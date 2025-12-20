Editorial E Decembrie. Avem și noi niște așteptări

Pe parcursul anului, zilnic, fiecare angajat al ZdG a răspuns la zeci de apeluri telefonice, la zeci de mesaje adresate redacției. Cititorii, dar și necititorii ZdG ne-au solicitat de mai multe ori să-i ajutăm, să le oferim soluții în situații diverse.

Vă mai amintiți, cei dintre dumneavoastră care nu reușeați să obțineți informații clare despre felul în care vi s-a calculat pensia și, după ani de frământări, ați apelat după ajutor la ZdG? Nu a fost simplu să obținem o claritate în aceste probleme.

Sau cei care nu mai suportați întunericul, iar rândul la intervenția chirurgicală efectuată în baza poliței de asigurare medicală era nesfârșit și starea ochilor dumneavoastră nu vă mai permitea să așteptați când veți obține o trimitere la intervenție? Și în acest caz s-a găsit o soluție, astfel încât cititorul ZdG care pierdea vederea să poată citi și în continuare ziarul nostru.

Vă amintiți, când cererile dumneavoastră de a obține un bilet de tratament la vreun sanatoriu erau neglijate, deși, pensionari fiind, aveați dreptul la un bilet de odihnă și tratament oferit gratis, o dată în trei ani… La fel, nu a fost simplu, însă împreună am reușit.

Sau ajutorul social unic, oferit pentru a acoperi starea ceea de foame, de lipsuri, pe care nu o puteați depăși cu pensia prea mică într-o perioadă mai grea din viața dumneavoastră, vi-l mai amintiți, cât de prielnic a fost pentru întreținerea de zi cu zi, dar și pentru cumpărarea unor medicamente salvatoare la acel moment?

Vă amintiți cum, la solicitarea dumneavoastră, ZdG a depus eforturi ca să identifice soluții pentru câteva persoane fără loc de trai, oameni care rămăseseră pe drumuri, fiind deposedați de locuințe? Sau despre cum a intervenit redacția, atenționând cititorii neinițiați să nu se implice în jocuri riscante cu unele companii de microfinanțare care, după acordarea unor împrumuturi, scot șapte prețuri din debitor. Vă mai amintiți?

Dar despre felul în care a acționat ZdG atunci când a fost sesizat despre mai multe decese suspecte, tratate ca fiind cazuri suicidale, înregistrate la Spitalul din Leova, vă amintiți? Dar despre Maria, pruncuța născută fără viață la maternitatea din Edineț? Sau despre un caz din Basarabeasca, când un medic psihiatru și-a asumat rol de procuror, oferind un certificat arbitrar unei mame care luptă pentru viitorul copilului său alături de ea? Sau cum veteranii Armatei Române primiseră doar 20 din cei 30 de mii de lei promiși de Guvern cu prilejul zilei de comemorare a victimelor celui de-Al Doilea Război Mondial? Atunci, sesizările adresate de ZdG au ajutat la soluționarea problemei în doar patru zile.

De ce amintesc despre toate aceste cazuri? Nu pentru a cerși recunoștință, dar pentru că e sfârșit de an și avem și noi niște așteptări. Credem că la anul e bine ca ZdG să aibă și mai mulți cititori și să rămânem împreună. Așa cum, și în continuare, suntem împotmoliți de probleme, împreună fiind, le-am putea soluționa mai ușor.

Cum ar fi să devenim și mai mulți și să rămânem împreună? Așa cum spuneam la început, pe parcursul anului 2025, zilnic, fiecare angajat al ZdG a discutat cu cel puțin 2–3 cititori. Un calcul elementar ar arăta că, zilnic, cel puțin 20 de persoane apelează la ZdG. Reiese că în 365 de zile am primit circa 7300 de apeluri. Fiecare dintre cei care ne-au apelat, după salut, ne-a vorbit despre încrederea în ZdG și despre puterea redacției de a se implica și de a soluționa probleme dificile, pentru care, deseori, nici instituțiile statului nu găsesc deznodământul. Dacă într-adevăr credeți așa, dacă într-adevăr ați apreciat eforturile depuse de ZdG în scopul soluționării unor probleme dificile din viața de zi cu zi, apelăm la dumneavoastră și vă spunem că avem și noi niște așteptări. Ce ar fi dacă fiecare din cei 7300 de apelanți după suport la ZdG s-ar abona pentru anul 2026 și ar convinge un vecin, un prieten, o rudă sau un necunoscut să perfecteze un abonament la Ziarul de Gardă? Am fi mai mulți și, cu siguranță, am rămâne împreună.