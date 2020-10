11 deputați Pro Moldova au fost la sfârșitul lunii august în Turcia pentru „a discuta despre prezidențiale”. Candu: „Am participat la un eveniment corporativ”

Unsprezece deputați Pro Moldova au fost la sfârșitul lunii august curent în Turcia, acolo, unde, toți au participat la un eveniment corporativ la care a fost discutat subiectul cu privire la participarea partidului în campania electorală pentru scrutinul prezidențial. Declarațiile au fost făcute de către liderul Pro Moldova, Andrian Candu, joi, 15 octombrie, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.

Potrivit lui Candu, deputații Pro Moldova au călătorit în Turcia în perioada 29 – 31 august pentru a participa la un eveniment de partid. Liderul Pro Moldova susține că nu s-a întâlnit cu fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, în timpul călătoriei sale în Turcia și afirmă că ultima dată când s-a văzut cu fostul său șef de partid a fost în SUA, în luna septembrie 2019.

„Am fost în Turcia la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Am fost cu echipa Partidului Pro Moldova la un eveniment corporativ. Turcia este singura destinație unde moldovenii au putut călătorii în luna august. Noi am vrut să luăm decizia ce ține de participarea sau nu în campania electorală mai departe de ochii spionajului lui Dodon. Nu m-am văzut cu domnul Plahotniuc din septembrie anul 2019 în Statele Unite ale Americii. Noi am zburat practic pe data de 29 august și am revenit pe 31 august. Noi am fost 12 deputați sau 11, câțiva nu au putut, unii au mers inclusiv unii cu însoțitori. Călătoria a fost achitată de fiecare personal. Noi am zburat cu o cursă regulată, am stat în Istanbul. Am zburat toți cu aceeași aeronavă, cu o cursă regulată. Am stat toți într-un hotel. Am avut o ședință de jumătate de zi într-o sală de ședință a hotelului. A fost un hotel de patru stele, al lui Marriott mi se pare și noi acolo am stat jumătate de zi și am discutat despre plusurile și minusurile de participare în campanie, despre care sunt riscurile de participare în campanie. Am fost seara la cină, iar a doua zi iarăși am stat împreună și după asta am zburat în Chișinău. Două nopți am stat. Două zile am stat în Turcia”, a declarat Andrian Candu.

Marți, 29 septembrie, Procuratura Generală e emis un comunicat prin care a anunțat că a primit confirmarea că Vladimir Plahotniuc, fostul liderul al Partidului Democrat din Moldova a intrat în Turcia pe 10 septembrie.

Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, pe numele căruia instanțele naționale au emis un mandat de arestare (în lipsă), a părăsit orașul Miami din SUA pe 28 august.

Responsabilii din cadrul PG au anunțat ulterior că procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a semnat, la 29 septembrie, cererea prin care a solicitat autorităților competente ale Turciei extrădarea fostului lider PD pentru a fi tras la răspundere în Republica Moldova.

Vladimir Plahotniuc a fost anunțat în căutare, în contumacie, după ce procurorii i-au înaintat învinuirea pentru trei capete de acuzare: „crearea și conducerea unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălare de bani”, săvârșite în proporții deosebit de mari. În luna iunie curent, Procuratura Generală a solicitat și autorităților din Statele Unite ale Amercii să-l extrădeze pe Plahotniuc, după ce a primit confirmarea aflării acestuia pe teritoriul SUA.