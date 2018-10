Mita de la Orhei pentru un procuror şi un judecător, intermediată de un avocat

Un procuror, absolvent al Institutului Naţional al Justiţiei, un judecător, numit în funcţie acum un an, şi un avocat, fost procuror în Procuratura Orhei, sunt anchetaţi de Procuratura Anticorupţie pentru corupere pasivă şi activă. Procurorul şi judecătorul ar fi pretins, prin intermediul avocatului, 3, respectiv 2 mii de euro pentru a recalifica faptele unui inculpat învinuit de punerea în circulaţie a drogurilor.

Procurorul reţinut este Igor Berlădean de la Procuratura Orhei. Judecătorul anchetat penal este Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, iar avocatul – Serghei Şteliman, fost procuror în cadrul Procuraturii Orhei, cu licenţă de avocat din anul 2015.

Informaţii din dosar: mită cerută prin intermediul avocatului

Operaţiunea procurorilor anticorupţie a avut loc joi, 18 octombrie 2018. Potrivit informaţiilor oferite de Procuratura Anticorupţie, cu referire la materialele din cauzele penale, procurorul Igor Berlădean ar fi solicitat, prin intermediul avocatului Serghei Şteliman, de la soţia unei persoane învinuite de punerea în circulaţie a drogurilor, suma de 3 mii de euro, pentru recalificarea faptei penale şi eliberarea inculpatului din arest. De asemenea, judecătorul Eugen Popovici din cadrul Judecătoriei Orhei, care a examinat în fond cauza penală respectivă, ar fi pretins de la soţia inculpatului, tot prin intermediul avocatului Şteliman, suma de 2 mii de euro, pentru atenuarea învinuirii aduse inculpatului, precum şi pentru eliberarea acestuia din arest. În cadrul descinderilor procurorilor şi ofiţerilor anticorupţie, în automobilul procurorului Berlădean au fost găsiţi 3 mii de euro.

Procurorul şi avocatul au fost reţinuţi, iniţial, pe un termen de 72 de ore, fiind plasaţi în izolatorul Centrului Naţional Anticorupţie. Eduard Harunjen, procurorul general, a dispus pornirea urmăririi penale în privinţa procurorului şi a judecătorului, astfel că procurorii anticorupţie au iniţiat 3 cauze penale, conform articolelor 324 (corupere pasivă) şi 325 (corupere activă) din Codul penal, pe numele judecătorului, procurorului şi avocatului, toţi având calitate de bănuiţi. Ulterior, doar procurorul s-a ales cu un mandat de arest pe un termen de 30 de zile. „Avocatul colaborează cu ancheta şi e cercetat în libertate. Avocatul şi procurorul au statut de învinuit. Judecătorul are statut de bănuit”, ne-a anunţat Anastasia Mihălceanu, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Anticorupţie.

Procurorul reţinut, absolvent al INJ în 2012 cu media 8,62

Conform informaţiilor de pe magistrat.md, Igor Berlădean a fost numit procuror în iulie 2012, la scurt timp după ce a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) cu media generală 8,62. În 2015, Berlădean a primit calificativul atestat şi gradul de clasificare ordinar „jurist de rangul al II-lea” din partea Colegiului de Calificare de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).

Conform declaraţiei de avere şi interese pentru 2017, Igor Berlădean a ridicat 186,3 mii de lei din salariu (15,5 mii de lei lunar). Din 2012, procurorul este proprietarul unui apartament de 32,9 m.p. cu o valoare cadastrală de 51 de mii de lei. În ultima declaraţie de avere şi interese, Berlădean nu a indicat că ar fi proprietar de maşină, deşi procurorii anticorupţie au anunţat că au găsit 3 mii de euro într-un automobil care aparţine acestuia. Anterior, în declaraţia de avere pentru 2014, procurorul Berlădean indica un Mercedes E190 fabricat în 1990 pe care îl avea în folosinţă gratuită. Maşina nu se regăseşte în declaraţiile sale ulterioare.

Popovici, judecător cu stagiu de un an şi jumătate. A făcut carieră la Preşedinţie

Eugen Popovici, judecătorul cu statut de bănuit în acest dosar, a îmbrăcat roba de magistrat în urmă cu un an şi jumătate, în martie 2017, fiind numit pe un termen de 5 ani la Judecătoria Orhei. Conform magistrat.md, în perioada 9-16 februarie 2016, acesta a susţinut examenul de capacitate la INJ cu nota 7,85. Până a fi judecător, Popovici a fost preşedinte al Comitetului sindical al studenţilor Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), iar din 2008 a fost profesor la disciplina drept civil în cadrul Catedrei Finanţe şi Contabilitate a Colegiului Naţional de Comerţ. Totodată, din septembrie 2009, a fost angajat, prin cumul, în postul de asistent universitar la catedra Drept public ASEM. După ce a plecat din funcţiile didactice, în 2011, devine consultant principal în Aparatul Preşedintelui R. Moldova pe o perioadă de probă de 6 luni, ulterior fiind numit prin transfer în funcţia de consultant principal în secţia informare legislativă a Direcţiei drept şi relaţii publice. A activat la Preşedinţie în funcţia de consultant principal în secţia consultanţă până în martie 2017, când a devenit judecător.

Conform hotărârii privind Selecţia şi Cariera Judecătorilor din 31 martie 2016, atunci când a Popovici a candidat la funcţia de judecător, candidatura acestuia a fost recomandată de mai multe persoane, inclusiv de Oleg Balan, pe atunci rector al Academiei de Administrare Publică, Ion Druţă, preşedintele Asociaţiei Judecătorilor, actualul preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, Victor Popa, judecător la Curtea Constituţională sau Ion Păduraru, pe atunci secretar general al Aparatului Preşedintelui. Potrivit concluziilor acestora, judecătorul Popovici era o persoană „corectă, responsabilă, perseverentă, modestă” care „poate aplica corect legea în situaţiile de caz”.

Credite contractate în valoare de aproximativ 200 de mii de lei

Conform informaţiilor din declaraţia de avere şi interese pentru 2017, Eugen Popovici a avut venituri de la Preşedinţie (54 mii de lei) şi din funcţia de judecător (145 mii de lei). Alţi 18 mii de lei, Popovici i-a obţinut din activitatea didactică de la ASEM. Larisa Popovici, soţia acestuia, a fost anterior angajată la Compania „Mega Credit” SRL, de unde a avut venituri de 82,7 mii de lei în 2017. Ulterior, conform informaţiilor de pe profilul ei de pe o reţea de socializare, în 2018, ea a fost angajată la Centrul de Ipotecă, un centru de creditare care activează pe lângă Pro Imobil.

Magistratul bănuit de corupţie nu a trecut în declaraţia de avere şi interese pentru 2017 nicio locuinţă, ci doar faptul că este proprietarul unui automobil Renault Megane, fabricat în 2010 şi cumpărat în 2017. Totodată, acesta a indicat în declaraţia de avere şi interese pentru anul trecut că, în perioada 2012-2017, familia sa a contractat şapte credite în valoare totală de aproximativ 200 de mii de lei.

La Judecătoria Orhei am fost informaţi că judecătorul Eugen Popovici activează în continuare, fără a fi suspendat din funcţie. Nu am reuşit să discutăm cu acesta pentru că, pe tot parcursul zilei de miercuri, 24 octombrie, am fost informaţi că Eugen Popovici este în şedinţe.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.