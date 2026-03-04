Citiți joi în ZdG: Sate însetate – Când politicienii s-au obișnuit să promită, iar oamenii – să spere și Istorii reale despre accesul femeilor la dreptate

ZdG a analizat, într-o nouă ediție a ziarului tipărit, etapa actuală a proiectului privind aprovizionarea cu apă potabilă a 11 localități din raionul Hîncești, pus pe hârtie încă în 2011. În pofida promisiunilor repetate de-a lungul anilor și a investițiilor de circa 160 de milioane de lei, fântânile rămân sursa principală de apă pentru localnici. Citiți materialul la rubrica Anchetă.

În contextul Zilei Internaționale a Femeilor, ZdG a discutat cu mai multe femei care au fost nevoite într-un moment dat să lupte pentru a le fi respectate drepturile. Citiți, la rubrica Exclusiv, istorii reale ale femeilor despre drumul pe care l-au parcurs și îl parcurg pentru a-și face dreptate.

Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, găsit vinovat de prima instanță pentru moartea unui copil de 14 ani, a fost condamnat vineri, 27 februarie, la 7 ani de închisoare. Totuși, prin sentință, Ciochină a scăpat de doi ani de închisoare. Motivul îl aflați la rubrica Corupția explicată.

Cum poate o narațiune fabricată, amplificată de rețelele afiliate Kremlinului, să-și „spele” originea și să revină în R. Moldova drept „confirmare din presa occidentală”? Aflați despre tehnica cunoscută drept „spălarea narațiunilor” la rubrica Realitatea.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a opta ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Război în Orientul Mijlociu: niciun cetățean al R. Moldova nu a avut de suferit/ Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile/ Kievul urmează să introducă restricții la vinurile și strugurii din R. Moldova?

OPINII:

Alina Radu: Cum (nu) vrea Rusia să-i comemorăm războiul

EDITORIALE:

Victor Moșneag: Adevărul despre Portul Giurgiulești: de la „trădare economică” la falsuri și propagandă

Aneta Grosu: „Ea murea, dar telefonul continua să sune”

ANCHETĂ: Sate însetate: Când politicienii s-au obișnuit să promită, iar oamenii – să spere

CORUPȚIA EXPLICATĂ: Argumentele condamnării lui Ciochină și cum a scăpat inculpatul de doi ani de închisoare pentru că sentința a fost pronunțată la opt zile după intervenirea termenului de prescripție

VIAȚA REDACȚIEI: ZdG, menționat de magistrata Lilia Lupașco la pronunțarea sentinței în dosarul Ciochină: „Am urmărit și eu, mă rog, ca un om simplu, ce se vorbește pe rețelele de socializare…”/ Un magistrat care a fost găsit vinovat de fals în declarații, „surprins” că ZdG a publicat „o veritabilă analiză într-un termen record”

CITITORUL DE GARDĂ: Între gunoaie, promisiuni și tăcerea autorităților: cazul terenului de pe strada Albișoara 76/1

REPORTER SPECIAL: De ce apar gropi pe străzi reparate recent? „Acesta e ultimul stadiu de degradare a drumurilor”

EXCLUSIV: Fără justiție, drepturile rămân pe hârtie: istorii reale despre accesul femeilor la dreptate

REALITATEA: Studiu de caz: cum propaganda Kremlinului își „spală” minciunile/ Reforma Codului Educației: școli reorganizate, note reintroduse și autonomie financiară. „Noi susținem direcția, dar profesorii au nevoie de protecție”

ZdGust: Femeile din R. Moldova: majoritare în universități, minoritare la venituri și în poziții executive

UTIL: O mie de gospodării, majoritatea din centrele raionale, vor putea obține finanțare pentru lucrări de eficiență energetică

OAMENI: Nepotul lui Grigore Vârtosu: între Patrie și poezie