Ministra Sănătății, despre moțiunea simplă înaintată de BCS: „Are la fundament doar istorii rupte din context”

Deputații din Parlamentul de la Chișinău examinează în aceste momente moțiunea simplă inițiată de fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) asupra politicilor Ministerului Sănătății (MS) în domeniul sănătății, gestionarea ineficientă a crizei sanitare cauzate de pandemia de COVID-19.

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, prezentă în plenul Parlamentul, afirmă că „moțiunea are la fundament doar istorii rupte din context și este înaintată atunci când, de fapt, R. Moldova a ieșit aproape din acest val cu cea mai bună situație din regiune”.

„Nu mă miră deloc faptul că astăzi eu sunt aici, fiindcă nu de azi și nu ieri sunt unul din preferații miniștri ai opoziției și toate aceste sentimente și atitudini chiar dacă le-am văzut foarte bine din luna ianuarie a acestui an, de fapt rădăcinile lor se trag din anul 2019. De atunci de când unii erau interesați pe anumite segmente de medicamente, droguri, anabolizante, achiziții, funcții, acaparare. De asemenea, am deranjat foarte multă lume atunci când am fost prea insistentă cu dosarul cu insulina, despre care m-a informat CNA că a fost clasat.

Mai mult decât atât, am avut un dosar inițiat încă în anul 2016, care a stat la murat foarte mulți ani, după a fost comasat cu dosarul insulinei Strim și, de asemenea, a fost clasat. Dosarul ambulanțelor stă, de asemenea, la murat. Deci sunt foarte multe motive pentru ca eu să fiu una din preferate. Eu am făcut cunoștință atent cu moțiunea dvs. și vreau să vă spun că nu ați avut curajul măcar să mi-o declarați mie. Ați scris foarte frumos: „se înaintează ministerului pentru politicile sale”. Deci, din cauza faptul că politicile nu sunt însuflețite și nu pot veni, din respect pentru acest Parlament am venit eu. Eu vreau să vă spun că moțiunea are la fundament doar istorii rupte din context și este înaintată atunci când, de fapt, R. Moldova a ieșit aproape din acest val cu cea mai bună situație din regiune”, a declarat Ala Nemerenco de la tribuna Parlamentului.

Pe 11 noiembrie, fracțiunea parlamentară a BCS a înaintat moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Sănătății. Deputatul BCS, Vladimir Odnostalco, cel care a citit textul moțiunii, a invocat gestionarea ineficientă a crizei pandemice de COVID-19. În context, deputatul a menționat că „există necesitatea acordării votului de neîncredere ministrei Sănătății Ala Nemerenco”. Detalii aici