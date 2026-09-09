Citiți joi în ZdG: Afaceristul Arcadie Topalo, implicat într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani și „Arhitectul ființei”, fost candidat la parlamentarele din România, denunțat pentru hărțuire. Experimentul ZdG

În ediția de joi, 10 septembrie, citiți despre perchezițiile efectuate la firmele afiliate afaceristului Arcadie Topalo, unul dintre cei mai importanți jucători în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice. La începutul lunii septembrie, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), ar fi deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei. Ce au descoperit anchetatorii și de ce Topalo nu a fost reținut, aflați la rubrica Anchetă.

Tot în această ediție, citiți despre dosarul penal în care fostul polițist Vitalie Burlacu și complicea sa, Irina Baglai, sunt inculpați pentru coruperea unor deputați din Parlamentul R. Moldova în 2014, care se află de aproape cinci ani la Curtea de Apel, fără a avea o soluție definitivă. Care sunt explicațiile instanței și ale procuraturii, aflați la rubrica Justiție.

ZdG a documentat, la rubrica Reporter Special, un caz de hărțuire în care este vizat un bărbat, fost candidat la alegerile parlamentare din România în 2016 și activ în mediul online, care, pornind de la discuții despre oferte de muncă sau chirie, ajunge la întrebări cu tentă sexuală. În urma unei sesizări, acesta a fost amendat de oamenii legii. ZdG a identificat și alte mărturii despre același bărbat.

Citiți povestea Corinei Fisticanu, a doua femeie din R. Moldova care a încheiat competiția „IRONMAN”, la rubrica Oameni.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 33-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Atac cu drone la frontiera moldo-ucraineană. Două persoane au decedat/ Spioni care lucrau pentru Rusia, reținuți în R. Moldova și România. Rusia a anunțat și ea că ar fi reținut un cetățean al R. Moldova

OPINII:

Alina Radu: Alegerile rusești ilegale în R. Moldova

EDITORIAL:

Victor Moșneag: Ce facem cu agresorii?

Aneta Grosu: 1990 de decese pe zi: durerea care rămâne după suicid

ANCHETĂ: Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei. Fiscul și Procuratura – „pe urmele” afaceristului Arcadie Topalo

DOSAR: Mita de 600 de mii de lei de la o direcție municipală, a doua condamnare. Cum funcționa schema, ce au surprins stenogramele și ce a stabilit instanța

JUSTIȚIE: Dosarul coruperii deputaților, deschis în 2014, de aproape 5 ani la Curtea de Apel, fără soluție definitivă. Explicațiile instanței și ale procuraturii

CITITORUL DE GARDĂ: Chișinău, Belinski 4: o construcție suspendată de instanță în 2018, reluată în 2026 cu o nouă autorizație, spre nemulțumirea locuitorilor din zonă/ Îngrijorările unui cititor ZdG cu privire la compensații și o propunere: „Reiese că o familie din două persoane care muncesc legal, oficial, plătesc impozite la stat, nu au șansa să primească aceste compensații”

REPORTER SPECIAL: De la oferte de muncă și chirie la întrebări cu tentă sexuală. „Arhitectul ființei”, fost candidat la parlamentarele din România, denunțat pentru hărțuire de mai multe femei. Experimentul ZdG

REALITATEA: Elevii din R. Moldova în clasamentul PISA 2025: scăderi la matematică și lectură, record la științe. Estonienii, în fruntea Europei, chinezii – lideri mondiali

LA MARGINEA EUROPEI: Podul discordiei: Nisporeniul își cere înapoi podul peste Prut. Studiul de fezabilitate recomandă ca acesta să treacă prin Ungheni

ANALIZĂ: „Vor să-și mute toate call centerele la noi.” Cum un dosar real a fost transformat într-o narațiune despre „exportul” criminalității ucrainene

SĂNĂTATE: Ți se zbate pleoapa? Ce poate însemna și când trebuie să mergi la medic

OAMENI: Povestea Corinei Fisticanu, a doua femeie din R. Moldova care a încheiat competiția „IRONMAN”