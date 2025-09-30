De ce PAS a obținut mai multe voturi la parlamentarele din 2025 decât în 2021?

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reușit, din nou, să obțină majoritatea în viitorul Parlament, cu 55 de mandate. Chiar dacă numărul deputaților va fi mai mic decât în legislatura precedentă, formațiunea a acumulat mai multe voturi decât la alegerile parlamentare din 2021. În acest an, PAS a obținut 792 557 de voturi, cu aproximativ 17 mii mai multe față de cele 774 753 înregistrate în urmă cu patru ani.

Mandatul de guvernare din ultimii patru ani a fost marcat de multiple crize, iar gestionarea acestora a fost provocatoare, fapt ce a generat dezamăgiri în rândul unor cetățeni. Totodată, investigațiile sub acoperire ale ZdG au demonstrat cum Kremlinul a orchestrat propagandă anti-PAS, încercând să întoarcă opinia publică împotriva partidului. Cu toate acestea, PAS a reușit să obțină din nou majoritatea, consolidată de un număr mai mare de voturi decât la scrutinul precedent.

Cum a fost posibil acest rezultat? Ce factori au stat în spatele acestei reușite?

„Ei parcă trebuiau să fie într-o anumită decădere, întrucât aflarea la guvernare erodează”

Victor Juc, directorul Institutului Cercetării Juridice, Politice și Sociologice al USM, consideră că „mesajul a fost unul foarte clar. Parcursul european trebuie să fie continuat și foarte multă lume care intenționa să voteze pentru alți concurenți electorali proeuropeni, prounioniști, au votat util”. „Deci, este foarte important de a sublinia votul util, pentru că au considerat că trebuie de continuat parcursul european”, consideră Juc.

„Al doilea factor este că forțele de opoziție, în special Blocul „Patriotic”, vorbeau despre oportunitatea restabilirii, relațiilor de prietenie, de cooperare, de parteneriat cu Federația Rusă. Mulți oameni nu au dat crezare, considerând că ei pur și simplu se folosesc în scopuri electorale. Și iată faptul că s-ar putea, ca R. Moldova să fie din nou atrasă în lumea rusă, în spațiul acesta post-sovietic, i-a făcut pe mulți electori din segmentul de centrul stânga, pe care s-a plasat Blocul „Alternativa”, să acorde și ei preferințe formațiunii PAS în realizarea parcursului european. Eu cred că geopolitica, în cazul dat, a funcționat nu cu 100%, dar cu 101%”, consideră analistul.

„Dacă noi vrem să căutăm diferența dintre 2021 și 2025, atunci în 2021 ei erau în ascensiune, pentru că au venit cu multe promisiuni în contextul dezoligarhizării statului, iar acum ei parcă trebuiau să fie într-o anumită decădere, întrucât aflarea la guvernare erodează și face ca să scadă numărul votanților. Eu cred că parcursul european este practic motivul. Și la capitolul echipă, deoarece au venit unele persoane foarte cunoscute, care probabil au atras un anumit număr de alegători. Acesta este un merit, în primul rând, a cetățenilor care au votat pentru PAS, fiind singura formațiune cu orientare politică de centru-dreapta ce se bucura de un suport”.

sursa: facebook / Victor Juc

„Lipsa altor alternative pro-europene a jucat un rol important”

Mihaela Sirițanu, expertă Watchdog în politică și alegeri, a menționat că „PAS a reușit să obțină din nou majoritatea, în pofida crizelor și dezamăgirilor acumulate în ultimii ani, pentru că oamenii au rămas hotărâți să urmeze parcursul european; alegătorii s-au mobilizat masiv și au oferit un vot util partidului PAS, nu neaparat ca o răsplata pentru modul în care s-a guvernat în ultimii 4 ani, ci mai mult pentru ca sunt conștienți de importanța crucială a acestor alegeri pentru viitorul Republicii Moldova”, consideră experta.

„Lipsa altor alternative pro-europene veritabile de asemenea a jucat un rol important în consolidarea votului către PAS. Acest rezultat ar trebui să responsabilizeze guvernarea, care are nu doar legitimitatea, ci și obligația de a livra reformele așteptate; pentru a accelera parcursul european, și să facă orice, inclusiv schimbări în componența și modul de funcționare al guvernului, astfel încât R. Moldova să fie capabilă să îndeplinească obiectivele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2029”, mai spune ea.

Sursa: Moldova 1

„Campania a fost extrem de polarizată”

Analistul politic Victor Ciobanu spune că „aceste alegeri deja au fost numite și cruciale, și istorice, și existențiale, și fiecare calificativ este îndreptățit, pentru că, într-adevăr, am avut, într-un fel, reiterarea referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană de anul trecut. În consecință, toată campania a fost extrem de polarizată și s-a axat în fond pe suntem sau nu cu Uniunea Europeană, în timp ce, opoziția ne-a îndemnat să votăm pentru restabilirea „parteneriatului strategic” cu Federația Rusă. Asta a condus la o mobilizare exemplară a electoratului și această mobilizare s-a convertit, respectiv, în voturile pe care le-a obținut, în primul rând, PAS. Părea, în timpul campaniei, mai puțin probabil să ia un rezultat atât de bun, dar iată că s-a întâmplat. Șansele să treacă de 50% desigur că existau. Ultimul barometru exact acest rezultat a arătat”, constată Ciobanu.

sursa: facebook / Victor Ciobanu

„Campania a fost una dinamică. Încă un factor pe care aș remarca, este că PAS a făcut tot ce-i posibil, inclusiv instituțiile statului, și aici, în primul rând, poliția, care a reușit să destructureze rețelele lui Șor în parte. Desigur că nu complet, dar parțial le-a destructurat, și în plus a fost o campanie a poliției care avertiza cetățenii permanent că vânzarea votului este interzisă și cu amenzi foarte usturătoare. Toate acestea și-au jucat rolul în această campanie. În plus, aș adăuga că Blocul „Patriotic” în calitate de forța principală de opoziție pro-Kremlinistă s-a manifestat destul de slab. Începând de la componența blocului în care s-au afișat toți foștii lideri, un fel de personaje deja care s-au regăsit în politicul moldovenesc de ani de zile. Respectiv, a arătat un rezultat de două ori mai slab decât PAS. Dacă să verificăm, vom constata că, de fapt, și ratingul PAS-ului este ceva mai mic. Asta se datorează în mare parte exact acestei polarizări practic de referendum. Cum am spus, pentru UE, în această idee, a votat majoritatea electoratului”, a argumentat Victor Ciobanu.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru PAS și-au dat votul 50,20% din cetățeni, iar Blocul Patriotic a luat 24,17%. Blocul „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Politic „Democrația Acasă” au acumulat sub 10% – 7,96%, 6,20% și, respectiv, 5,62%.