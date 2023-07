Cronologia evenimentelor din jurul diplomelor șefei PA prezentate la concurs

Procurora-șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, este vizată într-un scandal legat de concursul pentru șefia PA, care s-a desfășurat în 2022. Într-o opinie separată a trei membri ai Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) față de o hotărâre a Consiliului din 2022, se menționează faptul că diplomele de studii superioare ale Veronicăi Dragalin, obținute în SUA, ar fi fost prezentate în copii și n-ar fi fost echivalate în R. Moldova.

Ziarul de Gardă a obținut mai multe reacții relevante referitor la acest subiect și vă prezintă cronologia evenimentelor din jurul diplomelor șefei PA prezentate la concursul din 2022.

Pe 7 iunie 2022, CSP a adoptat decizia prin care Veronica Dragalin a trecut etapa de preselecție în cadrul concursului pentru funcția de procuror-șef al PA. Ulterior, Consiliul a propus fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, candidatura Veronicăi Dragalin pentru a fi numită în funcția de procuroră-șefă la PA. Dragalin a obținut cel mai mare punctaj la proba interviului – 72,15 puncte. Peste opt zile de la decizia CSP, mai exact, pe 15 iunie 2022, Dumitru Robu a semnat un ordin prin care s-a dispus numirea acesteia în funcție, începând cu data de 1 august 2022.

Joi, 13 iulie 2023, inițial, pe mai multe canale de Telegram au fost publicate informații dintr-o opinie separată a trei membri ai Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) față de o decizie a Consiliului din 30 mai 2022 privind „examinarea admisibilității procedurilor la etapa preselecției candidaților la funcția de procuror-șef al PA”. Deși site-ul CSP indică asupra faptului că documentul ar fi fost încărcat pe 30 mai 2022, adresa web a actului respectiv sugerează că acesta a fost publicat de fapt în iulie 2023. ZdG a contactat joi, 13 iulie, Serviciul protocol, relații internaționale și publicul a CSP pentru a preciza dacă documentul a fost publicat pe site-ul CSP în 2022 sau chiar pe 13 iulie 2023. Eugeniu Roșca, reprezentant al Serviciului, ne-a comunicat că nu știe când a fost publicat documentul și că acesta nu are valoare juridică. Totodată, Roșca a subliniat că nu există un termen pentru publicarea opiniilor separate și că „plasarea lor pe pagina web ține de altcineva”.

În opinia separată formată de membrii CSP Eduard Varzar, Inga Furtună și Angela Motuzoc se menționează faptul că, în prima etapă a concursului pentru funcția de procuror-șef al PA, diplomele de studii superioare ale Veronicăi Dragalin, obținute în SUA, ar fi fost prezentate în copii și n-ar fi fost echivalate în R. Moldova, ceea ce ar face „imposibilă atribuirea automată (fără verificările de rigoare) a acestora la categoriile de acte de studii prescrise de lege cum sunt diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului”.

„În dosarul său de concurs XXX a prezentat în copii Diploma de studii eliberată în anul 2008 de Duke University (din Durham, Carolina de Nord, SUA) care atestă gradul „Bachelor of Science” (în domeniul biologie și chimie, după cum rezultă din CV XXX) și Diploma de studii eliberată în anul 2011 de University of Virginia School of Law (din Charlottesville, Virginia, SUA), care atestă gradul „Juris Doctor” (…).

Prin urmare, analizând dosarul de participare în concurs a XXX și materialele activității Comisiei speciale de preselecție, în lipsa unui Certificat de recunoaștere și/sau echivalare a actelor de studii obținute în străinătate, nu este clar în baza căror criterii Comisia specială de preselecție a apreciat întrunirea de către candidata respectivă a criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 20 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 3 /2016, or, după cum am menționat supra, Comisia de preselecție nu putea să-și aroge atribuțiile și competențele Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație aferent recunoașterii și/sau echivalării actelor de studii ale candidatei obținute în străinătate pentru acces pe piața muncii din R. Moldova. Mai mult ca atât, nici Consiliul Superior al Procurorilor nu este îndreptățit să-și aroge astfel de competențe și nu este în drept să decidă asupra acestui aspect în lipsa concluziei instituției de specialitate”, se spune în document.

