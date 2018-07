Slăbiciunea pentru aviaţie a rudelor demnitarilor din R. Moldova. Un nou episod

Rudele unor foşti sau actuali demnitari, dar şi alţi foşti angajaţi, au revenit în funcţii importante la Întreprinderea de Stat Moldatsa. Unii au fost încadraţi la scurt timp după ce la şefia instituţiei a revenit Veaceslav Frunze, iar alţii, după ce şi-au recâştigat dreptul prin procese de judecată. „Toţi au fost angajaţi în baza meritocraţiei şi a unei proceduri interne”, susţine şeful Moldatsa.

„Odată cu venirea, repetată, în postura de administrator a lui Veaceslav Frunze, care este reprezentantul neoficial al Partidului Democrat (PD), s-a început epopeea „Pepiniera 2” . Pe parcursul perioadei de conducere nu a fost încadrată nicio persoană de profil aviatic, actual pentru întreprindere, dar au fost mărite statele de personal şi încadrate doar rude şi persoane devotate PD, care nu au studii în domeniul aviaţiei, majoritatea dintre ei au fost reduşi din funcţii de fostul administrator, Vadim Gugea, şi reîncadraţi de Veaceslav Frunze”, se menţionează într-o scrisoare primită de ZdG de la mai mulţi angajaţi ai Moldatsa. ZdG a constatat că aceste informaţii se confirmă.

A renunţat la funcţia de judecător pentru a fi administrator-adjunct la Moldatsa

Vitalie-Silviu Midrigan a fost numit, recent, administrator-adjunct. Acesta a activat şi anterior în cadrul întreprinderii de stat. Ultima dată, Midrigan era angajat în ianuarie 2014 în calitate de şef al Direcţiei Juridice. La scurt timp după, el a fost detaşat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MTID), pe post de şef interimar al Direcţiei Transport Aerian. Un raport de audit efectuat la Moldatsa pentru perioada ianuarie 2014 – august 2015 de către o echipă a MTID arăta că, în acea perioadă, din conturile întreprinderii, lui Vitalie-Silviu Midrigan i-au fost achitate plăţi salariale de aproximativ jumătate de milion de lei, iar pentru câteva săptămâni din ianuarie 2015 – alte 41 mii de lei. Deşi avea un salariu de 15 mii de lei pe lună, acestuia i-au mai fost acordaţi 70 mii de lei – supliment pentru stagiul de muncă, 81 mii de lei – primă lunară, 71 mii de lei, primă de sărbători, 99 mii de lei – prime unice, 33 mii de lei – „plata salariului mediu legat de deplasare”, 40 mii de lei – concedii anuale de odihnă în 2014 şi 2015, 22 mii de lei – „ajutor material”.

În ianuarie 2015, Vitalie-Silviu Midrigan a renunţat la aceste facilităţi pentru a face justiţie, fiind numit în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica din Chişinău. Anterior, Midrigan a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei. Recent, acesta s-a răzgândit să mai facă justiţie. Demisia lui Vitalie-Silviu Midrigan din funcţia de judecător a fost consemnată la 5 iunie 2018, atunci când, în Monitorul Oficial al R. Moldova, a apărut decretul semnat de preşedintele R. Moldova, Igor Dodon. La scurt timp, la 15 iunie 2018, fostul judecător era angajat la Moldatsa în calitate de administrator-adjunct, funcţie pe care a mai deţinut-o în perioada 2009-2011. „Sigur, am revenit în baza unui concurs. Nu ştiu dacă este sau nu anunţ pe site-ul Moldatsa. Ştiu că e în reconstrucţie. S-au prezentat CV-urile, totul a fost făcut corect”, susţine Midrigan. Acesta menţionează că lucrează în aviaţia civilă din 2005. „Apoi am fost vicedirector la Moldatsa. În 2014, când am fost reangajat, împreună cu alţi colegi am fost detaşaţi la Minister. Nu a fost solicitarea mea, ci a celor de la minister. Da, normal că am fost plătit de Moldatsa, deoarece ăsta era locul meu de bază. Dacă doream să lucrez la Minister, mă angajam acolo”, precizează Vitalie-Silviu Midrigan, afirmând că nu are rude în sistem şi nici în politică. „Presupun că am fost avantajat de faptul că am mai lucrat în funcţia de vicedirector. Având experienţă, am fost angajat. N-am pile, n-am apartenenţă politică, rude… Rudele mele, cu părere de rău, sunt peste hotare. Tatăl meu a fost şeful Spitalului Guvernului, acum 11 ani. Cum putea influenţa? Eu, în viaţa mea, nu am făcut rău niciunui om. De ce am plecat din funcţia de judecător? Am iniţiat două proiecte private, dar am plecat din funcţie dintr-un singur considerent – salariul era mic, având o sarcină mare de lucru. Am activat trei ani şi şase luni în speranţa că ceva se va schimba la capitolul salariu. Dacă se va schimba ceva în domeniul salarizării, eu cu mare plăcere aş reveni, că lucrul îmi place”, a precizat Vitalie-Silviu Midrigan. În 2017, acesta a primit din funcţia de judecător un salariul lunar de aproximativ 14 mii de lei.

