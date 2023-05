Au fost demarate negocieri cu privire la fuzionarea PUN cu PLDM. Cine este noul președinte al PUN

Fostul deputat al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) Alexandru Cimbriciuc a fost ales președinte al Partidului Unității Naționale (PUN). Decizia a fost luată duminică, 28 mai, în cadrul congresului extraordinar al formațiunii politice.

Potrivit Anei Guțu, care între timp și-a depus demisia din funcția de prim-vicepreședintă a PUN, congresul a votat pentru demararea negocierilor cu privire la fuzionarea PUN cu PLDM.

Ținând cont de faptul că am dat unicul vot categoric împotrivă fuzionării PUN cu PLDM, mi-am depus demisia din funcția de prim-vicepreședinte al Partidul Unității Naționale. Rămân un ostaș al Unirii, un profesor universitar, care a făcut tot posibilul pentru a impulsiona și a afirma mișcarea unionistă în Republica Moldova.

Le mulțumesc respectuos tuturor colegilor, care au fost alături de mine, când am fondat Partidul unionist „Dreapta” în 2015, când am participat la prezidențialele din 2016, apoi când a fost schimbată denumirea Partidului „Dreapta” în „Partidul Unității Naționale”, pentru a-l aduce în fruntea Partidului pe președintele Traian Băsescu. Consider că Unirea Republicii Moldova cu România este inevitabilă, iar responsabilitatea pentru regenerarea și relansarea unei mișcări unioniste puternice cade pe umerii tinerii generații”, a spus Ana Guțu într-o postare pe Facebook.