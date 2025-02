EDITORIAL Împroșcatul cu glod în sprijinul din Europa și SUA vs. tăcerea noastră

Marii corupți s-au unit într-o orchestră ce are un plan de acțiuni comun: conștienți că nu se pot bucura de respectul oamenilor, și-au încărcat mitralierele cu glod, și-au angajat cohorte de țintași și aruncă zi și noapte cu noroi în orice om de bună intenție, în oricine vrea integritate, transparență și justiție corectă. Glodul e împroșcat și peste inițiativele din UE sau Occident care ajută Moldova să depășească crizele și să construiască o viață mai bună pentru toți cetățenii săi. Dar de ce tolerăm această situație?

Luni, la Chișinău a sosit comisara Uniunii Europene pentru extindere, Marta Kos. S-a întâlnit cu diverse entități, a discutat cu mai mulți oficiali, iar marți a anunțat public că Uniunea Europeană oferă sprijin financiar pentru compensarea tarifelor crescute la energia electrică, inclusiv pentru regiunea transnistreană. Suma totală – 250 de milioane de euro, e oferită Republicii Moldova în calitate de țară candidată, căci toate statele candidate primesc sprijin pentru realizarea reformelor și pentru îmbunătățirea standardelor de viață. Și R. Moldova a primit condiționalități: să respecte drepturile omului, să ofere ajutor tuturor cetățenilor, să implementeze și un plan de reziliență energetică. Aceste măsuri au fost anunțate de Marta Kos la un eveniment public, unde a vorbit cu bunăvoință, a cerut standarde, respect pentru drepturile omului, transparență, integritate. Nu a amenințat, nu a acuzat, nu a atacat pe nimeni.

Un fel de bun simț care ar trebui să fie o normalitate la toți politicienii și la toți liderii de state, dar care devine un fel de raritate sau de fenomen atacat și descurajat. Am întâlnit-o pe Marta Kos cu o seară înainte, în cadrul unui eveniment la care au fost invitate câteva femei implicate din Moldova. A vorbit cu aceeași bunăvoință și a spus că a văzut cu propriii ochi cum s-au îmbunătățit lucrurile în țara ei, Slovenia, din momentul în care a devenit țară candidată, apoi membră a UE, cum instituțiile europene oferă protecție și ajutor oricând e nevoie. Marta a reiterat că va susține Moldova să acceadă în UE, dar pentru asta e nevoie să fie realizate reformele ce țin de justiție, respectarea drepturilor, standardele de viață. Puterea acestei politiciene venea din tonul ei calm, din fermitatea respectului pentru valori, din educație și multă bună intenție.

În lumea paralelă, în ultimele săptămâni, luni și ani, de la Moscova ni se arată puterea care vine exclusiv sub formă de război, arme, armate de manipulare, mesaje otrăvite și mult glod. Limbajul lui Putin e plin de amenințări, la fel și limbajul celor pe care a ales să îi susțină în R. Moldova. Mai mult decât atât, armatele Kremlinului în Moldova sunt construite în jurul unor oameni corupți, anchetați sau condamnați pentru furt de bani publici, care plătesc zi și noapte postări sponsorizate pe rețelele publice ca să împroaște cu glod pe oricine este mai alb și mai curat ca ei.

Mi-a fost de-a dreptul jenă să văd o postare a lui Vlad Filat, fost premier condamnat pentru corupție, care a postat o fotografie a Maiei Sandu alături de fosta șefă a USAID, Samantha Power, acuzându-le că ar fi vândut țara și numindu-le „дурилки картонные”. Samantha Power a fost la Chișinău în ultimii ani și a fost o onoare să o întâlnesc, alături de alți jurnaliști, și să comunic cu ea – ne-a vorbit cu aceeași bunăvoință și inteligență. Înainte să fie desemnată la USAID, Samantha a făcut o carieră bazată pe mintea ei sclipitoare – este autoarea unor cărți bestsellere care abordează teme profunde ce țin de drepturile omului și a primit mai multe premii americane și internaționale, pe care niciun corupt de la Chișinău nu le poate primi niciodată în viață, oricâți bani ar avea, oricâte servicii de înălbire a imaginii nu și-ar cumpăra – Pulitzer, Kissinger, Barnard. Soțul Samanthei, de asemenea, este autor de cărți premiate internațional, care abordează problemele economice globale și oferă soluții pentru a diminua sărăcia. Ambii sunt profesori universitari la unele dintre cele mai bune instituții din lume.

Cum am ajuns noi că permitem marilor corupți să conducă orchestre de voci agresive, inculte, manipulative în spațiul public? Cum am ajuns că li se permite penalilor să folosească nonstop sume mari din bani obscuri ca să atace eforturile pentru îmbunătățirea situației economice, să deturneze bunul simț, bunele intenții și eforturile enorme? Cum am ajuns că, primind ajutor financiar pentru toți cetățenii, fie din UE, fie din SUA, să acceptăm banii și sprijinul (fie la Chișinău, fie la Comrat, Bălți sau Tighina), să ne bucurăm de drumuri, spitale, grădinițe, căldură, exporturi, livezi, compensații, iar în paralel – să lăsăm râurile de zoi manipulative finanțate de Moscova să curgă peste toată buna intenție și peste construcțiile democratice clădite cu atât de mult efort?

Nu e suficient să ne bucurăm de ceea ce primim, nu e suficient să acceptăm ajutoare. Este important să punem la respect armata denigrării până nu am devenit toți ca membrii ei: lipsiți de educație, de valori, de respect, supuși criminalilor.