”. Aceasta a fost vizată în ancheta ZdG „PobedaLeaks”.

Fugarul penal Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, a anunțat pe 1 decembrie că-și închide „proiectele sociale” din R. Moldova și că-și retrage sprijinul politic pentru aleșii locali afiliați acestuia. Fostul deputat fugar, care se ascunde de justiția moldovenească în Federația Rusă, și-a motivat decizia prin faptul că președinta Maia Sandu și partidul de guvernământ „au blocat toate posibilitățile tehnice de a ajuta oamenii”.

„Doar în ultimele șase luni, Sandu a blocat și pur și simplu mi-a furat 50 de milioane de dolari pe care i-am direcționat pentru susținerea cetățenilor R. Moldova (…)”, a spus Șor.

După anunțul oligarhului, primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, ambii susținuți de Șor, și-au anunțat demisiile, invocând presiuni din partea autorităților. Într-o reacție pe Facebook, deputatul PAS Adrian Băluțel a spus că anunțul lui Șor dovedește că toate promisiunile lui „erau doar minciuni cu care încerca să fure, să trădeze și să amăgească R. Moldova”.

Între timp, mai mulți experți consideră că închiderea așa-ziselor programe de susținere socială nu este doar o simplă retragere a ajutoarelor, ci semnalează, „eșecul monumental al Moscovei” în influențarea vectorului european al R. Moldova. Specialiștii avertizează că fugarul își mută operațiunile în afara țării, însă rețelele propagandistice rămân active și pregătite să continue presiunea politică.