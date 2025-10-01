Citiți joi în ZdG: Acuzații de fraudare a alegerilor, la pachet cu „probe” fabricate și Harta R. Moldova, colorată în galben

Într-o nouă ediție tipărită a ZdG, aflați cum s-au pregătit partidele pro-ruse pentru contestarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, după ce, în ziua scrutinului, mai multe mesaje cu „dovezi” de fraudare fabricate au fost expediate prin canale de comunicare obscure sau asociate forțelor pro-ruse. Materialul îl găsiți la rubrica Anchetă.

ZdG a documentat din interior cum sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali în diasporă au fost racolați și ademeniți cu „salarii” de sute de euro și cu „bonusuri” de până la 30 de mii de euro, pentru a monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie, din același „centru de operațiuni”. Aflați detalii la rubrica Anchetă.

Marți, 30 septembrie, propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentare pe lista Partidului „Uniunea CreștinSocială din Moldova”, a fost reținut pentru 72 de ore, în urma unor percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor. ZdG a analizat averea acestuia, dar și a colegului său de partid, Vitalie Florea, vizat și el în cadrul perchezițiilor. Detalii, la rubrica Dosar.

Analistul politic Igor Boțan a fost invitatul din această ediție a Podcastului ZdCe. Acesta a vorbit despre rezultatul scrutinului legislativ din 28 septembrie și a explicat ce le-a propulsat și ce le-a tras în jos pe formațiunile politice care au acces în Parlament.

În ziua alegerilor parlamentare, ZdG a vorbit cu locuitorii din Rezina și din Rîbnița despre ce i-a motivat să meargă la urne. Înconjurați de teritoriul regiunii separatiste, alegătorii din orașul Rezina care au discutat cu ZdG spun că „e destul, trebuie să ne unim, să fim o țară întreagă”. Cum au votat cetățenii din aceste localități, aflați la rubrica Reportaj.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 37-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de detenție în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. S-a dispus confiscarea în folosul statului a peste 206 milioane de lei/ Președinta Sandu și liderul PAS, mesaje similare după alegeri: „Nu este victoria unui partid, este victoria țării”

EDITORIALE:

Aneta Grosu: Protestul celor 30 de mii de voturi nule

Victor Moșneag: De ce a câștigat PAS? Ce vreau să urmeze?

ANCHETĂ: Acuzații de fraudare a alegerilor, la pachet cu „probe” fabricate/ Operațiunea specială „diaspora”: detalii din culise

REALITATEA: „E un vot decisiv – dacă ratăm, ne-am înglodat cu totul.” Cum au ales oamenii din Rezina, cu armata Rusiei „în coaste”

REPORTAJ: Locuitorii din regiunea transnistreană vor în Uniunea Europeană?

CITITORUL DE GARDĂ: „Așa e la noi: persoanele de răspundere fug de… răspundere”

VIAȚA REDACȚIEI: Rețeaua de propagandă rusească documentată sub acoperire de ZdG – pusă pe PAUZĂ. Mesajul transmis la o zi de la alegeri

REPORTER SPECIAL: Diaspora și țara, într-un PAS: Harta R. Moldova, colorată (din nou) în galben/ Partidele și blocurile cu 0% la parlamentarele din 28 septembrie. De la NOI și PL la CUB și PSDE

EXCLUSIV: „Au fost alegeri parlamentare care s-au desfășurat pentru prima dată în toiul unui război hibrid”. Interviu cu Igor Boțan, analist politic

DOSAR: Motociclete, automobile de zeci de mii de euro și „foișoare” nedeclarate vs. venituri zero sau foarte mici. Averea propagandiștilor Gabriel Călin și Vitalie Florea, vizați într-un dosar penal pentru finanțare ilegală a partidelor

PROFIL: Surpriza de la parlamentare. Partidul lui Vasile Costiuc intră în Legislativ: „promovare semnificativă pe TikTok din partea unor conturi potențial inautentice”

LA MARGINEA EUROPEI: Votul pro-UE din R. Moldova, inspirație pentru lideri din întreaga lume. Val de felicitări și o promisiune: viitorul țării este în Uniunea Europeană

OAMENI: Efectul „Listei pentru care merită să trăiești”: „Ieri voiam să o fac, azi nu mai vreau. Mulțumesc”