Liderul PDM, despre programul de guvernare al candidatei desemnate la funcția de premier: „Este scris în grabă”. Filip susține că vor fi tentative de evitare a alegerilor parlamentare anticipate

Liderul Partidului Democrat din R. Moldova (PDM), Pavel Filip, susține că programul de guvernare prezentat de candidata desemnată la funcția de premier al R. Moldova, Natalia Gavrilița, și care urmează să fie dezbătut joi în Parlamentul de la Chișinău, pentru a obține votul de încredere al deputaților, este scris în grabă și „seamănă mai mult cu un program electoral”. Tot aici, democratul a menționat că vor exista tentative de încercare de evitare a alegerilor parlamentare anticipate. Declarațiile au fost făcute de către Pavel Filip miercuri seara, 10 februarie, în cadrul emisiunii „Politica” de la TV8.

„Eu cred că nu a fost o abordare serioasă. Este un program scris în grabă, care are foarte multe semne de întrebare. Se vede din start că s-a venit cu un program care nu se dorește a fi votat, este un program declarativ, nu există, nu sunt indicate mai multe aspecte – de exemplu în domeniul social, nu am văzut indicate de unde vor fi luate sursele financiare.

Nu am văzut evaluarea în timp, adică de când vreți să introduceți pensia minimă de 2000 de lei, de când vreți să introduceți, să majorați cu 15 % salarii, de când vreți să recalculați limita de vârstă pentru pensionare. Nu mi s-a creat impresia unui program de guvernare serios, seamăna mai mult cu un program electoral”, a declarat Pavel Filip.