Când a emis MEC Certificatul de recunoaștere și echivalare a studiilor Veronicăi Dragalin

Potrivit Legii cu privire la procuratură, recunoașterea și echivalarea actelor de studii obținute în instituții de învățământ din străinătate se realizează în condițiile stabilite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Într-un comentariu pentru ZdG, reprezentanții MEC au declarat că Certificatul de recunoaștere și echivalare a studiilor Veronicăi Dragalin a fost emis pe 13 octombrie 2022, adică la peste două luni de când a fost numită la șefia PA.

„(…) Dosarul pe numele Dragalin Veronica a fost înregistrat în Sistemul de management al documentelor electronice, gestionat de către Ministerul Educației și Cercetării, cu nr. 11078 la 29.09.2022. Urmare a analizei dosarului, a fost emis Certificatul de recunoaștere și echivalare nr. 03/3-09/4539 din 13.10.2022”, au declarat reprezentanții instituției.

Pe marginea acestui subiect, ZdG a solicitat un comentariu și de la PA, însă reprezentanții instituției au declarat că își rezervă „dreptul să nu comenteze”.

Veronica Dragalin: „Vă asigur că am toate studiile, diplomele și experiența profesională necesară”

Joi seară, 13 iulie, după câteva ore de la apariția în spațiul public a opiniei separate a celor trei membri ai CSP, șefa PA, Veronica Dragalin, care efectuează o vizită de lucru la Viena, Austria, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care, printre altele, a declarat că „vă asigur că am toate studiile, diplomele și experiența profesională necesară pentru deținerea acestei funcție cheie în lupta pentru justiție, dreptate și un stat de drept în R. Moldova”.

Membru al Comisiei de preselectare a procurorului-șef al PA: „Studiile de Juris Doctor sunt mai mult decât echivalentul studiilor de master în drept în R. Moldova”

În contextul în care Veronica Dragalin a obținut Certificatul de recunoaștere și echivalare a studiilor după numirea sa în funcție, ZdG l-a contactat și pe directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, care a fost membru al Comisiei de preselectare a procurorului-șef al PA, pentru a afla cum a evaluat Comisia actele de studii depuse de Veronica Dragalin la concurs.

Iulian Groza susține că la etapa respectivă, Comisia a constatat că „studiile de Juris Doctor sunt mai mult decât echivalentul studiilor de master în drept în R. Moldova”.

Iulian Groza: „(…) În etapa în care noi evaluam dosarele, noi am analizat toate aspectele, inclusiv studiile. Un subiect pe care noi l-am ascultat într-adevăr era legat de întrebarea dacă studiile de Juris Doctor în SUA este echivalat cu master de drept în R. Moldova, căci asta era o condiție – candidatul să întrunească acest criteriu. Să vă aduc aminte, din comisie făcea parte un procuror american, un procuror lituanian, Laura Ștefan (n.red. coordonator politici anticorupție, Expert Forum, România), și procurora doamna Gornea. Noi toți cinci membri am discutat pe acest subiect. Din informațiile pe care ni le-a prezentat procurorul american, concluzia la care am ajuns toți unanim, la etapa respectivă, a fost că studiile de Juris Doctor sunt mai mult decât echivalentul studiilor de master în drept în R. Moldova.

