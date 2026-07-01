De la 1 iulie, femeile se pensionează la 62 de ani. Excepția prevăzută pentru mamele cu cel puțin cinci copii



Începând cu 1 iulie 2026, femeile din Republica Moldova se pensionează la împlinirea vârstei de 62 de ani, după ce pragul de pensionare a fost majorat de la 61 de ani și 6 luni. Pentru bărbați, condițiile privind vârsta de pensionare nu s-au modificat.

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că, începând cu 1 iulie 2026, femeile pot beneficia de pensia pentru limită de vârstă de la împlinirea vârstei de 62 de ani, cu condiția realizării unui stagiu complet de cotizare de 34 de ani.

Potrivit CNAS, femeile care au născut și au crescut până la vârsta de 8 ani cinci sau mai mulți copii beneficiază de o reducere cu trei ani a vârstei standard de pensionare. Astfel, începând cu 1 iulie 2026, acestea se pot pensiona la vârsta de 59 de ani.

Pentru bărbați, vârsta de pensionare rămâne neschimbată și este de 63 de ani, iar stagiul de cotizare este de 34 de ani, condiții stabilite începând cu 1 iulie 2019.

Reprezentanții CNAS au amintit că pensia pentru limită de vârstă se stabilește pe viață, de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, dacă cererea și actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată. În cazul în care termenul de depunere a cererii a fost depășit, pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar. Termenul de examinare este de 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

Cererile pentru solicitarea pensiilor pentru limită de vârstă pot fi depuse online de către deținătorii semnăturii electronice/mobile, accesând pagina web oficială a autorității – www.cnas.gov.md.

Pentru a verifica vârsta de pensionare, accesați „Calculatorul vârstei de pensionare”.

De la 1 aprilie 2026, pensiile din R. Moldova au fost indexate cu 6,84 %.

Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, începând cu 1 aprilie 2026, pensiile calculate în baza Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii au fost majorate cu o sumă fixă de 51,33 lei.

Astfel: