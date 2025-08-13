Citiți joi în ZdG: Plahotniuc revine… în cătușe și Peste 100 de judecători și procurori au plecat din sistem

Oligarhul Vladimir Plahotniuc revine în R. Moldova, potrivit deciziei Curții de Apel din Atena, care a hotărât miercuri, 13 august, extrădarea fostului lider al PD. Mai multe detalii despre (re)lansarea oamenilor lui Plahotniuc în politică, după apelul lansat de acesta către foștii săi colegi de a se regrupa pentru a se implica în viața politică din R. Moldova, aflați la rubrica Actual.

În această ediție a ziarului tipărit, citiți la rubrica Exclusiv despre cei 100 de judecători și procurori care au plecat din sistem în ultimii trei ani, după ce nu au promovat evaluarea externă a integrității sau au refuzat să fie verificați și au ales să demisioneze.

După ce comuniștii au lipsit de la înregistrarea Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei la Comisia Electorală Centrală, pe 8 august, CEC a anunțat că în componența blocului electoral a fost inclus și acceptat Partidul Comuniștilor din R. Moldova. Care este cronologia unirii discipolilor lui Voronin într-un bloc electoral, aflați din rubrica Reporter Special.

„Privesc Ziarul de Gardă ca printr-o lentilă lucidă, care mi-a arătat timp de 21 de ani realitatea așa cum este ea: incomodă, dar necesară”. Cum este văzut Ziarul de Gardă de cititori aflați din scrisorile acestora adresate redacției, la rubrica Viața Redacției.

ACTUAL: Circumstanțele decesului ex-judecătorului Diaconu se investighează. A fost inițiată o anchetă/ „Întâlnire spontană” cu 10 mii de persoane organizată la Chișinău de Marina Tauber, aflată în Federația Rusă. Poliția cere Primăriei să NU emită autorizație / Extrădarea lui Plahotniuc, decisă de justiția din Grecia. La Chișinău, oamenii lui se (re)lansează în politică

OPINII: Tiraspol – UE: ură oficială, dragoste pe furiș

EDITORIAL: Voronin, Dodon, Vlah și Tarlev. Patrioți? Ai cărui stat?

IMPACT: „Chiar funcționează legea, chiar se poate.” Serviciul Vamal i-a anulat bărbatului cu dizabilități datoria de peste 235 de mii de lei, după ce ZdG a relatat povestea acestuia

ANCHETĂ: Cum (nu) este pedepsit traficul de influență din partea avocaților. „Dacă n-o să ne iasă, asta înseamnă că tu trebuie să-ți ispășești pedeapsa…”/ HaiTV – interzis, dar prezent în R. Moldova, gestionat de o companie rusească aflată sub sancțiuni americane, care răspândește narațiunile propagandistice ale Kremlinului

DOSAR: Doi jurnaliști ZdG, martori în dosarul condamnării bașcanei Guțul

Instanța: „Au comunicat circumstanțe importante, invocate în actul de învinuire”

UE pe înțelesul mEU: Norvegia: lectura ca mod de viață și biblioteca – drept „arenă a democrației”

CITITORUL DE GARDĂ: Un avocat, președinte de condominiu, și un executor judecătoresc, acuzați de mai multe ilegalități de locuitorii unui bloc de locuit din capitală: „Practic, tot Chișinăul e în situația lor”

VIAȚA REDACȚIEI: ZdG în ochii tăi: „Ne învățați a deosebi informațiile corecte

de cele false, primite din alte surse”

REPORTER SPECIAL: „Patriotism” cu iz de Kremlin: cronologia unirii discipolilor lui Voronin (care anterior se acuzau reciproc) într-un bloc electoral

EXCLUSIV: Peste 100 de judecători și procurori au plecat din sistem: au picat testul integrității ori au demisionat înainte de evaluare/ Șor anunță proteste plătite cu „3000 de dolari pe lună”: „Când opinia străzii devine produs de piață, societatea se apropie periculos de logica autoritară”

ABILITARE: Rolul părintelui în gestionarea relației cu profesorii și alți părinți. Cum pregătim copilul cu dizabilitate pentru interacțiunea cu alți copii/ Adaptarea emoțională a copiilor cu dizabilități la școală: ghid pentru părinți

TRĂIND DE GARDĂ: „Nu avem nostalgie pentru Uniunea Sovietică. Pentru noi, acei ani au însemnat ocupație, deportări și tăcere forțată.” Lecția Lituaniei despre cum se construiește memoria postsovietică

OAMENI: „Am simțit că locul meu e aici și am ales să mă întorc.” Istoria Marcelei, tânăra care a lăsat SUA pentru a dezvolta o afacere made in Moldova