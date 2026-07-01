Citiți joi în ZdG: Șase persoane au rămas fără funcțiile pe care le dețineau, ca urmare a investigației Ziarului de Gardă privind salariile majorate de la Moldatsa

În prima ediție tipărită a Ziarului de Gardă din luna iulie, vă prezintăm cum șase persoane au rămas fără funcțiile pe care le dețineau, ca urmare a investigației Ziarului de Gardă privind salariile majorate de la Moldatsa și CV-ul cu date false al fostului director al întreprinderii, Dumitru Vangheli, precum și a investigațiilor jurnalistice realizate ulterior de alte instituții media.

Tot în această ediție, ZdG vă prezintă cine este „Soldatul Victoriei”Alexei Petrovici, un cunoscut promotor al narațiunilor pro-Kremlin pe rețelele sociale, care a anunțat că este cercetat într-un dosar penal privind propaganda de război. Bărbatul se declară nevinovat și susține că autoritățile încearcă astfel să-l „sperie”. În apărarea lui au transmis mesaje Partidul Socialiștilor și Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe. Potrivit informațiilor publicate pe Portalul Instanțelor de Judecată, numele lui Alexei Petrovici figurează în mai multe litigii cu fosta soție.

După publicarea investigației ZdG despre CV-ul cu date false al lui Dumitru Vangheli, administratorul demis al Întreprinderii de stat „Moldatsa”, un fost prieten al acestuia, cu care a cunoscut împreună viața de imigrant în Canada, îl acuză pe Vangheli că îi datorează bani de mai bine de 10 ani și că fuge de plata datoriei. Mai multe detalii la rubrica Impact.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 24-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Demisii în lanț după ancheta ZdG privind CV-ul cu date false al fostului director de la Moldatsa și salariile majorate la întreprinderea de stat

OPINII:

Alina Radu: Cine se împiedică de vagoanele deportărilor?

EDITORIAL:

Olga Bulat: „Lista neagră” a Tiraspolului vs. frica de adevăr

ANCHETĂ: Cine este „Soldatul Victoriei” Alexei Petrovici? Cercetat penal pentru „propaganda războiului” și găsit vinovat de „acte de persecuție” asupra fostei soții

IMPACT: CV-ul neretușat al lui Dumitru Vangheli, relatat de un fost prieten din Canada: „pilot” în jocuri video, faliment și datorii. „Familia mea a avut foarte mult de suferit din cauza lui, în plan financiar”

CITITORUL DE GARDĂ: 2500 de dolari pentru un vis american neîmplinit. Clienții companiei „Inter-Schimb” acuză o schemă de înșelăciune

GĂGĂUZIA: „Oamenii nu mai văd realitatea, ci propria lor realitate” Cum încearcă dezinformarea să modeleze percepțiile despre Uniunea Europeană în Găgăuzia

REPORTER SPECIAL: Din Cișmea în Siberia: mărturia bunicii mele care și-a îngropat copilul în taigaua de gheață

REALITATEA: Condamnarea unui chirurg. „Medicul inculpat nu poate spera la obiectivitate”

DOSAR: Dosarul de trădare de patrie al lui Creangă bate pasul pe loc: inculpatul nu s-a prezentat la ședința de judecată, iar expertiza medico-legală întârzie

TRĂIND DE GARDĂ: „O memorie bine înțeleasă consolidează reziliența unei societăți, lucru pe care poate l-am înțeles prea târziu – abia după începerea invaziei Federației Ruse în Ucraina”. Ediția a II-a a Congresului Național al Memoriei

RĂZBOI: „Credeam că a murit. L-am recunoscut după cicatricea de pe cap” A fost ținut prizonier acolo unde cândva fusese exilată străbunica lui

ABILITARE ESTIVALĂ: Asistenții personali și dreptul la concediu anual: cum funcționează în practică

ZdGust: Sezonul căpușelor: când este necesar tratamentul cu antibiotice – explicațiile doctoriței infecționiste

OAMENI: Cristina Mocanu, absolventa din Giurgiulești cu 10 pe linie la bacalaureat: „Rezultatul acesta îți deschide foarte multe uși”