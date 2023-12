EDITORIAL În atenția Republicii Moldova: scumpirea mare anunțată târziu omoară devreme

Dragă Republică Moldova, ne cunoaștem de-o viață. Când ai apărut pe lume dintr-un uter sovietic, eu făceam jurnalism pe baricade și strigam că tu și oamenii tăi au nevoie de drepturi, de mass-media independentă, de transparență și integritate. Nu m-am oprit niciodată să îți apăr drepturile, pentru că fără ele cred că te întorceai cu tot cu noi în uterul cela sovietic.

În 2004, când comuniștii conduceau Guvernul, Parlamentul și Președinția, apropiind fulminant revenirea la urss, am lansat Ziarul de Gardă. Nu cred că trebuie să explicăm cât ne-a fost de greu – eram primul ziar de investigații (așa și am rămas singurul), eram cel mai mic ziar și cea mai mică redacție. Dar corupție era multă, încălcări ale drepturilor erau fără număr, oameni curajoși și determinați să lupte erau puțini, așa că ne-am asumat noi să luptăm cât trebuie. Și am crescut, a crescut și democrația, a crescut setea de adevăr și dreptate, a crescut numărul abonaților.

De câțiva ani suntem ziarul cu cel mai mare număr de abonați și ziarul care scrie cel mai mult despre corupție, justiție, încălcarea drepturilor omului. Asta ne-a dat aripi. În ianuarie 2023, după un an de război rusesc în Ucraina (și noi am scris mult despre acest război, dar și despre războiul informațional, în fiecare număr), am avut cel mai mare tiraj din istoria ZdG – peste 16 mii de gospodării și instituții abonate și am rămas cel mai mare ziar din acest stat. Pentru că atunci când se întâmplă războaie, pandemii și crize, oamenii au nevoie să știe ce li se întâmplă, din cauza cui și care ar fi posibilele soluții. Și noi tot treceam prin acele crize, frici și lipsuri, dar am ținut interesul public deasupra problemelor redacționale.

În octombrie 2023, Poșta Moldovei ne-a informat că vor fi majorate tarifele pentru distribuție cu circa 40%, chiar dacă la finele anului 2022 le mărise deja cu 40%. Și-au luat timp de calcule, explicând că actualele tarife nu acoperă cheltuielile de facto ale instituției, salariile sunt mici și poștașii renunță la aceste munci. Noi știam că salariile poștașilor sunt mici, dar nu credeam că ele pot fi majorate din contul distribuției ziarelor de interes public. Da, există ziare și reviste controlate de entități politice și de afaceri, care nu promovează neapărat interesul public, ci mai degrabă interese de afaceri. Și tarifele reale ale poștei ar trebuie să facă parte din calculele de profit ale acestora.

Mai există și ziare editate de Federația Rusă, controlate de Kremlin, care până acum erau difuzate la același tarif mic. Întrebarea mea este dacă Republica Moldova are nevoie de aceste ziare și dacă ele trebuie în general difuzate de către Poșta Moldovei, la orice tarif nu ar fi. Pe ce mă bazez? Măcar și pe faptul că Federația Rusă nu acceptă, nu distribuie și nu are niciun ziar din Republica Moldova, cu atât mai mult vreun ziar în limba română. Dar și pe faptul că suntem în plin război informațional și că orice ziar care toarnă gaz pe foc, distribuie propaganda statului care a atacat mișelește Ucraina și care își ține o armată ilegal și nepermis pe teritoriul Republicii Moldova, afectează și mai mult cetățenii dezinformați.

Bine, în timp ce credeam că tarifele poștale vor crește în acest sezon cu încă 40%, după ce au crescut și prețurile la hârtie tipografică, la curent, la chirie și la multe altele, după ce nu eram siguri că reușim să rezolvăm problemele pe care deja le avem, Poșta Moldovei ne-a informat la 30 noiembrie 2023 că mărește, de fapt, costul distribuției cu 341%. A fost un anunț lansat prea târziu și prea scump. Așa ceva nu se anunță la finele campaniei de abonare, așa preț nu se pune pe umerii partenerilor decât eșalonat. Dar cel mai important, așa tarif nu se pune în cârca unei echipe care face investigații jurnalistice.

Investigațiile jurnalistice nu sunt un business, nu poți să le vinzi cuiva mai scump ca să faci bani. Adică, există o singură formă de a vinde investigațiile – să le dai contra mită oamenilor corupți și ei ar da bani mulți ca acestea să nu fie publicate niciodată. Dar Republica Moldova s-ar îngloda și mai mult în corupție, iar noi am luptat 19 ani ca să demotivăm corupții, nu să le servim cauza.

Dragă Republică Moldova, ești destul de matură ca să înțelegi că ai nevoie de jurnalism de investigație și de platforme care informează cetățenii despre războiul hibrid, despre dezinformare și încălcări. Căci acum uterul rusesc e mai pregătit ca niciodată să te înghită, te vrea înapoi, însetat de sânge uman și de teritorii aflate la marginea Europei. Și dacă ți-ai pus scopul să te integrezi în UE, fără platforme viabile de informare despre război, drepturi și transparență – nu ajungi acolo, știi că nu ajungi.

ZdG taman asta făcea: fact-checking, educație mediatică, educație anticorupție, informare despre democrație și avea platforme care funcționau, dar și o relație onestă cu cititorii săi. Înainte să scumpești tarifele pentru distribuția unui ziar de interes public, ar fi fost minunat să faci o evaluare – cum va fi afectat acest ziar de asta? Cum e mai bine să fie făcută această majorare? Cum e mai bine să aibă oamenii acces la acest ziar?

Acum, scumpirea mare anunțată târziu e pe cale să omoare devreme acest ziar. Redacția nu va muri, vom trece pe on-line (unde suntem în top 10 pagini web din Moldova) și vom continua să te scuturăm de corupți. Dar răul cel mare li se va întâmpla sătenilor, oamenilor vulnerabili care sunt inteligenți și vor să citească, să fie informați, dar nu pot plăti majorarea impusă.

Dragă Republică Moldova, dacă crezi că ai nevoie de un ziar de investigații, ai un singur lucru de făcut: să abonezi, să dăruiești abonamente celor vulnerabili și să demonstrezi că îți pasă. Știm că e greu, că sunt probleme nenumărate, dar n-ai cum să le rezolvi fără oameni informați corect, iar cu oameni dezinformați îți creezi probleme mai multe, mult mai multe. Vezi cum faci, decembrie e tot mai scurt și marea concluzie e tot mai aproape. Ne auzim la început de ianuarie cu verdictul: avem sau nu mai avem ZdG în variantă tipărită.

Abonamentele pot fi perfectate la orice oficiu poștal din țară sau pe abonare.md.