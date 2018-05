PDM între Ceban și Năstase

Pe 3 iunie, la Chișinău, vom avea turul doi. Ce va urma? Contează ce interese are PD. Dacă are bătută palma cu Dodon, îl va face primar pe Ceban… Dacă va vrea, însă, să dreagă busuiocul pe relația cu occidentalii (de care are nevoie), îl vor da câștigător pe Năstase, ca să dovedească că nu sunt pe filiera pro-rusă, cu Dodon. Ar mai exista și un alt scenariu, dar nu vreau să cred că s-a ajuns la bani

Pe 20 mai, Igor Dodon și so-cialiștii au pierdut, din primul tur, Bălțiul și au toate șansele, după cum se regrupează „trupele” pe frontul electoral, să piardă, pe 3 iunie, Chișinăul. Problema, până la urmă, nu e cine va pierde, problema e cine va câștiga și cine va profita de acest câștig? V. Voronin, liderul PCRM, partidul care, în trei rânduri, a eșuat să pună mâna pe Chișinău și care a boicotat alegerile din 20 mai și la Bălți, și la Chișinău, declara imediat după anunțarea rezultatelor de duminică că, indiferent cum se vor partaja voturile în turul doi, nimeni nu va avea de câștigat de pe urma acestor alegeri. Unul dintre motivele invocate de Voronin este termenul prea restrâns al mandatului (un an) pentru viitorul edil al municipalității. Și doi: lui Voronin nu îi plac nici candidații. De altfel, Voronin nu este singurul care a pus la îndoială raționalitatea acestor alegeri (și a cheltuielilor) pentru doar un an, în situația în care, la Chișinău, au existat precedente când orașul a fost administrat până la alegerile ordinare prin interimat. A fost posibil. Era posibil să se întâmple și de data asta? De ce nu? Dar asta în cazul în care: Unu – nu am fi avut alegeri parlamentare la toamnă. Și doi: dacă partidul de guvernământ (PD) ar fi fost sigur că poate accede în parlament pe căi oneste, dar și masiv, după cum pretinde. Ca să se scutească de surprize și riscuri, guvernarea a avut nevoie de un experiment electoral, care, cu siguranță, i-a reușit și de care va face uz și la toamnă. E vorba de răsturnarea capitală a unei situații electorale, fie în ajunul sau chiar în ziua alegerilor. Să ne amintim ce a fost pe 20 mai. PD câștigă în această zi, din primul tur, la Leușeni și Nemţeni (raionul Hânceşti), Voloviţa (Soroca) şi Pârliţa (Ungheni). Oficial, a fost anunțat câștigul în 4 din 5 localități rurale, în care au avut loc alegeri. În realitate, PD a câștigat, și tot din primul tur, și cea de-a cincea primărie, la Jora de Mijloc (Orhei), chiar dacă primara este o figurantă de la Partidul Șor (M.Tauber). Curioasă, în acest sens, „greșeala”, pe care o făcea două zile mai târziu vicepreședintele PD, Vladimir Cebotari, la briefingul săptămânal de presă, felicitând-o cu ocazia câștigului electoral, alături de ceilalți noi primari PD, și pe Tauber, de la Șor. Nu există, de facto, Partidul Șor și nici președinte de partid, Ilan Șor. De facto, există PD și președintele PD, Vlad Plahotniuc. Așa că, dacă adunăm 4 cu 1, vedem că PD a pus mâna, la 20 mai, pe toate 5 din 5 localități rurale. 100%. Iar din perspectiva parlamentarelor de la toamnă, lucrurile par să arate și mai „spectaculos”. Unu la mână. Și doi: să vedem ce s-a întâmplat în aceeași zi de 20 mai la Chisinău. În ajun de alegeri, printre cei trei, cei mai cotați concurenți electorali, se numărau Silvia Radu cu 31,7%, Ion Ceban cu 31% și Andrei Năstase cu 12,8%. Vorbim de sondajul realizat de Centrul de Cercetare Sociologică, pentru că în alte sondaje, cu anumite diferențe de scor, Ceban și Radu se rânduiesc cu locul, dar, oricum, toate sondajele îi dau pe Ceban și Radu principali aspiranți la turul doi. Ce avem, după votul de duminică? Ion Ceban – cu 40,97%, Andrei Năstase – cu 32,12% și Silvia Radu – cu 17,65%. Răsturnare totală de situație. Nu vreau să zic că Radu ar fi fost mai indicată pentru turul doi decât Năstase sau ar fi meritat mai mult decât 17%. Nu. Și, de fapt, nu persoana Silviei Radu contează aici, ci partea tehnologică a lucrurilor care s-au întâmplat. Punem cap în cap datele de până la alegeri și de după. Diferențele sunt enorme. Nu am crezut niciodată sondajelor și, cu trecerea timpului, mă conving că tot mai multă lume își dă seama că e o mare naivitate să te lași convins de sondaje, dar, oricum, există o limită, o marjă de eroare de 2,3,5%, aici, însă, marja e de ordinul zecilor de procente. E imposibil, ireal, ceea ce s-a întâmplat. Greu de spus care au fost motivele din care PDM a decis, pe ultimii metri, practic, să o excludă din joc pe Silvia Radu, pentru că, chiar dacă nu au recunoscut public, oricum, s-a știut că nu a căzut din cer la primărie, că PD a adus-o, că tot ei au lansat-o, în grabă, în câteva proiecte populiste, cu tentă electorală și că alegerea sa de a merge în alegeri, ca și independentă, tot decizia PD a fost, iar sondajele din ajun o dădeau, după cum ziceam, drept una din cei doi aspiranți la turul doi. Ceva, însă, nu a mers. Ce anume? Lucrurile vor deveni mai clare, iar răspunsuri vor exista mai multe decât întrebări, după turul doi.

Scriam în editorialul de joia trecută, cu 3 zile înainte de scrutin, că în jurul alegerilor din 20 mai pentru Primăria Chişinău s-au făcut şi se vor mai face (inclusiv în ziua alegerilor) mai multe tocmeli, scenarii, tranzacții și jocuri, posibile și imposibile. Turul întâi s-a încheiat, jocurile în jurul alegerilor pentru Primăria Chișinău – nu. Rezultatele votului de duminică au demonstrat, pentru a câta oară, că în politică regulile de joc se pot schimba în chiar timpul jocului. Întrebarea întrebărilor la zi rămâne: ce planuri are PD pentru 3 iunie, cu Ceban și Năstase în turul doi. Că are planuri. Vladimir Cebotari, vicepreședintele PDM, a recunoscut la întâlnirea de marți cu presa că partidul are o decizie pe cine să sprijine în turul doi pentru Chișinău, dar a refuzat să spună pe cine. Potrivit lui Cebotari, decizia va fi transmisă șefilor organizațiilor teritoriale. Ce va urma? Depinde ce interese are PD. Dacă are bătută palma cu Dodon, îl va face primar pe Ceban, ca să poată pune vina, pentru pierderea Chișinăului, pe seama dreptei, care a refuzat din start oferta PD de a merge în alegeri cu un candidat unic. Dacă va vrea, însă, să dreagă busuiocul pe relația cu occidentalii (de care are nevoie), îl vor da câștigător pe Năstase, ca să demonstreze că nu sunt una cu Dodon. Faptul că, pe lângă PUN-ul lui Băsescu, liberalii lui Ghimpu și liberal-reformatorii lui Hadârcă, și-a anunțat sprijinul pentru Năstase și PPEM-ul lui Leancă, pare a fi și ăsta un argument în acest sens. Ar mai exista și un alt scenariu, dar nu vreau să cred că s-a ajuns la bani.