289 de mii de lei salariu şi 15 mii de lei, prejudiciu moral, pentru un fost adjunct

Petru Erhan, alt ex-administrator adjunct al întreprinderii, demis în mai 2016, a revenit la serviciu în urma unei hotărâri judecătoreşti din mai 2018. Procesul lui Erhan cu Moldatsa a durat un an şi jumătate, iar acesta s-a plâns că după ce a fost demis, „a suferit prejudiciu moral în contextul concedierii nelegale, suportă o frustrare greu de evaluat, simte că i s-a „pătat” imaginea în ochii colectivului, se simte nedreptăţit. La toate acestea se adaugă şi aspectul financiar: salariul fiind singura sursă de venit. În urma pierderii locului de muncă, a apărut şi tensiunea cauzată de grijile financiare; cheltuielile cotidiene dau naştere unor sentimente de panică”.

Erhan a fost demis în 2016, din ordinul administratorului de atunci al întreprinderii, Vadim Gugea, prin procedura reducerilor de personal, funcţia de administrator adjunct fiind lichidată. Instanţa i-a dat însă dreptate şi a decis ca Petru Erhan să fie restabilit în funcţia deţinută şi să-i fie achitat salariul pentru perioada în care a lipsit – în valoare de 289 mii de lei, un prejudiciu moral de 15 mii de lei şi 7 mii de lei pentru servicii juridice. La Moldatsa, ni s-a comunicat că Petru Erhan nu activează în cadrul întreprinderii.

Fiul deputatei Buliga: „Am venit dintr-o nostalgie, pentru că îmi place domeniul”

Recent, la Moldatsa a revenit şi Alexandru Buliga, fiul deputatei PD Valentina Buliga, despre care ZdG a scris, în 2015, că era şef al Departamentului achiziţii. Acum, Buliga e „expert coordonator”. „Am fost anunţat de nişte colegi prieteni care au rămas aici, că s-a eliberat o funcţie. Funcţia în care sunt aici e temporar vacantă. Persoana care o deţinea e în concediu de îngrijire a copilului. Am transmis CV-ul, am fost la interviu. Luând în considerare faptul că am mai lucrat aici, că deja cunosc întreprinderea, domeniul de activitate, am fost luat. Sunt expert coordonator în secţia managementul calităţii. Mama nici nu a ştiut. I-am spus când deja eram în proces. Eu activam în altă parte. Am activat şi la Organizaţia Naţiunilor Unite… Am venit dintr-o nostalgie, pentru că îmi place domeniul şi…. La ONU, dacă sincer, salariul e mai bun decât aici”, a precizat Buliga.

Şi Andrei Adam, despre care ZdG scria în 2015 că este adept al PD, iar soţia sa, angajată în cadrul companiilor deţinute de Vladimir Plahotniuc, a revenit în funcţie, fiind, ca şi anterior, şeful Direcţiei Administrative. „Soţia mea a lucrat la Drive, care acum nu mai lucrează. Faptul că a fost angajată acolo, nu înseamnă că cineva e adept sau a aderat la cineva. Nu sunt membru de partid. Pot să spun că îmi place PD, iar când au fost alegerile, am votat pentru acest partid. Nu am ce ascunde. Am revenit în bază de concurs, în funcţia pe care am avut-o. M-au prevenit foştii colegi că e concurs, am depus CV-ul şi, logic, l-am câştigat, având o practică destul de bună, de trei ani lucraţi în funcţia dată. În aviaţie nu există relaţii. Există doar condiţia să fii sau nu profesionist”, zice Adam.