Acest lucru l-am discutat și unanim am convenit, lucru pe care l-am reflectat și în procesul verbal (…). Trezește cumva nedumerire de ce această informație abia acum a fost publicată pe site-ul CSP. Această decizie, inclusiv opinia separată ar fi trebuit să fie publicată în momentul deciziilor care au fost luate atunci, dar asta este o altă chestiune asupra căreia eu nu vreau să speculez. Din punctul de vedere al mandatului Comisiei de preselecție, noi nu am considerat că lipsa unui document pe hârtie confirmativ din partea Ministerului Educației de echivalare ar fi un criteriu de neadmitere a candidatei în concurs, pentru că, de fapt, diploma pe care o deține ea este mai mult decât echivalentul unor studii de drept în R. Moldova. Deci a trebuit să luăm o decizie de proporționalitate, mai ales, având în vedere faptul că, candidatul, la momentul participării în concurs nu se afla în R. Moldova și nu avea mobilitatea fizică să vină să facă alte demersuri către autorități (…)”, a spus Iulian Groza.

Membru CSP: „Au existat suficiente căi legale, ca cineva care s-a simțit lezat în drepturi, să intenteze procedurile legale, fapt care nu s-a întâmplat”

Andrei Cebotari, membru al CSP, susține că prin opinia separată a celor trei colegi ai săi „unde aceștia fac aluzie că Veronica Dragalin a fost desemnată ilegal în funcția de procuror-șef la Procuratura Anticorupție pentru că „nu ar deține studiile superioare”, acești membri ai CSP și-au depăşit în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege”.

„(…) Au existat suficiente căi legale, ca cineva care s-a simțit lezat în drepturi, să intenteze procedurile legale, fapt care nu s-a întâmplat. Prin urmare, constatăm că deși nu există vreo decizie judecătorească care ar fi pus la îndoială legalitatea acțiunilor Comisiei speciale de preselecție, trei membri CSP la mai bine de la un an de la acea decizie au decis să vină cu opinie separată, arogându-și competențele Comisiei speciale. Admit că scopul urmărit nu a fost elucidarea adevărului, ci politizarea subiectului. În această ordine de idei, ei mâine pot veni cu opinie separată pe o procedură disciplinară că o lege este vicioasă/neconstituțională (arogându-și competența Parlamentului sau Curții Constituționale) sau că decizia unei instanțe de judecată e ilegală (arogându-și competențele instanței de judecată ierarhic superioare). Coincidență sau nu, dar ei au venit cu opinia separată în ziua în care la CSP au fost remise ultimele rezultate de la Comisia Pre-vetting, zi din care CSP are la dispoziție 7 zile să anunțe data convocării Adunării Generale a Procurorilor, ceea ce înseamnă încetarea ireversibilă a mandatului lor în decurs de circa 2 luni”, a reacționat Cebotari într-o postare pe Facebook.

Referitor la acest subiect a reacționat și juristul Serghei Covali, care opinează că Veronica Dragalin are calificarea necesară pentru a activa la șefia PA.

„Eu am o experiență modestă de studii la drept în SUA (masterat). Înțeleg foarte bine cum funcționează sistemul acolo pentru studii de bază în drept (JD) pentru că, la un moment dat, am planificat să fac așa studii. Apropo, oricine poate înțelege cum funcționează sistemul după 5 min pe google. Nu trebuie să fii mare jurist, avocat sau procuror. Pot spune cu toată responsabilitatea că Dna Dragalin are calificarea necesară. Acei care afirmă altfel ar putea fi calificați în două tabere: incompetenți totali cu probleme serioase de înțelegere a lumii care îi înconjoară; sau o rea credință care îi împinge la declarații non sens. Să aleagă ei categoria la care aparțin. Pentru mine ambele sunt „ниже плинтуса””, a spus Serghei Covali.

Veronica Dragalin este fiica Elenei Dragalin, fondatoarea organizației Moldova AID, precum și a organizației Moldovan-American Convention. Familia Dragalin este stabilită în SUA. Potrivit datelor publicate pe site-ul Universității din California de Sud, Veronica Dragalin a fost procuroră adjunctă a Statelor Unite ale Americii în secția de corupție publică și drepturi civile din biroul procurorului american din districtul central al Californiei. Conform CV-ului său, în 2019, Veronica Dragalin a obținut Premiul „Cazul Anului” din partea Biroului Alcool, Tutun, Arme și Explozibili (ATF). În anul 2020, ea a obținut Premiul Directorului FBI.