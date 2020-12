Dodon a anunțat că nu va participa la ceremonia de inaugurare a noului președinte al R. Moldova, Maia Sandu: „O voi aștepta la Palatul prezidențial cu un buchet de flori”

Igor Dodon a anunțat că joi, 24 decembrie, nu va participa la ceremonia de inaugurare a noului președinte ales al R. Moldova, Maia Sandu.

Dodon spune că va participa doar la evenimentul de transmitere a puterii și o va aștepta pe președinta R. Moldova la Președinție.

„Eu personal mâine nu voi participa la inaugurarea noului președinte. La procedura de inaugurare nu sunt obligat ca să particip, iar la a doua parte așa civilizat cum ești corect eu voi participa și voi transmite toate atribuțiile și îi voi ura succes.

Sunt obligat să participe la procedura de transmitere a puterii. Eu o să o aștept în palatul prezidențial cu un buchet de flori, o să o felicit, o să trecem toate procedurile care sunt, o să îi urez succes și o să-i spun că sunt la dispoziție atunci când are nevoie de consultări. Eu de exemplu pe parcursul mandatului am avut discuții cu mai mulți președinți. Cu Lucinschi și Snegur chiar am discutat și m-am consultat pe multe chestii importante”, a declarat Dodon.

Joi, 24 decembrie, va avea loc ceremonia de inaugurare a noului președinte ales al R. Moldova, Maia Sandu.

Programul inaugurării publicat pe site-ul Președinției:

„În ziua de 24 decembrie, la Palatul Republicii, va avea loc ceremonia de învestitură a Preşedintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu. Programul evenimentului festiv va conține următoarele acțiuni oficiale:

11.00 – ședinţa solemnă comună a Parlamentului Republicii Moldova şi Curţii Constituţionale. Depunerea Jurământului Constituţional

Palatul Republicii, str. Maria Cebotari, 16.

Înregistrarea reprezentanților mass-media se va efectua între orele 09.30 și 10.30.

12.00 – depunerea de flori la monumentul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt.

12.15 – transmiterea puterii de către Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, al cărui mandat a expirat, Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Ceremonial militar-protocolar”, se arată în nota informativă.

Curtea Constituțională a confirmat la 10 decembrie rezultatele alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie și a validat mandatul noului președinte al R. Moldova, Maia Sandu.

Hotărârea e definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare la 10 decembrie 2020.

Maia Sandu, candidata Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) la funcţia de preşedinte, a obținut cele mai multe voturi în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, organizat la 15 noiembrie, și astfel este prima femeie președintă a R. Moldova.

Rezultatele finale arată că Maia Sandu a acumulat 57,72% dintre voturi, iar Igor Dodon – 42,28%.