Vadim Busuioc, care ar fi cumnatul lui Valentin Vizant, consul onorific al R. Moldova în Kazahstan, tot el, naşul deputatului PDM Sergiu Sârbu, a devenit şeful secţiei achiziţii de la Moldatsa. Nu am reuşit să discutăm cu el, acesta fiind în concediu. La Moldatsa au rămas să lucreze sau au revenit şi alte rude ale unor foşti sau actuali demnitari: Natalia Cucoară, cumnata directorului SIS, Vasile Botnari, e expert coordonator, iar Sanda Rusu, fiica fostului director SIS, Mihai Balan, e consultant principal în cadrul securităţii Aeronautice. Potrivit informaţiilor obţinute de ZdG, dar care nu au putut fi confirmate, deocamdată, la Moldatsa au revenit sau au fost angajate şi alte persoane cu rude şi relaţii politice.

Şeful Moldatsa: „Toţi au beneficiat de o mărire de salariu”

Veaceslav Frunze, administratorul Moldatsa, confirmă noile „achiziţii” de personal. „E adevărat, au fost mai multe angajări, dar nu a fost depăşit numărul scriptic din momentul în care am venit. Totul a fost conform procedurii interne de angajare. Procedura a fost respectată. Hai şi ne-om feri de vorbe. Eu trebuie să muncesc, să aduc rezultate, asta am şi făcut până acum. Pe intern, a fost publicată informaţia… Totul s-a făcut prin concurs. Procedura internă are mai multe etape. A fost proba CV-urilor, proba interviurilor. La dl Midrigan, de exemplu, a fost concurs cu trei CV-uri: două de pe extern şi unul de pe intern. Nu pot spune câte persoane au fost angajate, nu cunosc numărul precis, dar n-a fost depăşit numărul scriptic la momentul când am revenit în funcţie. A fost făcută o reorganizare. Totul s-a făcut prin coordonarea Consiliului de Administraţie”, susţine şeful Moldatsa.

„Asta-i viaţa. Aşa sunt oamenii. Cineva e mulţumit, cineva – nemulţumit. Până la urmă, scopul nostru e de a menţine siguranţa şi de a ne îndeplini atribuţiile internaţionale. Nu mă voi opri la o persoană căreia nu i s-a făcut pe plac… Cel mai important e că s-au făcut foarte multe între timp. Când am preluat întreprinderea, situaţia era dezastruoasă. Erau neînţelegeri între direcţiile operaţionale şi cele administrative, din cauza diferenţei foarte mari de salarizare. Până la urmă, prin implementarea unui nou concept de salarizare, neînţelegerile au fost oprite. Toţi au beneficiat de o mărire de salariu. S-au mărit binişor, inclusiv la controlorii traficului aerian. A fost redus coeficientul tarifar la toate categoriile de personal în afară de controlori. La ei nu s-a redus salariul, ci a crescut. La personalul administrativ – s-a micşorat. Repet, toţi au fost angajaţi în baza meritocraţiei şi a procedurii interne”, zice Veaceslav Frunze, care a mai fost administrator al Moldatsa în perioada 26 august 2014 – 3 septembrie 2015, revenind în funcţie la 18 septembrie 2017 prin ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii, după ce, în prealabil, instanţa de judecată a anulat rezultatele concursului câştigat în 2016 de fostul administrator, Vadim Gugea.

Sarcina ÎS Moldatsa e să ofere beneficiarilor o utilizare flexibilă şi eficientă a spaţiului aerian al R. Moldova, în conformitate cu normele de siguranţă stabilite de organizaţiile internaţionale. În ultimii ani, întreprinderea a ajuns în atenţia opiniei publice pentru salariile şi premiile de zeci de mii de lei de care au beneficiat angajaţii ei.