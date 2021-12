Dinu Plîngău și-a anunțat oficial candidatura la funcția de președinte al Platformei DA. Consiliul Național Politic al formațiunii i-a acordat sprijinul său politic

Consiliul Național Politic (CNP) al Platformei Demnitate și Adevăr anunță că în cadrul ședinței din 12 decembrie a luat act de intenția lui Dinu Plîngău de a candida la funcția de președinte al formațiunii și i-a acordat sprijinul său politic.

„Astăzi, în cadrul ședinței CNP al Platformei DA mi-am anunțat oficial candidatura la funcția de președinte al formațiunii. Mulțumesc colegilor din Biroul Permanent și celor din Consiliul Național Politic pentru încrederea și sprijinul politic acordat. Mulțumesc Președintelui fondator al Platformei DA, domnului Andrei Năstase, pentru susținerea candidaturii mele pentru șefia partidului. Sunt ferm convins că împreună putem realiza, prin prezența publică și expertiza pe care o dețin membrii echipei noastre, acele obiective pentru care am ieșit în stradă și apoi le-am promovat în Parlament.

Republica Moldova are nevoie de o alternativă. Republica Moldova are nevoie de o opoziție, fie și extraparlamentară, constructivă și credibilă. Scena politică de la noi de-acasă are nevoie de un suflu nou care să unească în jurul obiectivelor realizării unui stat de drept și bunăstării fiecărui cetățean, abolind discriminările nedrepte dintre păturile sociale”, a scris Dinu Plîngău pe pagina sa de Facebook.