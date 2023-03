Citiți joi în ZdG: Interviu cu un preot care a trecut prin războiul de pe Nistru și „momentul istoric” al lui Vladimir Vitiuc – cum a devenit fostul deputat PCRM, PDM și Partidul „Șor”, cetățean român

Joi, 2 martie, în prima ediție a Ziarului de Gardă din această primăvară, zi în care se împlinesc 31 de ani de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru veți putea citi un interviu cu un preot care a trecut prin acel război. „Am teamă numai de Dumnezeu, de fapt, nici de Dumnezeu nu am teamă, fiindcă îl iubesc”.

La rubrica DOSAR, veți afla cum fostul deputat de la PCRM, PDM și Partidul Șor, Vladimir Vitiuc, a devenit cetățean al României: „Asta-i momentul istoric”. „Am dreptul. Și bunica mea, și bunelul meu a fost cetățean al României și ca toți cetățenii moldoveni am așa dreptul și la 50 de ani am primit decizia să fac. Eu nu am treabă cu politică și când a fost, niciodată eu nu am careva întrebări cu tema asta”, spune Vitiuc.

Tot în ediția de mâine, 2 martie, la rubrica JUSTIȚIE, veți putea citi despre comisia Pre-Vetting: „Curățarea sau blocarea justiției?” Judecătoarea Marina Rusu se numără printre rândul judecătorilor care nu au trecut evaluarea. Magistrata susține că o curățare a sistemului judecătoresc este necesară, dar critică activitatea Comisiei Pre-Vetting, argumentând că membrii acesteia nu ar fi aplicat aceleași criterii pentru toți candidații.

„Va ataca Rusia Moldova? Ce s-a întâmplat atunci când a mai atacat-o?” este titlul editorialului semnat de Alina Radu din această ediție de ziar. „Federația Rusă are o istorie lungă de ingerințe și atacuri asupra Republicii Moldova (…). Acum, după invazia rusească din Ucraina, pericolul unui atac armat asupra Chișinăului e discutat tot mai des. Ce poate urma?”, aflați din rubrica EDITORIAL.

Scăderea demografică, salariile relativ mici, lipsa motivației și așteptările nerealiste printre motivele din care tinerii specialiști nu ajung în redacțiile independente. Constatările, dar și concluziile de la dezbaterea „Mass-media de interes public, în criză de jurnaliști”, organizată de Asociația Media-Guard, parteneră a ZdG, le puteți afla din rubrica VIAȚA REDACȚIEI.

Rubricile ediției:

ACTUAL: Falsuri on-line și provocări în regiunea transnistreană / „Limba moldovenească” urmează să fie substituită cu „limba română” în toată legislația R. Moldova

DOSAR: Fostul deputat de la PCRM, PDM și Partidul Șor, Vladimir Vitiuc, a devenit cetățean al României: „Asta-i momentul istoric” / *Selecție de articole despre dosarele lui Ilan Șor, Veaceslav Platon și Igor Dodon*

JUSTIȚIE: Pre-Vetting: Curățarea sau blocarea justiției? Argumentele unei judecătoare care nu l-a promovat

VIAȚA REDACȚIEI: Mass-media de interes public – în criză de jurnaliști: motive și soluții

CITITORUL DE GARDĂ: „Pentru ce am luptat? Pentru ce și-au sacrificatviața camarazii noștri?”

REPORTER SPECIAL: Cum sunt protejate drepturile persoanelor cu dizabilități psihosociale

EXCLUSIV: Preotul care a trecut prin războiul de la Nistru: „Am teamă numai de Dumnezeu, de fapt, nici de Dumnezeu nu am teamă, fiindcă îl iubesc”

TRĂIND DE GARDĂ: „Încercăm să creăm o atmosferă ca acasă”. Cum Centrul Comunitar „151” a devenit o nouă casă pentru refugiați și loc pentru dezvoltarea personală a localnicilor

SĂNĂTATE: Cum gestionăm atacul de panică?

Opinii:

Alina Radu: Va ataca Rusia Moldova? Ce s-a întâmplat atunci când a mai atacat-o?

Aneta Grosu: Pomelnicul din Altar

Petru Grozavu: Războiul la Nistru rămâne

Sabin Rufa: Cum să facem Unirea – dincolo de vorbe