FOTO Veronica Dragalin vine cu dovezi: „Am primit întrebări de la CSP și am trimis răspunsuri și acte corespunzătoare pe diverse teme, inclusiv proceduri disciplinare”

Procurora-șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin intervine cu o replică în scandalul legat de concursul pentru șefia PA. Dragalin susține că participând la concurs, „a primit întrebări de la CSP și a trimis răspunsuri și acte corespunzătoare pe diverse teme, inclusiv proceduri disciplinare, certificatul medical, studii superioare și licența de jurist” și a făcut publice mai multe emailuri de corespondență.

Șefa Procuraturii Anticorupție a venit cu explicații referitor la concursul de numire a ei în această funcție, în 2022.

„Pentru cei care încă au întrebări sau sunt curioși despre concursul pentru funcția de Procuror-Șef al Procuraturii Anticorupție, pot preciza că am avut mai multe comunicări cu aparatul CSP pentru a concretiza unele aspecte în acest proces care, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, a permis unui procuror cu studii și experiență în afara țarii să candideze la această funcție conform legii recent adoptată de parlamentul RM”, a scris Dragalin.

„În procesul de concurs, am primit întrebări de la CSP și am trimis răspunsuri și acte corespunzătoare pe diverse teme, inclusiv proceduri disciplinare, certificatul medical, studii superioare și licența de jurist. Atașez aici unele comunicări să nu las loc de interpretare greșită. După aceste comunicări am avut și un interviu public față de toți membrii CSP, care au avut oportunitatea să mă întrebe orice. La final, acest consiliu m-a desemnat câștigător al concursului public”, a mai precizat aceasta.