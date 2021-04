Deputatul Sergiu Sîrbu, membru al CSS, susține că președinta Sandu i-a cerut să părăsească ședința CSS: „Voi refuza, în semn de protest, să particip și la ședințele viitoare”

Deputatul platformei parlamentare „Pentru Moldova” și membru din oficiu al Consiliului Suprem de Securitate, (CSS) Sergiu Sîrbu a anunțat, marți, 13 aprilie, într-o postare pe Facebook că președinta R. Moldova, Maia Sandu, i-a cerut să părăsească ședința CSS. Potrivit lui Sîrbu, motivul invocat de către șefa statului a fost un conflict de interese legat de piața asigurărilor.

„ (…) Am considerat necesar să propun includerea a încă unui subiect pe ordinea de zi, cel privind răpirea judecătorului ucrainean Ceaus, care a provocat un mare scandal, inclusiv la nivel internațional. N-am apucat să particip, însă, la discuții, deoarece președintele Maia Sandu mi-a cerut să părăsesc ședința, invocând același motiv stupid, adică un presupus conflict de interese legat, de această dată, de piața asigurărilor. (…) I-am spus doamnei președinte că nu am niciun conflict de interese și că sunt gata să declar asta pe propria răspundere și sub răspundere penală, dacă este necesar. (…) I-am transmis doamnei Sandu că înțeleg foarte bine că face acest lucru din răzbunare și din cauză că avem viziuni politice diferite și că, dacă mi-ar fi invocat acest argument ar fi fost mult mai credibilă și poate aș fi fost dispus să-l accept. Dar faptul că invocă inepții și recurge la tertipuri juridice nu-i face față poziției în care se află. Am decis, așadar, să plec de la această ședință și, probabil, voi refuza, în semn de protest, să particip și la cele viitoare”.